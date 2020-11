F1 su TV8, GP Emilia-Romagna 2020: orari, programma, diretta gara gratis e in chiaro

Oggi domenica 1° novembre (ore 13.10) si corre il GP di Emilia Romagna 2020, tappa del Mondiale F1 che va in scena sul circuito di Imola. Si preannuncia grande spettacolo in questa gara sullo storico tracciato intitolato a Dino ed Enzo Ferrari, dove si torna a correre dopo una lunghissima assenza. Attenzione all’orario di partenza, ben diverso a quello cui siamo solitamente abituati: si scatterà alle ore 13.10, proprio per evitare che l’oscurità complichi il completamento della manifestazione. Si tratta di un evento cruciale per le sorti del campionato, Lewis Hamilton può ulteriormente allungare in classifica generale e mettere un’altra ipoteca sulla conquista del settimo titolo iridato.

Valtteri Bottas scatterà dalla pole position davanti al compagno di squadra Lewis Hamilton . Prima fila tutta Mercedes, il finlandese proverà a sconfiggere il britannico in un testa a testa vibrante. Attenzione a Max Verstappen, terzo con la Red Bull. Charles Leclerc dovrà cercare di ruggire partendo dalla settima piazzola, davanti a lui ci saranno la sorprendente AlphaTauri di Pierre Gasly, la Renault di Daniel Ricciardo e l’altra Red Bull di Alexander Albon. Sebastian Vettel proverà a rimontare dalla 14ma posizione con l’altra Ferrari.

Il GP di Emilia Romagna sul circuito di Imola sarà trasmesso in diretta tv, gratis e in chiaro, su TV8. Tutti gli appassionati potranno gustarsi la corsa senza dover pagare abbonamenti. Naturalmente il Gran Premio sarà visibile anche in diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport F1, in diretta streaming su Sky Go e su Now TV oltre che su tv8.it, in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio e il palinsesto del GP di Emilia Romagna 2020, tappa del Mondiale F1 che va in scena sul circuito di Imola.

GP IMOLA F1 2020: PROGRAMMA E ORARI

DOMENICA 1° NOVEMBRE:

13.10 Gara

GP IMOLA F1 2020: COME VEDERLO IN DIRETTA TV E STREAMING

Diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport F1 (canale 207).

Diretta tv, gratis e in chiaro, su TV8 (canale 8 del digitale terrestre, canale 121 del satellite).

Diretta streaming su Sky Go e Now TV

Diretta streaming, gratis e in chiaro, su tv8.it

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport

Repliche su Sky Sport F1 alle ore: 16.00, 18.00, 20.00, 22.00, 00.30 e nel rullo notturno.

