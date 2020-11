DIRETTA Atalanta-Inter, Serie A calcio 2020-2021 LIVE: derby lombardo per le zone nobili

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Orario tv, programma e formazioni di Atalanta-Inter

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Atalanta-Inter, settima giornata della Serie A 2020-2021 di calcio. Al Gewiss Stadium di Bergamo va in scena una delle sfide più belle che il nostro massimo campionato possa offrire al momento, con di fronte due compagini in grado di giocarsi fino in fondo il titolo. Un derby lombardo, insomma, valido per le zone nobili della classifica e che assegna punti pesanti.

Entrambe le squadre arrivano all’incontro dopo le delusioni del martedì di Champions: gli orobici sono stati annientati a domicilio dagli inglesi del Liverpool, mentre il Biscione ha perso 3-2 in casa del Real Madrid e si ritrova ultimo nel proprio raggruppamento. Sia l’Atalanta che l’Inter dovranno far fronte ad assenze importanti: per la Dea non ci saranno di certo Gosens, Palomino e De Roon per problemi muscolari ed è in forte dubbio anche la partecipazione di Hateboer e Romero.

Antonio Conte dovrà invece fare a meno dei soliti Sensi e Vecino, con il bomber Romelu Lukaku acciaccato ma convocato dopo le assenze contro Parma e Real. Il talento tuttavia di certo non scarseggia con Alejandro Gomez da una parte e Lautaro Martinez dall’altra: sono loro i principali giocatori da tenere d’occhio oggi.

Il calcio d’inizio dell’incontro è previsto per le ore 15:00, mentre la nostra cronaca in tempo reale comincerà qualche minuto prima con le formazioni ufficiali ed un ampio prepartita. OA Sport vi invita a seguire il match in compagnia della DIRETTA LIVE testuale minuto per minuto, in modo da non perdere alcuna emozione. Buon divertimento!

