Come sta Fabio Jakobsen? Prosegue la riabilitazione. Bramati: “Ci vorrà tempo, lo vedremo preparare l’annata”

Fabio Jakobsen è in fase di riabilitazione dopo il terribile incidente occorsogli al Giro di Polonia lo scorso 5 settembre. Durante la volata per il successo nella prima tappa, l’olandese era stato stretto alle transenne dal connazionale Dylan Groenewegen (squalificato per nove mesi), è caduto malamente e le conseguenze sono state pesanti: è rimasto in coma per alcuni giorni, si è sottoposto a diverse operazioni e pian piano è tornato a camminare. Il corpo del 24enne era ricoperto da 130 punti, aveva una corda vocale paralizzata e un solo dente rimasto in bocca. Successivamente c’è stata anche un’operazione alla mascella e i problemi ai denti permangono.

La speranza è quella di vedere Fabio Jakobsen in corsa nel 2021, anche se al momento non ci sono certezze sul suo rientro in gruppo. A parlare delle condizioni fisiche del velocista olandese è stato Davide Bramati in un’intervista concessa a OA Sport: “Per Fabio ci vorrà ancora un po’ di tempo, visto che dovrà sistemare un problema ai denti. Quindi bisognerà pazientare ancora un attimo, ma sono certo che lo vedremo preparare l’annata“. Il ragazzo sta dunque proseguendo la sua riabilitazione e l’auspicio è che possa rimettersi in forma e tornare a ottenere ottimi risultati visto il suo talento estremamente interessante.

Foto: © Sigrid Eggers | Deceuninck – Quick-Step Cycling Team (Ufficio stampa)