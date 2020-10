Tennis, WTA Ostrava 2020: Aryna Sabalenka vince il derby bielorusso e conquista il titolo

Aryna Sabalenka è la nuova campionessa del torneo WTA di Ostrava. La numero dodici del mondo ha conquistato il suo ottavo titolo della carriera dopo aver sconfitto in finale la connazionale Victoria Azarenka. Un derby bielorusso senza storia e che ha visto Sabalenka imporsi in due set con un doppio 6-2 in poco più di un’ora di gioco.

Azarenka ha sofferto di un problema al collo e già in apertura di match ha dovuto cancellare due palle break. Nel quinto gioco la numero dodici del mondo ha strappato il servizio alla connazionale e poi ha raddoppiato il break nel settimo game, portandosi sul 5-2 e poi chiudendo sul 6-2, tenendo il servizio a zero.

Nel secondo set Sabalenka scappa subito sul 4-1 con un doppio break di vantaggio. Azarenka ha una reazioe d’orgoglio e riesce ad accorciare nel sesto gioco, ma nel game successivo perde nuovamente il servizio. Sabalenka chiude sul 6-2 e conquista il titolo ad Ostrava.

Foto: LaPresse