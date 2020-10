Sinner-Zverev, Roland Garros 2020 oggi: orario, tv, programma, streaming

Oggi, nel secondo match in programma sul Suzanne Lenglen del Roland Garros 2020 (inizio dei match alle ore 11.00), Jannik Sinner disputerà il suo primo ottavo di finale a livello Slam. L’avversario è di quelli molto impegnativi, ovvero la testa di serie n.6 Alexander Zverev. L’altoatesino, dopo aver sconfitto in serie e senza perdere un set il belga David Goffin, il francese Benjamin Bonzi e l’argentino Federico Coria, è atteso da una prova molto dura. Zverev, finalista agli US Open 2020, è tennista di grande livello e ha sicuramente più esperienza di lui sotto questo profilo. Inoltre, sulla terra rossa parigina, ha raggiunto risultati più che buoni nel suo passato, come dimostrano i due quarti di finali nel 2018 e nel 2019.

Jannik avrà dalla sua la voglia di vincere e di stupire. Sotto il profilo mentale, il nostro portacolori ha fatto vedere doti speciali e non a caso è il più giovane a raggiungere questo turno dopo Nole Djokovic nel 2006 (il primo classe 2001 a farlo). Pertanto, sul piano psicologico ci sono dei margini perché il teutonico, specie nel confronto del secondo turno contro il francese Herbert (vinto al quinto set), qualche crepa l’ha palesata. E su questo che l’italiano dovrà puntare, oltre che su un valore tecnico: il dritto.

IL PROGRAMMA DI SINNER-ZVEREV

La partita tra Jannik Sinner e Alexander Zverev, secondo confronto sul Suzanne Lenglen (primo match alle 11.00), sarà trasmessa in diretta tv su Eurosport 1 e 2 (in particolare, Eurosport 2 avrà una programmazione dedicata agli italiani) e in diretta streaming su Eurosport Player e DAZN, ove Eurosport è disponibile. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale. Di seguito il programma:

Court Suzanne Lenglen – dalle ore 11

2° Incontro

[6] A. Zverev vs J. Sinner

Foto: LaPresse