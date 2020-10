Rugby, Sei Nazioni: l’Italia in Irlanda alla ricerca della vittoria perduta

Torna il rugby internazionale, torna il Guinness Sei Nazioni, e tornano in campo gli azzurri di Franco Smith che affronteranno l’Irlanda a Dublino sabato pomeriggio.

Gli azzurri arrivano all’appuntamento dopo i tre ko nei primi turni del torneo e dopo una striscia negativa nel Sei Nazioni che ormai dura dal 28 febbraio 2015, quando l’Italia espugnò Edimburgo. Da allora, però, nel Torneo continentale sono arrivate 25 sconfitte consecutive, un record negativo che Franco Smith vorrebbe interrompere già quest’autunno, anche se gli impegni contro l’Irlanda a Dublino e l’Inghilterra a Roma appaiono quasi proibitivi per una squadra azzurra in piena ristrutturazione dopo l’arrivo del tecnico sudafricano.

E Franco Smith scommette sui giovani per il ritorno in campo, con un esordio assoluto nel XV titolare e altri due giocatori alla loro prima volta in panchina. Triangolo allargato formato dall’esperto Jayden Hayward – unico over 30 a lista gara – e la coppia Bellini-Padovani, quest’ultimo al rientro nel gruppo azzurro dopo alcuni infortuni che nella scorsa stagione gli hanno impedito di scendere in campo con regolarità. Carlo Canna – dopo i primi tre match del Sei Nazioni – viene confermato come centro accanto a Luca Morisi. Mediana inedita con il primo caps per il neo biancoverde Paolo Garbisi – reduce dall’esordio in Guinness PRO 14 con il Benetton Rugby – e Marcello Violi.

Jake Polledri, dopo aver tenuto con continuità con il timone della mischia in Premiership con il suo club, indosserà per la prima volta la maglia numero 8 azzurra affiancato da Braam Steyn e Sebastian Negri. Seconda linea di stampo Benetton con Lazzaroni e Cannone, inedita in Nazionale, mentre in prima linea i colori sono quelli delle Zebre con Fischetti – alla prima da titolare – e Zilocchi ai lati di Luca Bigi giunto al suo cap numero quattro come capitano dell’Italrugby.

In panchina troveranno posto il tallonatore esordiente Gianmarco Lucchesi, Simone Ferrari, Pietro Ceccarelli, David Sisi, Johan Meyer, Maxime Mbandà, Callum Braley e l’utility back Federico Mori, terzo esordiente di giornata.

Foto: Massimiliano Carnabuci – LPS