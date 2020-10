LIVE Irlanda-Italia 24-3, Sei Nazioni rugby in DIRETTA: Irlanda in fuga all’intervallo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

41′ Ripartiti a Dublino!

40′ Finisce il primo tempo con l’Irlanda che è già scappata via, dominando i punti d’incontro, mentre l’Italia fatica palla in mano

39′ È sempre Irlanda, con l’Italia ora in forte sofferenza in difesa

36′ Arriva la meta di Keenan, questa volta dopo una lunghissima azione azzurra vicino alla linea di meta irlandese. Palla persa, contrattacco e nulla da fare. Sexton trasforma il 24-3

32′ Uno/due di Keenan che finalizza un’azione partita dalla metà campo irlandese, ma il TMO annulla per un’ostruzione irlandese

30′ Meta di Hugo Keenan che schiaccia al largo dopo il salto di un uomo da parte di Sexton che poi trasforma il 17-3

29′ Ancora una touche in attacco per l’Irlanda, con gli azzurri che subiscono pesantemente in ruck

27′ Ringrose fuori con concussion dopo una ginocchiata in faccia subita

26′ Palla rubata dagli azzurri e Irlanda rispedita nella sua metà campo

25′ Touche persa dagli azzurri e Irlanda che conquista un fallo in attacco e va in rimessa

22′ Gran placcaggio di Carlo Canna che forza prima l’avanti e poi l’arbitro fischia il fuorigioco ad Aki

21′ Ancora un tenuto azzurro appena fuori dai 22 metri irlandesi e nulla di fatto

19′ Placcaggio alto di Aki e Italia che può respirare e risalire il campo

17′ Momento un po’ confuso, ma Italia che si salva con un bel passaggio al volo di Violi

16′ Ancora un tenuto azzurro, Irlanda dominante nei breakdown

14′ Calcio piazzato di Sexton e Irlanda avanti 10-3

13′ Male la mischia azzurra, fallo sul nostro possesso e nuova chance per i padroni di casa

12′ È l’Irlanda a fare avanti e Italia che si salva

11′ Palla persa dagli azzurri che fanno tenuto dopo una lunga azione in cui si fatica a guadagnare metri

8′ Meta irlandese dopo una serie di pick&go con CJ Stander e Sexton trasforma il 7-3

7′ Fallo azzurro e Sexton decide di andare in touche sui 5 metri

5′ Irlanda che isola il portatore di portatore di palla azzurro e conquista una mischia nei 22 azzurri

4′ Piazzato di Paolo Garbisi e Italia avanti 3-0

3′ Grandissimo passaggio di Canna in mezzo al campo, Violi si invola fino ai 5 metri. Placcato e fallo di Murray che viene ammonito

3′ Touche per l’Italia appena dentro la metà campo irlandese

1′ Errore di Stockdale che afferra un pallone volante, ma mette fuori il piede e rimessa azzurra

1′ Si parte nei 22 azzurri con l’Italia che fatica a uscire dalla sua zona rossa

1′ Partiti a Dublino!

16.29 Suonati gli inni nazionali nel silenzio dell’Aviva Stadium e squadre pronte a partire.

16.25 Mancano cinque minuti al fischio d’inizio del match che sancisce il ritorno in campo del Guinness Sei Nazioni che si chiuderà il prossimo weekend con altri tre match in programma.

16.20 Paolo Garbisi, Gianmarco Lucchesi e Federico Mori, i tre esordienti di giornata, sono tutti e tre dei classe 2000.

16.15 L’Italia, invece, è ferma ancora a quota zero punti dopo le sconfitte contro Galles, Francia e Scozia nei primi tre turni del torneo di quest’anno.

16.10 L’Irlanda attualmente è quarta in classifica con nove punti, ma con un match in più da recuperare rispetto a Inghilterra e Francia vincendo con bonus oggi balzerebbe in vetta al tabellone.

16.00 Buongiorno a tutti per la diretta live di Irlanda-Italia, recupero del match del quarto turno del Guinness Sei Nazioni annullato lo scorso marzo.

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Irlanda-Italia, incontro valevole per la quarta giornata del Guinness Sei Nazioni. Si torna, dunque, in campo dopo l’interruzione del torneo continentale a marzo per l’emergenza Covid-18..

Gli azzurri arrivano all’appuntamento dopo i tre ko nei primi turni del torneo e dopo una striscia negativa nel Sei Nazioni che ormai dura dal 28 febbraio 2015, quando l’Italia espugnò Edimburgo. Da allora, però, nel Torneo continentale sono arrivate 25 sconfitte consecutive, un record negativo che Franco Smith vorrebbe interrompere già quest’autunno, anche se gli impegni contro l’Irlanda a Dublino e l’Inghilterra a Roma appaiono quasi proibitivi per una squadra azzurra in piena ristrutturazione dopo l’arrivo del tecnico sudafricano.

Tre i volti nuovi nella squadra azzurra, con Paolo Garbisi che farà il suo esordio direttamente da titolare occupando lo spot di mediano di apertura, facendo così coppia con Marcello Violi. In panchina, invece, ci saranno il tallonatore Gianmarco Lucchesi e l’utility back Federico Mori (nipote del campione mondiale dei 400 metri ostacoli a Siviglia 1999 e vicecampione mondiale a Edmonton 2001 Fabrizio, ndr.), gli altri due esordienti del match.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE di Irlanda-Italia, valevole per la quarta giornata del Sei Nazioni, cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla, si parte alle ore 16.30!

Foto: Roberto Bartomeoli – LPS

Foto: Roberto Bartomeoli – LPS