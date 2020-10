Roland Garros 2020, il Suzanne Lenglen si tinge d’azzurro con Sinner, Trevisan e Sonego. Nadal e Thiem in scena

Una giornata importante quella che ci apprestiamo a vivere nel Roland Garros 2020. Si entra nelle fasi calde e, da questo punto di vista, non ci si riferisce di certo alle temperature di Parigi. Stando a meteo.it, oggi dovrebbero esserci piogge moderate nel corso del pomeriggio, mentre le temperature dovrebbe assestarsi in un range tra i 14 e 16° C. In buona sostanza, i brividi non verranno solo per la tensione.

Brividi che vengono, però, pensando a quello prevede questo day-13 (tenendo conto anche delle qualificazioni) per il tennis italiano sul red carpet francese. Oggi, infatti, il prestigioso Suzanne Lenglen si tinge d’azzurro per tre italiani che cercheranno di centrare l’accesso ai quarti di finale dello Slam. Spetterà a Martina Trevisan dare il via alle danze e affrontare la testa di serie n.5 del torneo Kiki Bertens. Per l’azzurra un’altra prova molto difficile, dopo aver superato le qualificazioni e sconfitto in serie Camila Giorgi (ritiro nel secondo set di Camila), l’americana Coco Gauff e la greca Maria Sakkari. Bertens appare come un ostacolo arduo, per lo status della giocatrice dei Paesi Bassi e anche per le oggettive difficoltà con cui si presenta Martina. Inutile negare, infatti, le tante fatiche sulle gambe della 26enne nativa di Firenze, ma sognare non costa nulla e dunque giusto provarci anche magari per “vendicare” il ko tanto discusso di Sara Errani contro la tulipana. A seguire sarà la volta di Jannik Sinner e anche per il classe 2001 altoatesino (per la prima volta negli ottavi di finale di un Major come Trevisan) il confronto è molto complicato: dall’altra parte del campo ci sarà il n.6 del seeding Alexander Zverev. Sulla carta i favori del pronostico sono tutti per il tedesco sia per un discorso di classifica che di esperienza, citando la recente finale agli US Open raggiunta da Sascha, nonché i quarti di finale del 2018 e del 2019 in questo Major. Sinner però ha voglia di stupire e darà tutto quello che ha in questo momento. A completare il tris azzurro sul Lenglen ci sarà Lorenzo Sonego, anch’egli mai così tanto avanti in un torneo di questa tipologia: il piemontese, dopo aver battuto in maniera molto brillante l’americano Taylor Fritz, giocherà contro uno dei grossi calibri, ovvero l’argentino Diego Schwartzman (testa di serie n.12). Sonego dovrà esprimere lo stesso tennis messo in mostra contro Fritz per provare a fare partita con il sudamericano, finalista a Roma e capace di battere nel torneo del Foro Italico nientepopodimeno che il n.2 del mondo Rafael Nadal.

Nadal che quest’oggi sarà sul Philippe Chatrier per confermare la propria candidatura alla 13ma affermazione a Parigi. L’iberico se la vedrà contro il giovane classe 2000 Sebastian Korda, figlio di Petr Korda (campione degli Australian Open 1998). Una sfida affascinante sotto molteplici aspetti, legati alla storia di Korda, ricordando la finale persa dal padre nel 1992 contro l’americano Jim Courier al Roland Garros. Sebastian, dopo aver eliminato nell’ordine Seppi, Isner e Martinez, sarà per la prima volta in un ottavo di finale di un Major, confrontandosi contro chi tanto l’ha ispirato. Simpatico il fatto che l’ammirazione per il tennista nativo di Manacor sia tale che il suo gatto si chiami Rafa. Nadal, comunque, non sarà l’unico osservato speciale sullo Chatrier, ricordando l’incontro che attende l’austriaco Dominic Thiem (testa di serie n.3) opposto alla wild card francese Hugo Gaston, capace di battere nel turno precedente lo svizzero Stan Wawrinka. Thiem, però, ha dalla sua una vittoria Slam ottenuta a New York e una sicurezza nei proprio mezzi invidiabile. Da sottolineare il modo in cui abbia annientato letteralmente il norvegese Casper Ruud nel turno precedente. Sul Centrale vedremo la favorita n.1 del torneo femminile, la rumena Simona Halep, opposta alla polacca Swiatek. La 29enne nativa di Costanza, dopo aver preso letteralmente a pallate la povera Amanda Anisimova, sembra essere entrata in modalità “caccia al Major” e quindi qualunque avversaria farà fatica. Chatrier su cui ci sarà anche l’ucraina Elina Svitolina che sfiderà la francese Caroline Garcia. Un confronto interessante nel quale Svitolina non potrà distrarsi neanche un attimo al cospetto di una transalpina tornata in questo torneo su livelli molto alti.

Foto: LaPresse