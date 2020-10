Roland Garros 2020, Alexander Zverev e 38 di febbre. Gli organizzatori: “Non ha informato nessuno, era negativo il 29 settembre”

Alexander Zverev ha rilasciato delle dichiarazioni che hanno fatto discutere dopo aver perso contro Jannik Sinner agli ottavi di finale del Roland Garros 2020. Il tedesco aveva infatti affermato di avere avuto 38 °C di febbre e di non essere in eccellenti condizioni fisiche. Il 23enne aveva parlato non soltanto di febbre, ma anche di tosse e di altri sintomi collegabili al coronavirus. Il recente finalista degli US Open non aveva contattato l’equipe medica e questo aspetto ha preoccupato gli organizzatori dello Slam sulla terra rossa di Parigi. La direzione del torneo nella capitale francese ha inviato un messaggio ai giornalisti in cui spiega la situazione: “Il giocatore è risultato negativo al coronavirus il 29 settembre e non ha informato nessun membro dello staff medico del torneo dei suoi sintomi. Gli è stato consigliato di fare nuove prove questa domenica“.

CLICCA QUI PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE DI CICLISMO

Loading...

Loading...

stefano.villa@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lapresse