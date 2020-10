LIVE Virtus Bologna-Lokomotiv Kuban Krasnodar, EuroCup basket in DIRETTA: le V nere inseguono la seconda vittoria

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE DI VIRTUS BOLOGNA-LOKOMOTIV KUBAN

Buonasera a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match di secondo turno di EuroCup 2020-2021 tra Virtus Segafredo Bologna e Lokomotiv Kuban.

Le V nere hanno esordito in Europa con una vittoria sul campo del Lietkabelis, a Panevezys, con il punteggio di 61-76, grazie a una grande serata di Awudu Abass, autore di 19 punti con 5/6 dal campo e 6/6 in lunetta; lo stesso Abass ha realizzato il libero della vittoria nella trasferta di Brescia. A questa sfida non parteciperà Alessandro Pajola, in quanto per lui è risultato fatale un guaio a un adduttore che lo terrà fuori tra le due e le tre settimane, anche se questo tempo verrà valutato con esattezza la prossima settimana.

Il Lokomotiv Kuban ha ugualmente esordito senza troppi problemi, con un 89-72 rifilato ai belgi Telenet Giants di Anversa. In questo incontro si sono messi in grande evidenza i tre USA di principale rilievo della squadra allenata da Evgeny Pashutin: Alan Williams, ex NBA, Will Cummings, uomo chiave di molte squadre europee con un passato a Trento, e Jordan Crawford, ottimo protagonista anche di là dall’oceano. La squadra può vantare anche la connection lituana, ed ex milanese, Kalnietis-Kuzminskas.

Queste le parole di coach Sasha Djordjevic in presentazione del match: “Da una decina d’anni Kuban è una delle pretendenti nella vittoria dell’Eurocup. E’ una squadra con pedigree e investimenti importanti. Si vede l’intenzione di far crescere la società. Da parte nostra c’è grande rispetto. Hanno l’esperienza di Kuzminskas e Kalnietis e la qualità dei loro americani, Crawford in primis. Sono una squadra ben fatta e ben allenati, dovremo essere preparati per rispondere alla loro fisicità. L’altra sera hanno fatto un’ottima gara contro il CSKA per 30′, dovremo essere molto cauti“.

Virtus Bologna-Lokomotiv Kuban inizierà alle ore 20:30. Buon divertimento con la DIRETTA LIVE di OA Sport!

