Basket, EuroCup 2020-2021: la Virtus Bologna ospita il Lokomotiv Kuban, Brescia cerca riscatto contro Ulm

È già ora della seconda giornata dell’EuroCup 2020-2021 di basket. Stasera scenderanno in campo Trento e Venezia, mentre domani toccherà a Virtus Bologna e Germani Brescia, impegnate tra le mura amiche rispettivamente contro Lokomotiv Kuban e Ratiopharm Ulm. Andiamo a presentare le due gare delle italiane di domani.

Cominciamo dalla Virtus Bologna (Girone C). Le V Nere hanno iniziato con il piede giusto la campagna europea, imponendosi con il punteggio di 61-76 sul campo del Lietkabelis Panevezys. Il morale della squadra allenata da Aleksandar Djordjevic è alto, vista anche la vittoria di domenica a Brescia, ottenuta sul filo di lana, e il rientro della stella Milos Teodosic, che era uscito per infortunio contro Cantù e aveva saltato la trasferta in Lituania. L’avversario di domani sera (ore 20.30, presso la “Virtus Segafredo Arena”) non è dei più semplici da affrontare: il Lokomotiv Kuban ha vinto la prima partita (89-72 contro gli Antwerp Giants) ed è una squadra ambiziosa che dispone di armi importanti per mettere in difficoltà i bianconeri. La stella del sodalizio russo è il neo-acquisto Jordan Crawford, playmaker con tanta esperienza in NBA e che all’esordio in EuroCup ha sfoderato una prestazione da 21 punti, 4 rimbalzi e 4 assist.

Passiamo ora alla Germani Brescia (Girone B). La situazione è decisamente meno rosea per la squadra di Vincenzo Esposito che, complice l’evidente rinnovamento del roster durante l’estate, sta faticando ad ingranare: in campionato sono arrivate due sconfitte in altrettante partite e anche in Europa la prima è stata negativa (ko in casa del Buducnost Podgorica per 93-81). Il match di domani sera contro il Ratiopharm Ulm (ore 20.30, al “PalaLeonessa”) è già uno snodo cruciale per il cammino dei lombardi nella competizione: vietato sbagliare, quindi. I tedeschi hanno vinto il primo match giocato (84-76 contro il Mornar Bar), mettendo in mostra un Dylan Osetkowski da 22 punti e un Troy Caupain da 18 punti, 8 rimbalzi e 6 assist. Le due squadre si sono affrontate per l’ultima volta durante la stagione 2018-2019, con i teutonici che si sono imposti sia all’andata che al ritorno.

Credit: Ciamillo