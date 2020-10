LIVE Virtus Bologna-Cremona, Serie A basket in DIRETTA: aggiornamenti in tempo reale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE DI VIRTUS BOLOGNA-CREMONA

Buonasera a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’anticipo della terza giornata di Serie A 2020-2021: da una parte la Virtus Segafredo Bologna, dall’altra la Vanoli Cremona.

Quattro partite, quattro vittorie per la formazione allenata da Sasha Djordjevic tra campionato ed EuroCup, che sta mostrando per il momento una certa continuità con quanto visto nella scorsa annata, anche in occasioni importanti quali la trasferta di Brescia e soprattutto il recupero con un grande terzo quarto nella sfida casalinga contro il Lokomotiv Kuban. Sempre assente Alessandro Pajola, che salterà anche tutta la prossima settimana.

Dopo le vicissitudini estive, la Vanoli ha iniziato la stagione con due sconfitte, la prima molto netta in quel di Trieste, la seconda con decisamente maggior resistenza opposta all’Umana Reyer Venezia. Gli uomini di coach Paolo Galbiati fanno al momento parte del quintetto ancora a quota zero, per cui è passato subito uno spavento per David Cournooh: solo crampi nella prima in casa, sarà regolarmente in campo.

Sono due gli ex bolognesi oggi a Cremona: Peppe Poeta, arrivato in bianconero agli inizi degli Anni ’10, e lo stesso Cournooh, allenato da Djordjevic negli ultimi due anni. Per contro, è proprio dalla Vanoli che è partita la parabola di quello che oggi è uno degli insostituibili per la Virtus, Giampaolo Ricci, che si è anche guadagnato credito in azzurro grazie alle sue due ultime annate.

Virtus Bologna-Vanoli Cremona, match di terza giornata di Serie A, inizierà alle ore 20:00. Buon divertimento con la DIRETTA LIVE di OA Sport!

