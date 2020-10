Basket, Serie A 2020-2021: la terza giornata. Aprono le due bolognesi, Olimpia Milano di scena a Trieste

Sarà un weekend ricco per tutti gli italiani appassionati di pallacanestro. Tra oggi e domani, infatti, andrà in scena la terza giornata della Serie A 2020-2021 di basket. Andiamo a presentare le otto gare in programma nelle prossime 48 ore.

Partiamo dalle due partite che apriranno questo terzo turno, che curiosamente si disputeranno entrambe a Bologna. In serata, infatti, rispettivamente alle ore 20.00 e 20.30, saranno in campo sia la Virtus che la Fortitudo: alla Virtus Segafredo Arena le V Nere partono nettamente favorite contro una Cremona ancora in evidente ritardo rispetto alle altre, mentre i biancoblu proveranno a riscattare le prime due sconfitte (contro Roma e Varese) nel match dell’Unipol Arena contro Trento.

La corposa giornata di domani, invece, si aprirà alle ore 16.30 con la sfida tra Virtus Roma e Dinamo Sassari, entrambe vincenti all’esordio ma sconfitte nel weekend scorso. Alle ore 17.00 i riflettori saranno puntati sull’Allianz Dome, dove Trieste ospiterà l’Olimpia Milano: un confronto tutto da vivere, con i giuliani (ancora a punteggio pieno) che proveranno a tendere uno sgambetto ai fortissimi meneghini. Alle ore 17.10 testa-coda tra Umana Reyer Venezia, reduce dalle affermazioni contro Brindisi e Cremona, e Pesaro, ancora a caccia della prima gioia stagionale. Alle ore 17.30 sarà nuovamente protagonista l’Unipol Arena, che sarà teatro del confronto tra Reggio Emilia e Brindisi, mentre alle ore 19.00 Brescia cercherà i primi punti del proprio campionato sul campo di Treviso. Infine, chiusura con il derby lombardo tra Varese e Cantù: ancora imbattuti i biancorossi, mentre l’Acqua S. Bernardo ha raccolto fin qui una vittoria e una sconfitta. Di seguito il calendario completo.

CALENDARIO 3ª GIORNATA

Oggi, ore 20.00: Virtus Segafredo Bologna – Vanoli Cremona

Oggi, ore 20.30: Fortitudo Lavoropiù Bologna – Dolomiti Energia Trentino

Domani, ore 16.30: Virtus Roma – Banco di Sardegna Sassari

Domani, ore 17.00: Allianz Trieste – AX Armani Exchange Milano

Domani, ore 17.10: Umana Reyer Venezia – Carpegna Prosciutto Pesaro

Domani, ore 17.30: UNAHOTELS Reggio Emilia – Happy Casa Brindisi

Domani, ore 19.00: De Longhi Treviso – Germani Brescia

Domani, ore 20.45: Openjobmetis Varese – Acqua S. Bernardo Cantù

Credit: Ciamillo