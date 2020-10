LIVE Sorteggio Europa League in DIRETTA: Roma con Young Boys e Cluj, per il Napoli ci sono Real Sociedad e AZ. Milan, pericolo Celtic e Lille

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

LA CRONACA DEL SORTEGGIO

13.40 CI SIAMO! ECCO IL QUADRO COMPLETO DEI GIRONI

GIRONE A: Roma, Young Boys, Cluj, CSKA Sofia

GIRONE B: Arsenal, Rapid Vienna, Molde, Dundalk

GIRONE C: Bayer Leverkusen, Slavia Praga, Hapoel Beer-Sheva, Nizza

GIRONE D: Benfica, Standard Liegi, Glasgow Rangers, Lech Poznan

GIRONE E: PSV Eindhoven, Paok Salonnico, Granada, Omonia

GIRONE F: Napoli, Real Sociedad, AZ Alkmaar, Rijeka

GIRONE G: Braga, Leicester, AEK Atene, Zorya Luhansk

GIRONE H: Celtic, Sparta Praga, Milan, Lille

GIRONE I: Villarreal, Qarabag, Maccabi Tel Aviv, Sivasspor

GIRONE J: Tottenham, Ludogorets, LASK, Royal Antwerp

GIRONE K: CSKA Mosca, Dinamo Zagabria, Feyenoord, Wolfsberg

GIRONE L: Gent, Stella Rossa, Hoffenheim, Slovan Liberec

13.39 Il Napoli invece pesca i croati del Rijeka.

13.38 Per il Milan c’è il Lille, come avversario della quarta fascia.

13.36 La Roma chiude il suo girone trovando il CSKA Sofia.

13.34 Per il Napoli di Gattuso la seconda avversaria è rappresentata dagli olandesi dell’AZ Alkmaar.

13.33 Ecco il Milan! Finisce nel Gruppo H con Celtic e Sparta Praga.

13.32 Terza Fascia per la Roma, che pesca i romeni del Cluj.

13.30 Secondo recap

GIRONE A: Roma, Young Boys

GIRONE B: Arsenal, Rapid Vienna

GIRONE C: Bayer Leverkusen, Slavia Praga

GIRONE D: Benfica, Standard Liegi

GIRONE E: PSV Eindhoven, Paok Salonnico

GIRONE F: Napoli, Real Sociedad

GIRONE G: Braga,Leicester

GIRONE H: Celtic, Sparta Praga

GIRONE I: Villarreal, Qarabag

GIRONE J: Tottenham, Ludogorets

GIRONE K: CSKA Mosca, Dinamo Zagabria

GIRONE L: Gent, Stella Rossa

13.28 Al Napoli invece sono capitati gli spagnoli della Real Sociedad.

13.25 Alla Roma toccano in sorte gli svizzeri dello Young Boys.

13.25 Inizia il sorteggio relativo alla seconda fascia.

13.24 Il primo recap, relativo alla prima fascia.

GIRONE A: Roma,

GIRONE B: Arsenal,

GIRONE C: Bayer Leverkusen,

GIRONE D: Benfica,

GIRONE E: PSV Eindhoven,

GIRONE F: Napoli,

GIRONE G: Braga,

GIRONE H: Celtic,

GIRONE I: Villarreal,

GIRONE J: Tottenham,

GIRONE K: CSKA Mosca,

GIRONE L: Gent,



13.24 Ecco le estrazioni relative ad altre delle altre teste di serie: Benfica (D), PSV Eindhoven (E), Napoli (F).

13.21 Il Bayer Leverkusen sarà la testa di serie del Gruppo C.

13.21 L’Arsenal invece va nel Gruppo B.

13.20 La prima estratta è proprio la Roma, che finisce nel Gruppo A.

13.20 Ci si avvicina a grandi passi al momento del sorteggio.

13.15 Sarà Ciro Ferrara, storico difensore di Napoli e Juventus, a effettuare il sorteggio. Il partenopeo ha vinto, proprio con la squadra della sua città, l’allora Coppa Uefa nel 1986/1987.

13.10 Intanto va registrato il fatto che l’attaccante dell’Inter Romelu Lukaku viene premiato come “Miglior Giocatore dell’Europa League 2019/2020”.

13.05 Ancora qualche minuto e poi ci siamo! A breve parte da Nyon la strada verso la finalissima di Danzica del maggio 2021.

13.00 Prima fascia: Arsenal (Ing), Tottenham (Ing), Roma (Ita), Napoli (Ita), Benfica (Por), Leverkusen (Ger), Villarreal (Spa), Cska Mosca (Rus), Braga (Por), Gent (Bel), Psv (Ola), Celtic (Spa)

12.55 Seconda fascia: Dinamo Zagabria (Cro), Sparta Praga (Cec), Slavia Praga (Cec), Ludogorets (Bul), Young Boys (Svi), Stella Rossa (Ser), Rapid Vienna (Aut), Leicester (Ing), Qarabag (Aze), Paok (Gre), Standard Liegi (Bel), Real Sociedad (Spa).

12.50 Terza fascia: Granada (Spa), Milan (Ita), AZ (Ola), Feyenoord (Ola), Aek (Gre), Maccabi Tel-Aviv (Isr), Rangers (Sco), Molde (Nor), Hoffenheim (Ger), Lask (Aut), Hapoel Beer-Sheva (Isr), Zorya Luhansk (Ucr).

12.45 Quarta fascia: Cluj (Rom), Lille (Fra), Nizza (Fra), Rijeka (Cro), Dundalk (Irl), Liberec (Cec), Anversa (Bel), Lech Poznan (Pol), Sivasspor (Tur), Wolfsberg (Aut), Omonoia (Cip), Cska Sofia (Bul).

12.40 Iniziamo ad avvicinarci al sorteggio ricordando le quattro fasce in cui le 48 squadre sono state suddivise.

12.35 Saranno 3 le compagini italiane presenti nell’urna di Nyon: Roma, Napoli e Milan.

12.30 Buongiorno e benvenuti al sorteggio della fase a gironi dell”Europa 2020-2021.

Le possibili avversarie di Milan, Napoli e Roma

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del sorteggio dell’Europa League 2020-2021 di calcio. A Nyon (Svizzera) si definiscono i gironi della seconda competizione europea e conosceremo quale sarà la composizione dei dodici gruppi, ciascuno formato da quattro squadre. Le 48 compagini iscritte al torneo sono state suddivise in quattro fasce di merito, in modo che in ogni raggruppamento finisca soltanto una formazione per fascia. Le squadre si affronteranno in incontri di andata e ritorno per sei incontri a testa complessivi, le prime due classificate accederanno ai sedicesimi di finale dove incomincerà la fase a eliminazione diretta.

L’Italia sarà presente all’urna con tre squadre. Napoli e Roma saranno tra le teste di serie, il Milan è invece relegato in terza fascia. Partenopei e capitolini possono dunque sperare in un buon girone anche se in seconda fascia figurano le temibili Real Sociedad e Leicester, oltre a Granada e Hoffenheim in terza. I rossoneri, invece, sperano di evitare Arsenal, Tottenham, Bayer Leverkusen, Benfica tra le teste di serie.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE del sorteggio dell’Europa League 2020-2021 di calcio: cronaca in tempo reale, minuto per minuto, per conoscere la composizione di tutti i gruppi e quali saranno le avversarie delle squadre italiane. Si inizia alle ore 13.00. Buon divertimento a tutti.

