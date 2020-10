Calcio, Sorteggio Europa League 2020-2021: urna benevola con Roma e Napoli, Celtic per il Milan

Sono stati appena definiti i dodici gironi che comporranno la prima fase della prossima edizione dell’Europa League di calcio. In casa Italia la Napoli e Roma erano in prima fascia, mentre il Milan era in terza. Le squadre italiane hanno conosciuto le loro avversarie, mentre il calendario dei primi sei match verrà svelato in serata. La fase a gironi scatterà il 22 ottobre e proseguirà nelle due settimane seguenti. Finito il girone d’andata, quello di ritorno inizierà dopo una pausa di tre settimane e vedrà giocarsi le restanti tre giornate in tre settimane consecutive terminando il 10 dicembre.

Prima del sorteggio era già stato stabilito che Napoli e Milan avrebbero giocato in fase orarie differenti: la Roma giocherà in contemporanea con i partenopei. La Roma è stata inserita nel Gruppo A ed ha pescato dalla seconda fascia gli svizzeri dello Young Boys, dalla terza i romeni del Cluj, e dalla quarta i bulgari del CSKA Sofia. Il Napoli è stato inserito nel Gruppo F ed ha pescato dalla seconda fascia gli iberici della Real Sociedad, dalla terza i neerlandesi dell’AZ, e dalla quarta i croati del Rijeka. Il Milan è stato inserito nel Gruppo H ed ha pescato dalla prima fascia gli scozzesi del Celtic, dalla seconda i boemi dello Sparta Praga, e dalla quarta i transalpini del Lille.

I GIRONI DI EUROPA LEAGUE 2020-2021

Gruppo A: Roma, Young Boys, CFR Cluj, CSKA Sofia.

Gruppo B: Arsenal, Rapid Wien, Molde, Dundalk.

Gruppo C: Bayer Leverkusen, Slavia Prague, Hapoel Be’er Sheva, Nice.

Gruppo D: Benfica, Standard Liège, Rangers, Lech Poznań.

Gruppo E: PSV Eindhoven, PAOK, Granada, Omonia.

Gruppo F: Napoli, Real Sociedad, AZ, Rijeka.

Gruppo G: Braga, Leicester City, AEK Athens, Zorya Luhansk.

Gruppo H: Celtic, Sparta Prague, Milan, Lille.

Gruppo I: Villarreal, Qarabağ, Maccabi Tel Aviv, Sivasspor.

Gruppo J: Tottenham Hotspur, Ludogorets Razgrad, LASK, Antwerp.

Gruppo K: CSKA Moscow, Dinamo Zagreb, Feyenoord, Wolfsberger.

Gruppo L: Gent, Red Star Belgrade, 1899 Hoffenheim, Slovan Liberec.

Foto: LaPresse