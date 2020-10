Baseball: Italia, i convocati della “Sperimentale” per la sfida col Nettuno 1945

Terminato il Campionato di A1 con la vittoria della Fortitudo Bologna in finale (4-3) sul San Marino, l’Italia del baseball non si ferma. Come si apprende dal sito della FIBS infatti, il manager dell’Italia “Sperimentale” Paolo Ceccaroli ha infatti convocato un gruppo di 23 azzurri al fine di radunarsi all’Acquacetosa per poi sostenere un test amichevole contro il Nettuno 1945.

Di seguito il programma della due-giorni, lo staff che lavorerà con Ceccaroli e il roster selezionato. Dopo l’intero venerdì, che sarà dedicato al lavoro tecnico sul diamante dell’Acquacetosa, l’Italia PO sabato 3 ottobre si trasferirà a Nettuno per disputare due gare amichevoli (ore 16:00 e 20:00) contro il Nettuno 1945 allo ‘Steno Borghese’. Con il ‘Ciga’ collaborano Ruggero Bagialemani e Gianmario Costa, Massimiliano Masin, pitching coach, Ivano Licciardi, preparatore atletico, Massimo Baldi, trainer, e il dottor Pietro Cecconi, coordinati dal Vice presidente FIBS Fabrizio De Robbio.

Il roster a disposizione

Cognome Nome POS B T Club Astorri Cesare C R R Collecchio B.C. – Fortitudo B.C. 1953 Bruno Samuele C R R Lion’s Nettuno/Montefiascone B.C. Mineo Alberto C L R New Black Panthers – Nettuno B.C. 1945 Paolini Ricardo IF L R Reggio Rays Baseball – Parma B.C. 1949 Angioi Gabriele IF R R Cagliari B.C. Battioni Tommaso IF R R Junior Parma B.C. – Collecchio B.C. Monti Daniel IF R R Bollate B.C. 1959 Sellaroli Andrea IF R R Nettuno B.C. 1945 Servidei Marco IF R R B.S.C. Godo Celli Federico OF R R San Marino B.C. Bertossi Riccardo OF R R New Black Panthers – Fortitudo B.C. 1953 Garbella Giovanni OF R R Aosta Bugs – San Marino B.C. Aldegheri Mattia P R R Parma B.C.1949- Baseball Team Verona Acerbi Edoardo P R R Collecchio B.C. Andretta Maurizio P L L Rams B.C. Viterbo – Montefiascone B.S. 67 Bassani Alex P R R Fortitudo B.C. 1953 Bocchi Matteo P R R Fortitudo B.C. 1953 Capellano Luca P R R Ares Milano Baseball – Oltretorrente B.C. Di Raffaele Luca P L L San Marino B.C. Fabiani Diego P R R Collecchio B.C. – Cervignano Baseball Garbella Nicola P R R San Marino B.C./ Aosta Bugs Pomponi Michele P L R Oltretorrente B.C. – Parma B.C. 1949 Zotti Matthias P R R New Black Panters/ Fortitudo B.C. 1953

