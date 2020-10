Sorteggio Europa League oggi: orario, tv, streaming, possibili avversarie Milan, Napoli e Roma

Sono state definite le 48 squadre partecipanti alla prossima edizione dell’Europa League di calcio. In casa Italia Napoli e Roma sono in prima fascia, mentre il Milan è in terza. L’elenco completo delle partecipanti è stato però completato soltanto ieri sera, al termine dei preliminari.

Napoli e Roma pescheranno un’avversaria dalla seconda, una dalla terza (ad eccezione del Milan), ed una dalla quarta fascia, mentre il Milan pescherà un’avversaria dalla prima (ad eccezione di Napoli e Roma), una dalla seconda, ed una dalla quarta fascia.

Il sorteggio si terrà oggi, venerdi 2 ottobre, alle ore 13.00 nella House of European Football di Nyon, in Svizzera: diretta tv su Sky Sport e diretta streaming su Sky Go e Now TV, nonché sul sito uefa.com. OA Sport vi assicurerà la diretta live testuale dell’evento. Le quattro italiane scopriranno così le loro avversarie.

FASCE GIRONI EUROPA LEAGUE 2020-2021

PRIMA FASCIA

Arsenal

Tottenham Hotspur

Roma

Napoli

Benfica

Bayer Leverkusen

Villarreal

CSKA Moscow

Braga

Gent

PSV Eindhoven

Celtic

SECONDA FASCIA

Dinamo Zagreb

Sparta Prague

Slavia Prague

Ludogorets Razgrad

Young Boys

Red Star Belgrade

Rapid Wien

Leicester City

Qarabağ

PAOK

Standard Liège

Real Sociedad

TERZA FASCIA

Granada

Milan

AZ

Feyenoord

AEK Athens

Maccabi Tel Aviv

Rangers

Molde

1899 Hoffenheim

LASK

Hapoel Be’er Sheva

CFR Cluj

QUARTA FASCIA

Zorya Luhansk

Lille

Nice

Rijeka

Dundalk

Slovan Liberec

Antwerp

Lech Poznań

Sivasspor

Wolfsberger

Omonia

CSKA Sofia

