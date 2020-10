LIVE Sorteggio Europa League in DIRETTA: Napoli, Milan e Roma scoprono le avversarie

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Le possibili avversarie di Milan, Napoli e Roma

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del sorteggio dell’Europa League 2020-2021 di calcio. A Nyon (Svizzera) si definiscono i gironi della seconda competizione europea e conosceremo quale sarà la composizione dei dodici gruppi, ciascuno formato da quattro squadre. Le 48 compagini iscritte al torneo sono state suddivise in quattro fasce di merito, in modo che in ogni raggruppamento finisca soltanto una formazione per fascia. Le squadre si affronteranno in incontri di andata e ritorno per sei incontri a testa complessivi, le prime due classificate accederanno ai sedicesimi di finale dove incomincerà la fase a eliminazione diretta.

L’Italia sarà presente all’urna con tre squadre. Napoli e Roma saranno tra le teste di serie, il Milan è invece relegato in terza fascia. Partenopei e capitolini possono dunque sperare in un buon girone anche se in seconda fascia figurano le temibili Real Sociedad e Leicester, oltre a Granada e Hoffenheim in terza. I rossoneri, invece, sperano di evitare Arsenal, Tottenham, Bayer Leverkusen, Benfica tra le teste di serie.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE del sorteggio dell’Europa League 2020-2021 di calcio: cronaca in tempo reale, minuto per minuto, per conoscere la composizione di tutti i gruppi e quali saranno le avversarie delle squadre italiane. Si inizia alle ore 13.00. Buon divertimento a tutti.

