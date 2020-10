LIVE Pagelle Atalanta-Ajax 2-2, voti Champions League: la doppietta di Duvan Zapata riporta tutto in parità!

Buonasera e benvenuti alle PAGELLE LIVE di Atalanta-Ajax, secondo appuntamento del Gruppo D della Champions League 2020-2021. Gli orobici tornano a giocare in Europa a Bergamo dopo quasi 30 anni, ma iniziano con un primo tempo davvero deludente. Dopo un avvio positivo, con troppa imprecisione sotto porta, i nerazzurri chiudono sullo 0-2 con le reti di Tadic su rigore (provocato goffamente da Gosens) ed il raddoppio di Traorè, su una mancata trattenuta di Sportiello. Ora si fa dura per i ragazzi di Gasperini! Andiamo, quindi, a scoprire come si stanno comportando i 22 in campo con le pagelle del match del Gewiss Stadium.

PAGELLE LIVE ATALANTA-AJAX

ATALANTA (3-4-1-2)

Sportiello 6.5 – Sul calcio di rigore Tadic non gli lascia scampo, sul raddoppio non trattiene il cross basso di Antony e regala il pallone a Traorè. Si fa perdonare, con gli interessi, con una grandissima parata al 76′ sempre su Antony, che l’aveva piazzata all’angolino basso di destra.

Toloi 5.5 – Partecipa suo malgrado all’azione del raddoppio, facendosi trovare fuori posizione e concedendo il fianco ad Antony

Romero 6 – Traorè si sta facendo vedere parecchio e non gli lascia un secondo di riposo. La difesa nerazzurra inizia davvero a soffrire ora

Djimsiti 6 – Il trio di attaccanti olandese inizia a prendere il sopravvento e prova a non cedere

Hateboer 6 – La sua spinta sulla fascia destra è uno dei segreti della squadra nerazzurra. L’olandese vuole arare la fascia come sempre, ma fino ad ora i Lancieri gli danno ben poco spazio.

Pasalic 6.5 – Chiamato a coprire ma anche ad inserirsi in zona gol. Nella ripresa torna a dominare la scena e lancia in porta Zapata per il pareggio, quindi sfiora il gol del vantaggio, con Onana che si oppone

Freuler 6 – Il vero frangiflutti dell’Atalanta. Non ha al fianco De Roon, per cui è chiamato ad ancor maggiore attenzione. Dopo un inizio positivo sembra accusare a sua volta gli avversari.

Gosens 5.5 – Dopo un inizio poco brillante sulla fascia sinistra procura un calcio di rigore in maniera davvero goffa.

Gomez 6.5 – Il Papu va un po’ troppo a fasi alterne, ma quando si accende, come sempre, fa la differenza. Dopo tanta difficoltà serve un cioccolatino a Zapata per il gol dell’1-2, quindi prova a imbeccare i compagni con la sua solita qualità. Dal 78′ Muriel 6 –

Ilicic 6.5 – Subito nel vivo del gioco, inizia con alcuni tocchi pregiati e illuminanti, quindi perde slancio come i compagni e non riesce a imporsi. Ci prova su punizione dal limite ad inizio ripresa, ma Onana chiude bene. Da quel momento torna nel vivo del gioco, gli manca solo la stoccata finale. Dal 78′ Malinovskyi 6 –

Duvan Zapata 7.5 – Se gli arrivano i palloni giusti è una sentenza! Prima accorcia le distanze con un colpo di testa dal cuore dell’area, quindi scaglia in porta il 2-2 con tutta la sua potenza

All: Gasperini 6 – Nel primo tempo l’Atalanta subisce troppo il gioco dell’Ajax. I suoi ragazzi escono nella ripresa con il fuoco negli occhi e la vanno a riprendere

AJAX (4-3-3): Onana 6.5; Mazraoui 6 (dal 56′ Klaiber 6), Schuurs 6.5, Blind 6., Tagliafico 6; Klaassen 6, Tadic 7, Gravenberch 6.5; Antony 6.5 Traore 7, Neres 6.5 (dal 69′ Promes 6). All: Ten Hag 6.5.

Foto: Lapresse