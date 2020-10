LIVE Olimpia Milano-Virtus Roma 93-71 in DIRETTA: l’Armani domina la squadra di Piero Bucchi e ottiene la quarta vittoria su quattro in campionato

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

19.13 La nostra diretta live termina qui, grazie per averci seguito fino a questo punto, buon proseguimento serata a tutti i lettori di OA Sport.

19.12 L’Olimpia Milano domina in lungo e in largo la Virtus Roma e ottiene la quarta vittoria su quattro in Serie A, top-scorer Davide Moretti per i meneghini con 15 punti e Dario Hunt per Roma con 14.

FINISCE QUI!

93-71 1/2 Baldasso.

Fallo di Moretti su Baldasso a cinque secondi dalla sirena, liberi per il capitano della Virtus.

93-70 Ancora Cinciarini da tre, doppia cifra per il capitano dell’Olimpia, 10 punti per lui.

90-70 2/2 Biordi.

Fallo di Moretti su Biordi sul cambio difensivo, liberi per il centro classe 1996 della Virtus Roma.

90-68 Robinson da tre, 13 punti per il numero 22 di Roma.

90-65 Piazzato di Baldasso in allontanamento.

90-63 TRIPLA di Cinciarini.

87-63 1/2 Wilson in lunetta.

87-62 Due liberi di Andrea Cinciarini, l’Olimpia ha esaurito il bonus, tre falli commessi dalla Virtus nel quarto quarto.

85-62 Palleggio, arresto e tiro di Hadzic che brucia Cinciarini, 3’47” alla sirena finale.

85-60 Correzione a canestro di Biligha dopo il piazzato sul ferro di Moretti.

83-58 Wilson si alza dall’angolo con i piedi oltre la linea dei 3, time out chiamato da Ettore Messina.

83-56 Robinson segna in contropiede e arriva a quota 8 punti.

83-54 Due liberi di Hunt dopo il fallo subito da Tarczewski, il quarto personale per il centro dell’Armani Exchange.

83-52 Gioco da tre completato da Tommaso Baldasso.

83-49 Layup di Cinciarini, 7’04” al termine del match.

81-49 Primi due punti di serata per Damir Hadzic.

81-47 Schiacciata di Zach Leday, 14 punti per lui in partita fino a qui.

0/2 Hunt a cronometro fermo.

Hunt in lunetta dopo un fallo subito da Tarczewski, il secondo personale per il centro dell’Armani.

79-47 Datome in sospensione.

INIZIA IL QUARTO E ULTIMO QUARTO

FINISCE IL TERZO QUARTO

77-47 2/2 Brooks.

Fallo di Hunt su Brooks, liberi per l’ala milanese.

75-47 Arresto e tiro di Dario Hunt, ultimo possesso del terzo quarto per l’Olimpia Milano.

75-45 Tripla di Roll dall’angolo su scarico di Datome.

72-45 Spettacolare alley-oop di Robinson per Hunt.

72-43 Anche il capitano dell’Olimpia si iscrive a referto mandando a bersaglio due liberi.

Gigi Datome in lunetta, Roma in bonus.

70-43 Piazzato di Anthony Beane.

70-41 Questa volta Paul Biligha è perfetto ai liberi, la Virtus ha esaurito il bonus a 2’05” dalla penultima sirena.

68-41 1/2 Biligha in lunetta, 3’33” alla fine del terzo quarto.

67-41 TRIPLA di Wilson, su assist di Robinson.

67-38 Runner di Zach Leday dal centro dell’area, parziale di 10-0 in favore di Milano.

65-38 TRIPLA di Moretti. Time out dalla panchina della Virtus Roma sul +27 in favore dell’Olimpia.

62-38 Consegnato di Shields per il piazzato di Biligha, 7’00” sul cronometro, 2-1 il conto dei falli nel terzo quarto.

60-38 TRIPLA di Shields.

57-38 Dario Hunt in penetrazione con la mano sinistra.

57-36 Assist di Shields per Zach Leday.

55-36 Il capitano di Roma infila il libero supplementare.

55-35 TRIPLA di Baldasso e fallo subito dal play della Virtus, potenziale gioco da 4.

55-32 Jamil Wilson si appoggia al vetro dal pitturato.

55-30 2/2 Leday, terzo fallo personale intanto per Dario Hunt.

Stoppata irregolare di Hunt su Leday e viaggio in lunetta per l’ala di Milano.

INIZIA IL SECONDO TEMPO!

18.18 Queste le statistiche di un primo tempo dominato dagli uomini di coach Ettore Messina, a tra poco per gli ultimi due quarti di partita:

FINISCE IL PRIMO TEMPO

53-30 Terzo tempo e appoggio a canestro di Beane sulla sirena del primo tempo.

53-28 Penetrazione di Rodriguez e alzata per la schiacciata di Tarczewski.

51-28 RODRIGUEZ DA TRE! Troppo spazio lasciato allo spagnolo dalla difesa virtussina.

48-28 1/2 Tarczewski a cronometro fermo.

Wilson commette fallo su Tarczewski e lo manda in lunetta, Roma in bonus.

47-28 TRIPLA di Rodriguez, solo retina per il “Chacho”, 2’01” all’intervallo lungo, la Virtus Roma ha esaurito il bonus, tre falli commessi da Milano nel secondo quarto.

44-28 Layup di Robinson.

44-26 Cervi si protegge sotto canestro e segna appoggiandosi al tabellone.

44-24 Penatrazione di Robinson poi tripla di Moretti, +20 Armani Exhchange.

41-22 Moretti completa il gioco da 3, massimo vantaggio Olimpia a 3’39” dall’intervallo.

40-22 Moretti segna e subisce fallo.

38-22 Tarczewski risponde sul possesso successivo dell’Armani.

36-22 Cervi dalla media, solo retina per lui, 3-3 il conto dei falli.

36-20 2/2 Tarczewski.

Viaggio in lunetta per Kaleb Tarczewski.

34-20 Cervi segna in girata, 5’03” sul cronometro,

34-18 TRIPLA di Davide Moretti.

31-18 Arresto e tiro di Shields, 5 punti consecutivi per il numero 31 che arriva a quota 9.

29-18 100% Cervi a cronometro fermo.

29-16 TRIPLA di Shavon Shields, 7’23” sul cronometro del secondo fallo, 1-1 i falli.

26-16 Un solo libero mandato a bersaglio da Zach Leday.

INIZIA IL SECONDO QUARTO

FINISCE IL PRIMO QUARTO

25-16 Beane segna in entrata poi la tripla di Rodriguez sulla sirena si spegne sul ferro, finisce il primo quarto.

25-14 Due liberi di Sergio Rodriguez che si iscrive al tabellino dopo un fallo subito da Hunt, 22″ ancora da giocare.

23-14 Gerald Robinson in sospensione.

23-12 Jumper di Kyle Hines.

21-12 Hunt sbaglia il libero supplementare.

21-12 HUNT! Lotta sotto canestro, segna e subisce fallo da Hines, potenziale gioco da tre.

21-10 Questa volta Leday infila entrambi i tiri dalla lunetta, 2’48” alla prima sirena della partita.

19-10 TRIPLA di Beane, dall’angolo, primo canestro del match per il numero 9 della Virtus Roma.

19-7 SCHIACCIATA di Zach Leday.

17-7 1/2 Leday, l’Armani Exchange raggiunge la doppia cifra di vantaggio a 3’21” dalla fine del primo quarto.

Fallo di Beane su Leday, Virtus in bonus, un solo fallo commesso dall’Olimpia. Viaggio in lunetta per Zach Leday.

16-7 Shields pesca Tarczewski sotto canestro con il 15 di Milano che va a schiacciare a due mani, +9 Milano, Piero Bucchi chiama il primo time out della partita.

Fallo di Baldasso su Moraschini, la Virtus esaurisce il bonus a 4’27” dalla fine del primo quarto.

14-7 Canestro di Dario Hunt.

14-5 TRIPLA di Davide Moretti, entrato da poco in campo.

11-5 Ricezione e appoggio al tabellone di Kaleb Tarczewski incontenibile sotto canestro.

9-5 Piazzato di Shields.

7-5 TRIPLA centrale di Wilson.

7-2 Moraschini in penetrazione sfida e batte Hunt.

5-2 Due liberi di Shavon Shields, 8’40” sul cronometro, 0-2 il conto dei falli nel primo quarto.

3-2 Appoggio mancino di Dario Hunt, primi due punti del match anche per la Virtus Roma.

3-0 Dentro il libero supplementare.

2-0 Moraschini va in fondo con la mano sinistra e subisce fallo da Campogrande, primo potenziale gioco da tre della partita.

INIZIA IL MATCH!

17.28 I QUINTETTI, MILANO: Tarczewski, Moraschini, Shields, Brooks, Roll, ROMA: Baldasso, Robinson, Wilson, Campogrande, Hunt.

17.25 Inno di Mameli al Forum, tra cinque minuti la palla a due!

17.20 Gli arbitri del match saranno Mark Bartoli, Andrea Bongiorni e Federico Brindisi.

17.15 I giocatori dell’Olimpia Milano in fase di riscaldamento:

17.10 Si giocherà al Mediolanum Forum di Assago con una capienza massima consentita di 200 spettatori.

17.05 Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di AX Armani Exchange Olimpia Milano-Virtus Roma, match valido per la quarta giornata del campionato LBA Serie A 2020-2021.

Buon pomeriggio a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida di quarto turno di campionato di Serie A 2020-2021 che mette di fronte Olimpia A|X Armani Exchange Milano e Virtus Roma.

Le due squadre arrivano al Mediolanum Forum di Assago con più di qualche problema di infermeria. I padroni di casa, infatti, si ritrovano con le assenze di Vladimir Micov, Kevin Punter e Malcolm Delaney, che si sono fatti male rispettivamente in Supercoppa, nella prima contro Reggio Emilia e in Eurolega due giorni fa con il Real Madrid. Gli ospiti, invece, hanno perso per l’intera stagione Chris Evans, ma dovrebbero ritrovare Anthony Beane e avere regolarmente Gerald Robinson e Dario Hunt, che avevano preoccupato contro Sassari.

Tre vittorie su tre uscite in campionato per la formazione di Ettore Messina, che ha messo insieme distacchi rispettivamente di 16 punti a Reggio Emilia, 40 contro Treviso e 22 a Trieste. Gli uomini allenati da Piero Bucchi, invece, dopo il successo contro la Fortitudo Bologna per 81-76, sono caduti nettamente sia a Brindisi che contro Sassari, con un primo mese di campionato la cui difficoltà è facilmente intuibile alla visione del calendario.

Per Milano in dubbio c’è anche Kyle Hines, che ha giocato sostanzialmente stringendo i denti contro il Real nella prima vittoria contro i blancos dal 2009 a questa parte; Roma, invece, oltre alle questioni sul campo sta cercando di gestire anche quelle relative all’aspetto societario. Tre sono gli ex reciproci: per Milano Riccardo Moraschini, nella Capitale nella stagione 2013-2014, e soprattutto Gigi Datome, virtussino dal 2008 al 2013 con i gradi di capitano ereditati da Alessandro Tonolli nell’ultima stagione, mentre per Roma c’è Piero Bucchi che è stato per due stagioni e mezza sulla panchina dell’Olimpia.

Il match tra Olimpia A|X Armani Exchange Milano e Virtus Roma si giocherà a partire dalle 17:30. Buon divertimento con la DIRETTA LIVE di OA Sport!

