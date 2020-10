Volley femminile, Serie A1: sesta giornata. Egonu trascinata Conegliano, Scandicci risponde. Trento ko a Firenze

Oggi pomeriggio si sono giocate quattro partite valide per la sesta giornata della Serie A1 2020-2021 di volley femminile. Conegliano non fa sconti e infila la quinta vittoria consecutiva, confermandosi al comando a punteggio pieno. Le ultime Campionesse d’Italia hanno travolto Perugia, grazie alle prestazioni di qualità della solita Paola Egonu (17 punti, 3 muri) e di Elise Adams (10), 8 marcature per la schiacciatrice Miriam Sylla contro le umbre guidate da Serena Ortolani (13). Le Pantere ora hanno una lunghezza di vantaggio su Scandicci (che ha giocato una partita in più), dopo che le toscane sono passati per 3-1 sul campo di Busto Arsizio (le lombarde hanno vinto il secondo set per 33-31): una vertiginosa Magdalena Stysiak (31 punti), una bravissima Elena Pietrini (14) e una tonica Marina Lubian (10) hanno respinto l’assalto di Camilla Mingardi (27) e compagne.

Trento ha perso al tie-break sul campo di Firenze e ora si trova in terza posizione a due punti dalla capolista (con una partita giocata in più). Le dolomitiche, avanti 2-1, si sono fatte rimontare dalle padrone di casa: Anastasia Guerra (21 punti, 5 muri), Yvon Belien (17) e Sara Alberti (16, 6 muri) sono riuscite ad avere la meglio su Vittoria Piani (20) e compagne. Chieri ha vinto sul campo di Casalmaggiore con un netto 3-0, propiziato dalle prove di Elena Perinelli (17 punti), Francesca Villani (13) e Kaja Grobelna (13). Di seguito i risultati dettagliati della sesta giornata della Serie A1 2020-2021 e la classifica generale del massimo campionato italiano di volley femminile.

RISULTATI SESTA GIORNATA SERIE A1 VOLLEY FEMMINILE:

VBC E’Più Casalmaggiore vs Reale Mutua Fenera Chieri 0-3 (17-25; 24-26; 19-25)

Il Bisonte Firenze vs Delta Despar Trentino 3-2 (16-25; 25-17; 22-25; 25-12; 15-4)

Bartoccini Fortinfissi Perugia vs Imoco Volley Conegliano 0-3 (18-25; 15-25; 21-25)

Unet E-Work Busto Arsizio vs Savino Del Bene Scandicci 1-3 (23-25; 33-31; 18-25; 21-25)

Igor Gorgonzola Novara vs Banca Valsabbina Millenium Brescia 3-0 (25-18; 25-16; 25-16), giocata ieri

Bosca San Bernardo Cuneo vs Zanetti Bergamo rinviata a data da destinarsi

CLASSIFICA SERIE A1 VOLLEY FEMMINILE:

Conegliano 15 punti (5 partite giocate), Scandicci 14 (6), Trento 13 (6), Novara 9 (4), Chieri 9 (5), Cuneo 8 (4), Monza 7 (4), Firenze 7 (5), Casalmaggiore 6 (6), Busto Arsizio 3 (4), Perugia 3 (6), Brescia 1 (4), Bergamo 1 (5). Tra parentesi il numero di partite giocate.

