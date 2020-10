LIVE Nardi-Giron, ATP Anversa 2020 in DIRETTA: esordio nel mondo dei grandi per l’azzurrino e si sogna il secondo turno

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Il programma Nardi-Giron

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match valido per il primo turno dell’ATP di Anversa tra Luca Nardi e l’americano Marcos Giron. Il 17enne azzurro farà quest’oggi il suo esordio assoluto nel circuito internazionale principale, beneficiando di una wild card offertagli dagli organizzatori.

Un’occasione da sfruttare per lui, che sicuramente tra i classe 2003 è tra i tennisti con il maggior talento. Un giocatore tecnicamente ancora da formare, ma capace di mettersi in evidenza già in alcuni match di questa fase così particolare, ricordando la sfida contro lo spagnolo Pablo Andujar. Un secondo turno nel torneo di Perugia nel corso del quale il giovane tennista del Bel Paese aveva impressionato tutti per personalità e qualità. E’ chiaro questo match sarà su basi completamente diverse: la sfida sarà sul veloce indoor e l’adattabilità di Nardi a questa superficie sarà tutta da verificare, dal momento che il suo percorso si è sviluppato prettamente sulla terra battuta.

Dall’altra parte del campo ci sarà il qualificato americano Giron (n.94 del mondo), che nell’ultimo match delle qualificazioni ha sconfitto il giapponese Yasutaka Uchiyama (n.98 del ranking) con il punteggio di 7-6 (1) 6-2. Un giocatore, chiaramente, di maggior esperienza l’americano che avrà dalla sua i favori del pronostico. Tuttavia, l’azzurrino potrà giocare senza avere nulla da perdere, per godersi al meglio questa esperienza.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE del match valido per il primo turno dell’ATP di Anversa tra Luca Nardi e l’americano Marcos Giron: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Il match sarà il secondo sul campo n.1, con il primo in programma alle ore 12.30. Buon divertimento!

Foto: Marta Magni Images / MEF Tennis Events