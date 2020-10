LIVE Nardi-Giron 6-4 4-6 1-6, ATP Anversa 2020 in DIRETTA: il classe 2003 azzurro tiene per due set prima di cedere all’americano

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Un saluto a tutti i lettori di OA Sport e buon proseguimento di giornata, ricordando l’appuntamento con Sinner-Duckworth alle 18:00, per quel che riguarda l’ATP 250 di Colonia 2.

Con la sconfitta di Nardi non ci sono più italiani in gara all’ATP 250 di Anversa.

Marcos Giron, con un dritto lungolinea vincente profondo, batte Luca Nardi 4-6 6-4 6-1 e si guadagna l’appuntamento con David Goffin al secondo turno. Un’ora e 43 minuti la durata del match. Una prestazione comunque più che valida per il giovane azzurro, che ha tenuto testa per due set e poco più a un giocatore molto più esperto.

30-40 Match point Giron, che sbaglia la risposta.

15-40 Due match point Giron, non trova il giusto impatto con la palla Nardi con il dritto.

15-30 Gran risposta di dritto di Giron, sulla riga, Nardi non riesce a organizzarsi in tempo.

15-15 Sbaglia il colpo successivo al servizio Nardi.

15-0 Prima vincente di Nardi.

1-5 Giron, game velocissimo che porta Nardi a servire per restare nel match.

40-0 Sbaglia la risposta Nardi.

30-0 Settimo ace di Giron.

15-0 Giron comanda con il dritto da fondo e gioca alla fine il vincente.

1-4 Break Giron, altro errore di Nardi che vede così scappar via il suo avversario.

0-40 Tre palle break Giron, rovescio lungo di poco di Nardi.

0-30 Sbaglia con il dritto Nardi.

0-15 Si gioca male il primo punto Nardi.

1-3 Giron, viene a rete Nardi in controtempo, ma non controlla la volée alta di rovescio.

40-15 Rovescio largo di Giron.

40-0 Prende subito la rete Giron, smash vincente.

30-0 Prima vincente di Giron.

15-0 Scambio vinto da Giron con un dritto all’incrocio delle righe, entrambi erano venuti a rete difendendo ognuno molto bene la propria parte.

1-2 Giron, magnifica palla corta di Nardi! Ora però all’azzurro servirà un guizzo in risposta.

40-15 Buona prima esterna di Nardi.

30-15 Torna a rete Nardi e si prende il punto con la volée di rovescio.

15-15 Aggredisce fin dalla risposta Giron e si prende il punto con l’errore di rovescio di Nardi.

15-0 Sbaglia la risposta Giron.

0-2 Giron, dritto largo di Nardi che aveva visto un varco sul lungolinea.

Vantaggio Giron, che deve dar fondo a tutto per vincere un punto in cui Nardi lo aveva rimandato a fondo giocando un lob difensivo in grado di metterlo in difficoltà con lo smash.

40-40, 2a parità: risolve Giron con la prima esterna vincente.

Vantaggio Nardi, PALLA BREAK: gran risposta incrociata di rovescio vincente!

40-40 Sbaglia di rovescio Giron dopo uno scambio in cui Nardi ha variato praticamente di tutto.

40-30 Gran risposta di dritto di Nardi nei piedi di Giron!

40-15 Sbaglia con il dritto Giron dopo il servizio.

40-0 Prima vincente di Giron.

30-0 Dritto in rete di Nardi, ed è un peccato perché Giron era stato messo in difficoltà dal precedente rovescio lungolinea vicino alla riga di fondo.

15-0 Sesto ace di Giron.

0-1 Break Giron, sbaglia il dritto in uscita dal servizio Nardi e cede la battuta, quattro giochi consecutivi vinti dall’americano.

15-40 Due palle break Giron, sbaglia di rovescio Nardi.

15-30 Prima vincente di Nardi al centro.

0-30 Dritto in rete di Nardi, che ha avuto un calo più a livello fisico che a livello tennistico.

0-15 Risposta di rovescio lungolinea di Giron che poi gioca lo smash.

4-6 Set Giron, seconda incontrollabile per Nardi con il rovescio e si va al terzo.

40-0 Tre set point Giron, rovescio in rete di Nardi nello scambio.

30-0 Spinge con il dritto Giron, e ha successo.

15-0 Seconda vincente di Giron.

4-5 Break Giron, che aggredisce con il dritto la seconda di Nardi, il quale non riesce a tenere in campo la palla in allungo. L’americano servirà per il set al cambio di campo.

15-40 Due palle break Giron, viene a rete Nardi, altro lob dell’americano che stavolta però se ne va in lunghezza.

0-40 Tre palle break Giron, avanza con il dritto Nardi, ma sbaglia. Momento molto complicato per l’azzurro.

0-30 Gran risposta sulla riga di Giron, non trova più il campo Nardi in uscita dal servizio.

0-15 Errore di rovescio di Nardi.

4-4 Chiude il game con il quinto ace Giron.

40-15 Scambio sul rovescio, Nardi prova a cambiare sul dritto, che però finisce in rete.

30-15 Prima esterna vincente di Giron.

15-15 Ribalta di forza lo scambio Nardi con il dritto, giocandone uno molto profondo che costringe Giron all’errore.

15-0 Servizio e dritto di Giron.

4-3 Nardi, e con il dritto si va a prendere anche questo game. Da poco superata l’ora di gioco.

Vantaggio Nardi, rovescio in rete di Giron che aveva tentato la risposta incrociata di dritto, Luca però non si fa sorprendere giocando il dritto cui segue l’errore dell’americano.

40-40 Quarto doppio fallo di Nardi.

40-30 Parente stretto dell’ace di Nardi.

30-30 Doppio fallo di Nardi, è il terzo.

30-15 Secondo ace di Nardi.

15-15 Gran profondità di Nardi con il dritto, stavolta però Giron gli toglie il tempo nell’avvicinamento a rete e poi lo passa con lo stesso colpo.

15-0 Altro bel dritto in uscita dal servizio di Nardi, che usa spesso lo schema col quale butta fuori dal campo Giron e ha poi tutto il tempo di fare ciò che vuole.

3-3 Prima vincente di Giron che tiene la battuta.

40-30 Gran punto di Nardi! Sposta Giron con il dritto incrociato e poi gioca il successivo lungolinea vincente.

40-15 Cerca la palla corta Nardi, ma Giron ci arriva facilmente e lo passa di rovescio.

30-15 Gioca male il dritto dopo il servizio Giron, mettendolo in rete sbagliando proprio il tempo nel giocarlo.

30-0 Quarto ace di Giron.

15-0 Prima centrale vincente di Giron.

3-2 Nardi, bel dritto in avanzamento sul quale Giron arriva male.

40-15 Quasi stesso schema di Nardi, stavolta però con il punto che arriva e Giron troppo lontano.

30-15 Servizio, dritto e volée di Nardi che però con il dritto la gioca un po’ troppo tenera, Giron ci arriva e trova un altro pallonetto vincente con tweener dell’azzurro che non passa.

30-0 Spinge da fondo con il dritto Nardi, Giron per un po’ regge, poi è in rete il suo, in risposta.

15-0 Sbaglia la risposta di dritto Giron sulla seconda di Nardi.

2-2 Giron piazza un gran dritto vincente incrociato sulla diagonale destra.

40-15 Ace numero tre di Giron.

30-15 Prima vincente di Giron esterna.

15-15 Strategia giusta di Nardi, che sposta Giron di dritto, ma sulla demivolée non trova il tempo giusto per giocarla: palla in rete.

0-15 Risposta vincente in avanzamento con il rovescio di Nardi!

2-1 Nardi, stavolta Giron sbaglia con il dritto in corsa.

40-30 Di nuovo a rete Nardi, ma stavolta la palla corta viene recuperata da Giron che alza un lob vincente.

40-15 Gran prima esterna di Nardi che poi chiude di dritto verso la rete.

30-15 Nastro d’aiuto per Giron.

30-0 Servizio di Nardi che non lascia scampo a Giron.

15-0 Giron sbaglia per primo nello scambio.

1-1 Scambio breve ma bello, Nardi chiama Giron a rete, l’americano trova la controsmorzata che Luca non tiene in campo.

40-30 Dritto in rete di Giron in uscita dal servizio.

40-15 Prima esterna vincente di Giron.

30-15 Prova a spingere di rovescio Nardi, ma è appena lungo.

15-15 Si rifugia nel serve&volley Giron, per quanto il termine rifugiarsi in questa soluzione sia ingeneroso nei confronti dello schema stesso.

0-15 Di nuovo gira lo scambio Nardi, che poi viene a rete e ha bisogno di un dritto conclusivo oltre che dello smash.

1-0 Nardi, stavolta l’azzurro azzecca la prima vincente.

40-30 Sbaglia il dritto in uscita dal servizio Nardi, appena largo.

40-15 Risposta vincente di Giron sulla seconda di Nardi.

40-0 Stecca Giron che poi si innervosisce chiaramente e non lo nasconde in alcun modo.

30-0 Scambio comandato bene da Nardi da fondo, Luca poi prende la rete e chiude facile con la volée di dritto appoggiandola dall’altra parte.

15-0 Rovescio largo di Giron nello scambio.

6-4 SET NARDI! Sbaglia con il dritto dal centro in uscita dal servizio Giron ed è primo parziale per il diciassettenne azzurro!

Vantaggio Nardi, SET POINT: gran risposta vincente!

40-40 Nardi allarga il campo con il rovescio mandando lontano Giron e poi correttamente cerca di chiudere in lungolinea, ma la palla rimane appena troppo bassa, finendo in rete.

30-40 SET POINT NARDI! Rovescio vincente in lungolinea per uscire dalla diagonale sinistra!

30-30 Giron sbaglia il dritto in uscita dal servizio, appena largo.

30-15 Rovescio in rete di Nardi che ha provato a giocarlo tagliato.

15-15 Notevole Nardi! Risposta di dritto aggressiva e dritto vincente sempre sul lato destro.

15-0 Palla corta di dritto e pallonetto di Giron, Nardi non riesce a recuperarlo.

Nel frattempo Dan Evans ha battuto Salvatore Caruso: il britannico ha vinto 6-2 3-6 6-3 e giocherà con Frances Tiafoe.

5-4 Nardi, altra bella prima esterna e rovescio vincente a seguire in lungolinea. Giron servirà per restare nel set al cambio di campo.

40-30 Nardi allarga il campo con il dritto per mandare lontanissimo Giron, va a chiudere a rete con lo smash vincente.

30-30 Prima esterna vincente di Nardi, non riesce a rispondere in campo Giron.

15-30 Rovescio di Nardi in rete in uscita dal servizio.

15-15 Secondo doppio fallo di Nardi.

15-0 Prende ancora la rete Nardi e chiude di rovescio.

4-4 Prima vincente di Giron, game facile per lui.

40-0 Dritto a media velocità di Giron verso la rete in uscita dal servizio, Nardi non tenta neppure di prenderlo.

30-0 Molto profondo il rovescio di Giron, Nardi neanche ha il tempo di organizzarsi.

15-0 Dritto vicino alla riga di fondo di Giron, non lo rimanda dall’altra parte Nardi.

Correzione del giudice di linea su un punto che Nardi stava vincendo, si rigioca.

4-3 Nardi, primo ace della partita per l’azzurro che ritorna avanti.

40-15 Altro bel dritto incrociato di Nardi.

30-15 Bravissimo Nardi in questo scambio! Punto difficile perché entrambi hanno giocato sulle righe, Giron su quella di fondo e Nardi su quelle laterali, ma allargando il campo l’azzurro riesce a procurarsi il tempo di giocare la volée alta di dritto vincente in campo aperto.

15-15 Servizio, dritto e volée bassa di rovescio di Nardi, esce di poco il pallonetto di Giron.

0-15 Dritto in rete dopo il servizio di Nardi.

3-3 BREAK NARDI: è Giron a sbagliare questa volta, e regala il controbreak all’azzurro che finora sta decisamente mostrando di reggere bene il confronto.

Vantaggio Nardi, PALLA BREAK: molto bravo Luca ad avanzare ancora con un dritto che spesso fa male, poi prende la rete e gioca una non semplice volée bassa di rovescio che è vincente.

40-40 Nardi risponde come può alla prima esterna di Giron, ma sul dritto successivo c’è poco da fare.

30-40 PALLA BREAK NARDI, manovra molto bene con il dritto l’azzurro e si guadagna la chance, con il vincente lungolinea, di mettersi in parità!

30-30 Nardi riesce a giocare un buon punto sulla diagonale del rovescio, quando però Giron si gira sul dritto lo scambio termina con l’incrociato.

15-30 Bella risposta di Nardi con il dritto, Giron non controlla il suo in uscita dal servizio.

15-15 Gran passante di rovescio vincente di Nardi! Giron si è gettato a rete in maniere piuttosto avventata.

15-0 Prima centrale vincente di Giron.

2-3 Giron, sbaglia l’americano in lunghezza, buon game tenuto da Nardi.

40-0 Nardi guadagna di nuovo campo col dritto e chiude con lo smash.

30-0 Spinge bene con il dritto Nardi verso l’angolo sinistro di Giron, poi si riposiziona a rete e chiude con il rovescio.

15-0 Prima vincente di Nardi.

1-3 Giron, secondo ace.

40-30 Molto interessante dritto incrociato stretto di Giron a media velocità, Nardi non ci arriva in tempo.

30-30 Prende la rete dopo aver comandato fin dalla risposta Nardi e la copre bene con la volée alta di rovescio.

30-15 Scambio di media lunghezza, nel quale Nardi mette il dritto in rete.

15-15 Disegna il campo con dritto e rovescio Giron, ma sbaglia la volée di dritto in avanzamento.

15-0 Buona prima di Giron.

1-2 Break Giron con il primo doppio fallo di Nardi.

30-40 Palla break Giron, altra prima centrale vincente di Nardi.

15-40 Due palle break Giron, buona prima di Nardi.

0-40 Tre palle break Giron, spinge di più da fondo l’americano per ottenerle.

0-30 Volée non definitiva dopo il servizio di Nardi, Giron gli tira addosso un non controllabile dritto.

0-15 Servizio e palla corta di Nardi che però ritorna indietro respinta dal nastro.

1-1 Ancora con il servizio Giron risolve il game.

40-15 Terza buona prima di Giron.

30-15 Buona risposta di dritto di Nardi che poi comanda con questo colpo e obbliga Giron a sbagliare.

30-0 Altra prima vincente di Giron.

15-0 Prima vincente di Giron.

1-0 Nardi, ancora una buona prima che gli frutta il game.

40-30 Altra buona prima di Nardi.

30-30 Dritto largo di Nardi dopo il servizio.

30-15 Cross stretto di dritto di Giron che poi gioca la palla corta vincente.

30-0 Rovescio largo di Giron.

15-0 Subito buona prima di Nardi.

Al servizio Nardi.

14:35 Giocatori alle sedie, si comincia!

14:30 I due giocatori sono in campo per il riscaldamento.

14:28 Chi vincerà quest’incontro sfiderà il belga David Goffin, protagonista recentemente di una querelle legata a due tamponi positivi al Covid-19 che ne hanno messo in dubbio fino all’ultimo la partecipazione al torneo di casa.

14:25 L’avversario odierno, Marcos Giron, è un giocatore che spesso e volentieri si è fatto notare nel circuito Futures nei suoi primi anni. Classe 1993, ha disputato due finali Challenger nel 2019 vincendole entrambe.

14:21 Molta curiosità per scoprire quale sarà l’impatto del classe 2003 azzurro; la scelta di dargli una wild card è stata particolarmente sorprendente a detta di molti, ma nella sua fascia d’età il talento è già cristallino.

14:18 Buon pomeriggio a tutti i lettori, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match di primo turno dell’ATP 250 di Anversa che segna l’esordio del diciassettenne Luca Nardi a questo livello. Il suo avversario è il qualificato americano Marcos Giron.

Il programma Nardi-Giron – La presentazione di Nardi-Giron

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match valido per il primo turno dell’ATP di Anversa tra Luca Nardi e l’americano Marcos Giron. Il 17enne azzurro farà quest’oggi il suo esordio assoluto nel circuito internazionale principale, beneficiando di una wild card offertagli dagli organizzatori.

Un’occasione da sfruttare per lui, che sicuramente tra i classe 2003 è tra i tennisti con il maggior talento. Un giocatore tecnicamente ancora da formare, ma capace di mettersi in evidenza già in alcuni match di questa fase così particolare, ricordando la sfida contro lo spagnolo Pablo Andujar. Un secondo turno nel torneo di Perugia nel corso del quale il giovane tennista del Bel Paese aveva impressionato tutti per personalità e qualità. E’ chiaro questo match sarà su basi completamente diverse: la sfida sarà sul veloce indoor e l’adattabilità di Nardi a questa superficie sarà tutta da verificare, dal momento che il suo percorso si è sviluppato prettamente sulla terra battuta.

Dall’altra parte del campo ci sarà il qualificato americano Giron (n.94 del mondo), che nell’ultimo match delle qualificazioni ha sconfitto il giapponese Yasutaka Uchiyama (n.98 del ranking) con il punteggio di 7-6 (1) 6-2. Un giocatore, chiaramente, di maggior esperienza l’americano che avrà dalla sua i favori del pronostico. Tuttavia, l’azzurrino potrà giocare senza avere nulla da perdere, per godersi al meglio questa esperienza.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE del match valido per il primo turno dell’ATP di Anversa tra Luca Nardi e l’americano Marcos Giron: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Il match sarà il secondo sul campo n.1, con il primo in programma alle ore 12.30. Buon divertimento!

Foto: Marta Magni Images / MEF Tennis Events