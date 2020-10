LIVE Musetti-Tiafoe, Challenger Parma 2020 in DIRETTA: un grande match da livello Atp

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Programma e orario Musetti-Tiafoe

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE di Lorenzo Musetti-Frances Tiafoe, match valevole per il secondo turno del torneo ATP Challenger di Parma. E’ la grande rivincita di Forlì, quando ad imporsi fu l’azzurro, che poi vinse il torne, il suo primo in carriera.

In quella circostanza il giovane toscano vinse in tre set per 6-4 5-7 6-2, giocando un terzo set di livello altissimo. Fu la vittoria che poi lanciò il nativo di Carrara verso un fantastico trionfo. Musetti cerca ora la conferma dopo settimane vissute sicuramente ad altissimo livello proprio tra gli Internazionali d’Italia (ottavi di finale raggiunti) e Forlì.

Musetti ha dominato all’esordio contro Federico Gaio (6-2 6-3), mentre Tiafoe ha superato lo sloveno Rola. Un torneo quello di Parma con tanti giocatori di ottima classifica come Cecchinato, Caruso, Kohlschreiber, Dzumhur e anche giovani interessanti come lo spagnolo Alcaraz.

Foto: Marta Magni Images / MEF Tennis Events