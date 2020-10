Musetti-Tiafoe oggi, Challenger Parma 2020: orario, programma, tv, streaming

Lorenzo Musetti torna in scena nell’ATP Challenger di Parma. Il 18enne nativo di Carrara, dopo aver vinto in maniera molto convincente contro Federico Gaio, scenderà in campo quest’oggi, intorno alle 16.00, contro la testa di serie n.1 del torneo Frances Tiafoe.

Un confronto dal sapore di rivincita quello tra i due dal momento che l’americano e l’italiano si erano già incrociati nel corso del Challenger di Forlì, vinto poi proprio da Musetti in maniera brillante. Pertanto una sfida ad alto coefficiente di difficoltà per Lorenzo che, con i punti di questa manifestazione, vorrebbe continuare la propria scalata verso la top-100 del ranking ATP tale da garantirgli l’accesso diretto al tabellone principale dei tornei del Grande Slam.

Un percorso obbligato che passa dalla disputa di un match non semplice: Tiafoe è giocatore molto dotato fisicamente e ha buoni fondamentali da fondo, specie col dritto. Tuttavia, sulla terra battuta, i suoi colpi al rimbalzo hanno un’incidenza diversa e sulla base di ciò Musetti cercherà di sfruttare a proprio vantaggio le debolezze del proprio avversario, per continuare il proprio percorso.

PROGRAMMA MUSETTI-TIAFOE

Campo Centrale

Non prima delle ore 16.00

Lorenzo Musetti (Italia, WC) vs Frances Tiafoe (Stati Uniti)

DIRETTA STREAMING – Sito ufficiale ATP Tour

DIRETTA LIVE TESTUALE – OA Sport

Foto: MEF / Marta Magni