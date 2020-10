LIVE Mountain bike, Mondiali 2020 in DIRETTA: Schurter per l’ennesimo titolo, l’Italia si affida a Kerschbaumer

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

I favoriti della gara uomini elite del Mondiale 2020 di XCO – Le favorite della prova femminile del Mondiale 2020 di XCO – Dove vedere la gare in TV – La cronaca del successo di Pidcock nella gara maschile U23

Loading...

Loading...

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla nostra DIRETTA LIVE della prova maschile dei campionati del Mondo di mountain bike specialità cross country che si stanno tenendo a Leogang, in Austria. Il grande favorito per il successo è l’otto volte iridato Nino Schurter, il quale, però, di recente, in Coppa del Mondo, non ha brillato particolarmente. L’elvetico, infatti, nelle due prove della manifestazione targata UCI che si sono tenute settimana scorsa, a Nove Mesto, in Repubblica Ceca, non ha mai agguantato il primo posto nonostante fosse assente quel Mathieu van der Poel che, nel 2019, si era dimostrato l’unico capace di batterlo con regolarità.

La concorrenza, inoltre, è davvero agguerrita. C’è il brasiliano Henrique Avacini, apparso il più in forma a Nove Mesto, l’ex enfant prodige danese Simon Andreassen, due volte iridato da junior quando duellava con Egan Bernal, il neerlandese Milan Vader, l’unico a essere arrivato sul podio in ambedue le gare che si sono tenute in Repubblica Ceca, i francesi Maxime Marotte e Stephan Tempier, e il connazionale di Schurter Mathias Flueckiger, argento iridato in carica.

Per quanto concerne il contingente azzurro, il nome più quotato è sicuramente quello di Gerhard Kerschbaumer, già secondo alla rassegna iridata due anni fa. Per lui il podio può essere un obiettivo concreto. Inoltre, saranno presenti anche i fratelli Luca e Daniele Braidot e Nadir Colledani, tre bikers che, storico alla mano, possono competere per un posto in top-10. A completare la spedizione sarà Mirko Tabacchi, apparso in grande spolvero in Repubblica Ceca.

L’appuntamento con l’inizio della gara è alle 14.45, mi raccomando, non mancate!

luca.saugo@oasport.it

Twitter: @LucaSaugo

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Shutterstock