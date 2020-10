Mountain Bike, Mondiali 2020: Tom Pidcock vince il titolo iridato U23 nel Cross Country. Quinto Avondetto

Tom Pidcock continua ad incantare. Il giovane britannico, dopo aver vinto il Giro d’Italia U23 e aver partecipato ai Mondiali su strada di Imola con gli elite, ha preso in mano la mountain bike e, al primo tentativo, ha conquistato il titolo iridato nel cross country tra gli U23. Secondo posto per lo statunitense Cristopher Blevins, mentre sul gradino più basso del podio è giunto lo svizzero Joel Roth.

Protagonista anche l’Italia con il classe 2000 Simone Avondetto che si è piazzato al quinto posto. Hanno sfornato delle ottime prestazioni, inoltre, anche Filippo Fontana, il quale ha concluso la gara in ottava posizione, e Juri Zanotti, che è giunto decimo.

La manifestazione, che si è tenuta sull’inedito e duro tracciato austriaco di Leogang, ha visto Pidcock dominare dall’inizio alla fine. Il britannico, che viene dal ciclocross, disciplina di cui è vicampione del Mondo tra gli Elite, si è trovato particolarmente a suo agio anche per via del fango che si è venuto a creare sul percorso dopo le piogge degli ultimi giorni. Tom e Bevin hanno fatto il vuoto già nella prima tornata, mentre a due giri e mezzo dalla fine il britannico ha staccato anche lo statunitense e si è involato verso il trionfo.

Per Pidcock, che ha rifilato 1’52” a Bevin e più di tre a tutti gli altri, questo successo è la ciliegina su dieci giorni da sogno vissuti in questo inizio ottobre. L’enfant prodige di Leeds, infatti, ha prima vinto le due tappe di Coppa del Mondo di mtb U23 a Nove Mesto in Repubblica Ceca e, in seguito, ha trionfato sia in questa rassegna iridata riservata agli U23 che in quella della categoria E-Bike.



Foto: Lapresse