LIVE Motocross, GP Spagna MXGP 2020 in DIRETTA: riparte la caccia di Tony Cairoli a Gajser

Programma di oggi (11 ottobre)

Buon pomeriggio amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Gran Premio di Spagna 2020, dodicesimo round del Mondiale MXGP di motocross. Sul tracciato di Xanadú si rinnova la sfida tra il nostro Antonio Cairoli e lo sloveno Tim Gajser per la vittoria finale del campionato, visto che l’olandese Jeffrey Herlings ha dovuto abbandonare la corsa al titolo anzitempo per via di un infortunio.

A separare i primi due corridori della classe ci sono appena 11 punti, quando alla fine della stagione mancano sette appuntamenti. Lo svantaggio del siciliano è dunque piuttosto esiguo, ma a preoccupare i beniamini dell’italiano sono le condizioni fisiche non ottimali. In più, dopo un iniziale periodo di appannamento, Gajser ha cambiato passo e nel trittico di Mantova ha fatto capire di essere tornato ai livelli della scorsa stagione.

Cairoli dovrà superarsi se vorrà rubare lo scettro al rivale, continuando a tenere d’occhio anche lo spagnolo Jorge Prado, il ragazzino prodigio dominatore delle ultime due stagioni di MX2. Il padrone di casa è chiamato al riscatto dopo la sua ultima battuta d’arresto a Mantova (17° in gara-2 nel GP d’Europa a causa di una caduta) e sarà uno dei principali favoriti per il successo della tappa odierna alla luce della sua qualità in partenza e di una condizione fisica in crescita.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE testuale integrale dell’intero evento: gara-1 a partire dalle ore 13:15 e gara-2 dalle ore 16:10, con aggiornamenti costanti in tempo reale per non perdere neanche un minuto del Mondiale Motocross. Buon divertimento!

