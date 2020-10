LIVE Motocross, GP Europa 2020 in DIRETTA: Tony Cairoli vince gara-2 davanti a Tim Gajser che si aggiudica il round

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

LA CRONACA DI GARA-2 GP EUROPA MXGP

LA CLASSIFICA MONDIALE DOPO IL GP EUROPA

16.52 Si chiude qui dunque il GP d’Europa. Grazie per la cortese attenzione, buon proseguimento di giornata!

16.50 CLASSIFICA MONDIALE MXGP 2020

1 243 Gajser, Tim SLO HON 399 13-25 25-22 25-16 0-16 25-0 13-16 16-25 16-25 13-25 16-20 25-22 – – – – – – – – – – – – – –

2 222 Cairoli, A. ITA KTM 388 18-20 14-16 14-4 25-18 12-22 20-20 18-20 22-22 20-6 18-18 16-25 – – – – – – – – – – – – – –

3 91 Seewer, Jeremy SUI YAM 369 22-13 7-0 16-22 18-22 0-14 22-22 25-14 20-18 25-20 22-12 15-20 – – – – – – – – – – – – – –

4 61 Prado, Jorge ESP KTM 341 12-9 18-8 13-14 0-8 20-18 18-15 22-22 25-15 22-18 25-15 20-4 – – – – – – – – – – – – – –

5 259 Coldenhoff, G. NED GAS 341 15-15 12-14 22-25 14-0 14-15 14-13 15-16 13-16 18-22 14-16 22-16 – – – – – – – – – – – – – –

6 3 Febvre, Romain FRA KAW 304 – – – – 20-20 22-10 16-16 15-18 20-15 11-20 11-16 20-25 11-18 – – – – – – – – – – – – – –

7 21 Paulin, G. FRA YAM 285 14-18 16-10 12-10 8-13 15-13 16-10 13-11 10-12 8-15 11-22 14-14 – – – – – – – – – – – – – –

8 84 Herlings, J. NED KTM 263 25-22 22-25 18-18 20-20 18-25 25-25 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

9 25 Desalle, C. BEL KAW 262 16-16 15-13 9-11 15-15 13-8 10-5 10-12 12-14 14-14 12-4 9-15 – – – – – – – – – – – – – –

10 27 Jasikonis, A. LTU HUS 248 6-7 20-20 15-15 13-25 22-20 11-12 11-13 15-8 15-0 – – – – – – – – – – – – – – – – – –

11 43 Evans, M. AUS HON 228 20-14 0-0 2-3 0-6 9-12 12-14 12-18 18-13 3-12 15-14 18-13 – – – – – – – – – – – – –

16.48 ORDINE DI ARRIVO GARA-2

1 222 Cairoli, Antonio ITA FMI KTM 34:09.190 17 0:00.000 0:00.000 1:52.014 2 53.3

2 243 Gajser, Tim SLO AMZS Honda 34:11.842 17 0:02.652 0:02.652 1:52.047 3 53.3

3 91 Seewer, Jeremy SUI FMS Yamaha 34:15.529 17 0:06.339 0:03.687 1:52.551 3 53

4 3 Febvre, Romain FRA FFM Kawasaki 34:17.364 17 0:08.174 0:01.835 1:52.383 2 53.1

5 259 Coldenhoff, Glenn NED KNMV GASGAS 34:29.893 17 0:20.703 0:12.529 1:52.285 3 53.2

6 25 Desalle, Clement BEL FMB Kawasaki 34:35.522 17 0:26.332 0:05.629 1:53.326 3 52.7

7 21 Paulin, Gautier FRA MCM Yamaha 34:39.942 17 0:30.752 0:04.420 1:53.557 4 52.6

8 43 Evans, Mitchell AUS MA Honda 34:43.030 17 0:33.840 0:03.088 1:53.434 2 52.6

9 10 Vlaanderen, Calvin NED KNMV Yamaha 34:45.142 17 0:35.952 0:02.112 1:54.039 3 52.4

10 189 Bogers, Brian NED KNMV KTM 34:46.328 17 0:37.138 0:01.186 1:54.081 3 52.3

11 128 Monticelli, Ivo ITA FMI GASGAS 34:47.811 17 0:38.621 0:01.483 1:53.345 6 52.7

12 29 Jacobi, Henry GER DMSB Yamaha 35:07.035 17 0:57.845 0:19.224 1:54.194 4 52.3

13 7 Leok, Tanel EST EMF Husqvarna 35:31.704 17 1:22.514 0:24.669 1:55.920 2 51.5

14 17 Butron, Jose ESP RFME KTM 35:35.174 17 1:25.984 0:03.470 1:55.494 2 51.7

15 53 Walsh, Dylan GBR MNZ Honda 35:37.724 17 1:28.534 0:02.550 1:55.505 2 51.7

16 152 Petrov, Petar BUL BMF KTM 35:38.674 17 1:29.484 0:00.950 1:56.280 6 51.3

17 61 Prado, Jorge ESP RFME KTM 35:40.222 17 1:31.032 0:01.548 1:55.049 5 51.9

18 211 Lapucci, Nicholas ITA FMI KTM 35:50.913 17 1:41.723 0:10.691 1:56.510 4 51.2

19 811 Sterry, Adam GBR ACU KTM 36:12.166 17 2:02.976 0:21.253 1:55.736 3 51.6

20 92 Guillod, Valentin SUI FFM Honda 34:33.800 16 1 lap 1 lap 1:55.960 3 51.5

21 555 Guryev, Artem RUS FMRM Honda 34:17.842 15 2 laps 1 lap 1:57.851 2 50.7

22 89 Van Horebeek, Jeremy BEL FFM Honda 20:43.194 9 8 laps 6 laps 1:55.220 7 51.8

23 321 Bernardini, Samuele ITA FMI Yamaha 0:00.000 -1 18 laps 10 laps 0:00.000 0

16.46 Con questo successo Tony Cairoli recupera 3 punti a Tim Gajser e si riporta a -11 in classifica generale. Sarà un duello magnifico fino a Pietramurata!

TONY CAIROLI VINCE GARA-2, TIM GAJSER VINCE IL GP D’EUROPA!

ARRIVO – Cairoli non mollaaaaaaaaaa e vinceeeeeeeeeeeeeeee!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

ULTIMO GIRO: Gajser vola nel T3 non è finita!!!!!!

ULTIMO GIRO: stesso tempo nel T2! Che battaglia!!!!!!!!!!!!!

ULTIMO GIRO: Cairoli vola nel T1 e allunga per 2 decimi!!!

-2 giri: Cairoli mantiene 1.345 su Gajser! Perde solo 2 millesimi in questo giro! Lo sloveno non molla, ma il siciliano non è da meno!!

-3 giri Cairoli di nuovo con un margine di 1.347. Sfortunato il siciliano che avvia un giro pochi istanti prima del conteggio dei 30 minuti, così ora mancano 3 tornate e non 2

-1′ Gajser si porta vicinissimo a Cairoli!!!!! Attenzione!!!!!!!!

-1′ Cairoli risponde e torna a 1.176 di vantaggio!

‘1’ Gajser spinge a tutta e sbaglia nel T1, perdendo in un colpo solo 8 decimi!

-2′ SIAMO ALLA BATTAGLIA FINALE!!! CAIROLI CONTRO GAJSER!!! CHE SPETTACOLO!!!!!!!

-2′ Si chiude il 13mo giro, ormai siamo belle battute decisive! Cairoli perde tutto nel T4 e rimane sempre un secondo di margine, occasione sprecata!

-3′ Stavolta è Cairoli che spinge, guadagna in tutti i settori!!!

-4′ Tempo altissimo di Cairoli che lascia sul terreno un secondo! Gajser si riporta a 1.002 momento delicatissimo!!!!!!!

-5′ Attenzione, arriva la risposta di Gajser che vola in tutti i settori, Cairoli deve resistere!

-6′ CAIROLI ALLUNGA!! Di nuovo 2.030 il suo margine su Gajser, Febvre non molla e rimane a 4.7.

-7′ Ancora Gajser che lima qualcosa nel T1, ma tempo identico nel T2! Quindi Cairoli risponde nel T3!

-8′ Si chiude il decimo giro di questa intensissima gara-2 con Cairoli che torna ad avere 1.626 su Gajser! Che battaglia!!!!

-9′ Cairoli guadagna 3 decimi nel T2 in questa occasione, il siciliano non molla!! Gajser ci prova, ma non sarà facile andarlo a riprendere!

-10′ Siamo nell’ultimo terzo della gara, al comando sempre il nostro fuoriclasse con 1.893 su Gajser, allungando per 2 decimi in questo nono giro. Terzo Febvre a 4.7, quindi Seewer quarto a 5.9.

-11′ Cairoli guadagna qualcosa nel T1, ma Gajser risponde sempre nel T2, ma non in questa occasione dove lascia due decimi! Sfida di nervi a Mantova!!!!!!!!!!!!!

-12′ Cairoli chiude un altro giro in vetta con 1.650 su Gajser che recupera qualche millesimo, mentre Febvre perde terreno ed ora accusa 4.1.

-13′ Cairoli e Gajser procedono sugli stessi tempi, questione di millesimi!

-14 Cairoli mantiene 1.8 su Gajser, Febvre rimane vicino a 3.5, Seewer quarto a 4.5.

-15′ Gajser inizia il forcing e recupera un paio di decimi nei primi settori, ma Cairoli risponde nel T3! 1.833 ora il margine

-16′ Battaglia sul filo dei millesimi tra i primi della classe! Cairoli comanda con 2.118 su Gajser che non guadagna, poi Febvre a 3.6 che torna in corsa per il successo!

-17′ Tony Cairoli prova a sfruttare il gentile regalo del rivale! Il gap rimane di 2.186, Febvre perde qualche metro. Che finale!!!!!!

-18′ TONY CAIROLI SALE AL COMANDO!!! 2.2 i secondi di vantaggio su Gajser che si è rimesso in sella prontamente poi Febvre a 3.7 e Seewer a 4.4

-19′ CADE GAJSER!!!!!!!!!!!!!!!!!!! INCREDIBILE!!!!!!!!!!!!!!!!! Lo sloveno finisce al tappeto dopo un salto!!!

-20′ Dopo 10 minuti di gara il canovaccio sembra già scritto: Gajser a condurre dettando il ritmo, con Cairoli che proverà a ricucire, ma tenendo gli occhi bene aperti su Febvre.

-21 Gajser risponde a Cairoli e piazza il record nel T3, il gap torna a 3 secondi, con Febvre che rimane a 4, pronto all’attacco.

-22 RECORD DI CAIROLI!! 1:52.014 accorcia per quasi un secondo su Gajser! Terzo Febvre a 3.3, quarto Seewer a 5.1.

-23 Prado è precipitato in 21ma posizione, gara e stagione rovinata per lo spagnolo?

-24′ Febvre spinge al massimo e centra il record nel T1, pronto ad attaccare Cairoli, mentre Gajser veleggia alla grande già in fuga.

-25 Gajser chiude il primo giro con 3.2 su Cairoli, quindi Febvre terzo a 4 secondi

-26 CADE PRADO!! Erroraccio dello spagnolo che lascia campo a Cairoli e molti altri!

-28′ Gajser scappa con un secondo su Prado, quindi a 2.1 Carioli, Febvre e Seewer.

-29′ Gajser vola subito con parziali record, Prado e Cairoli provano a non mollare.

16.10 PARTENZA – Tim Gajser subito al comando, su Prado e Cairoli poi Febvre e Seewer

16.09 Come sempre si correrà sulla distanza dei 30 minuti + 2 giri

16.08 Pochi istanti al via a Mantova. Cielo carico di nubi, ma condizioni ideali per correre. Piloti ai propri posti, a breve inizieranno le procedure di partenza. Sale la tensione per questa gara-2!!!!!!!!!!

16.05 Tony Cairoli, invece, non ha brillato in gara-1, chiudendo quinto più per demeriti altrui che meriti propri dopo essere finito in ottava posizione. Il siciliano è chiamato alla riscossa in gara-2 se vorrà mantenere intatte le sue chance di titolo

16.02 Il vantaggio di Tim Gajser è passato da 5 a 14 punti e nella prima manche ha dato dimostrazione di essere davvero prontissimo per la doppietta nella gara odierna. Il campione del mondo sa che siamo ormai ad un punto nodale della intera stagione

15.59 CLASSIFICA MONDIALE MXGP

1 243 Gajser, Tim SLO HON 377 13-25 25-22 25-16 0-16 25-0 13-16 16-25 16-25 13-25 16-20 – – – – – – – – – – – – – – – –

2 222 Cairoli, A. ITA KTM 363 18-20 14-16 14-4 25-18 12-22 20-20 18-20 22-22 20-6 18-18 – – – – – – – – – – – – – – – –

3 91 Seewer, Jeremy SUI YAM 349 22-13 7-0 16-22 18-22 0-14 22-22 25-14 20-18 25-20 22-12 – – – – – – – – – – – – – – – –

4 61 Prado, Jorge ESP KTM 337 12-9 18-8 13-14 0-8 20-18 18-15 22-22 25-15 22-18 25-15 – – – – – – – – – – – – – – – –

5 259 Coldenhoff, G. NED GAS 325 15-15 12-14 22-25 14-0 14-15 14-13 15-16 13-16 18-22 14-16 – – – – – – – – – – – – – – – –

6 3 Febvre, Romain FRA KAW 286 – – – – 20-20 22-10 16-16 15-18 20-15 11-20 11-16 20-25 – – – – – – – – – – – – – – – –

7 21 Paulin, G. FRA YAM 271 14-18 16-10 12-10 8-13 15-13 16-10 13-11 10-12 8-15 11-22 – – – – – – – – – – – – – – – –

8 84 Herlings, J. NED KTM 263 25-22 22-25 18-18 20-20 18-25 25-25 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

9 27 Jasikonis, A. LTU HUS 248 6-7 20-20 15-15 13-25 22-20 11-12 11-13 15-8 15-0

15.56 ORDINE DI ARRIVO GARA-1

1 243 Gajser, Tim SLO AMZS Honda 34:17.344 17 0:00.000 0:00.000 1:52.811 2 52.9

2 259 Coldenhoff, Glenn NED KNMV GASGAS 34:18.607 17 0:01.263 0:01.263 1:52.486 4 53.1

3 61 Prado, Jorge ESP RFME KTM 34:22.269 17 0:04.925 0:03.662 1:52.955 2 52.9

4 43 Evans, Mitchell AUS MA Honda 34:26.019 17 0:08.675 0:03.750 1:52.544 2 53

5 222 Cairoli, Antonio ITA FMI KTM 34:27.338 17 0:09.994 0:01.319 1:53.074 8 52.8

6 91 Seewer, Jeremy SUI FMS Yamaha 34:28.888 17 0:11.544 0:01.550 1:52.801 3 52.9

7 21 Paulin, Gautier FRA MCM Yamaha 34:36.591 17 0:19.247 0:07.703 1:53.421 14 52.6

8 128 Monticelli, Ivo ITA FMI GASGAS 34:37.998 17 0:20.654 0:01.407 1:53.421 4 52.6

9 189 Bogers, Brian NED KNMV KTM 34:38.839 17 0:21.495 0:00.841 1:53.202 17 52.7

10 3 Febvre, Romain FRA FFM Kawasaki 34:39.188 17 0:21.844 0:00.349 1:52.226 3 53.2

11 10 Vlaanderen, Calvin NED KNMV Yamaha 34:44.339 17 0:26.995 0:05.151 1:53.844 15 52.4

12 25 Desalle, Clement BEL FMB Kawasaki 34:45.468 17 0:28.124 0:01.129 1:53.243 17 52.7

13 29 Jacobi, Henry GER DMSB Yamaha 35:13.850 17 0:56.506 0:28.382 1:54.763 4 52

14 89 Van Horebeek, Jeremy BEL FFM Honda 35:21.060 17 1:03.716 0:07.210 1:53.237 4 52.7

15 211 Lapucci, Nicholas ITA FMI KTM 35:26.692 17 1:09.348 0:05.632 1:55.161 3 51.8

16 92 Guillod, Valentin SUI FFM Honda 35:30.761 17 1:13.417 0:04.069 1:55.825 2 51.5

17 7 Leok, Tanel EST EMF Husqvarna 35:34.590 17 1:17.246 0:03.829 1:56.242 8 51.4

18 17 Butron, Jose ESP RFME KTM 35:50.880 17 1:33.536 0:16.290 1:56.639 7 51.2

19 152 Petrov, Petar BUL BMF KTM 35:56.823 17 1:39.479 0:05.943 1:56.168 6 51.4

20 811 Sterry, Adam GBR ACU KTM 36:09.274 17 1:51.930 0:12.451 1:54.735 2 52

21 555 Guryev, Artem RUS FMRM Honda 35:57.891 16 1 lap 1 lap 1:57.001 2 51

22 53 Walsh, Dylan GBR MNZ Honda 19:44.307 9 8 laps 7 laps 1:52.835 2 52.9

23 321 Bernardini, Samuele ITA FMI Yamaha 5:55.586 2 15 laps 7 laps 1:55.654 2 51.6

15.53 Ci attende una seconda manche di grande importanza. Tim Gajser dopo i 25 punti della prima manche vuole il bis. Sarà in grado di rispondere Tony Cairoli?

15.50 Buongiorno e bentornati a Mantova, tra 20 minuti prenderà il via gara-2 del GP d’Europa della MXGP

LA CRONACA DI GARA-1

E’ tutta per questa DIRETTA LIVE! Un saluto dalla redazione di OA Sport e appuntamento alla seconda manche alle 16.10.

FINITA GARA-1! Gajser vince dunque gara-1 davanti a Coldenhoff e a Prado. Quinta posizione per un buon Cairoli e ottavo un grande Monticelli. Una vittoria che permette a Gajser di aumentare il proprio vantaggio nei confronti di Cairoli nella classifica generale.

1 giro al termine – ATTENZIONE! Coldenhoff si prende la seconda posizione di Prado e potrebbe giocare un brutto scherzo a Gajser. Cairoli quinto.

2 giri al termine! Ci avviamo alle ultime fasi con Cairoli che cerca l’assalto il podio in quinta piazza, mentre comanda sempre Gajser davanti a Prado.

2′ Fasi molto concitate per il terzo gradino del podio: Coldenhoff in terza posizione davanti a Evans e a Cairoli. Seewer è sesto davanti a Monticelli.

4′ Situazione che si sta scaldando con Gajser e Prado che sembrano avere la situazione in ghiacchio, ma per la terza posizione c’è lotta tra Coldenhoff, Evans, Seewer e Cairoli.

6′ Contatto tra Seewer (quarto) e Febvre, con il francese che perde posizioni e scala in decima piazza. Cairoli sale in sesta posizione davanti a un grandissimo Ivo Monticelli (settimo).

8′ Cairoli cerca di mettere sotto pressione Coldenhoff, ma Tony rimane sempre in settima piazza. Gajser sembra avere la gara in mano con 3″405 di margine su Prado e 4″224 su Evans. Attenzione che l’australiano potrebbe giocare un brutto scherzo all’iberico.

10′ 9 giri completati in questo momento con Gajser che gira sul passo dell’1’53” mantenendo una velocità di crociera adeguata, con 2″230 di margine su Prado e 4″010 su Evans. Cairoli è settimo a 7″150 dal vertice. Classifica molto corta, mentre un grande Monticelli è alle spalle di Tony (ottavo).

12′ Gajser mantiene con grande agio la vetta di questa gara-1 con 2″615 di margine su Prado e 3″735 su Evans. Erroraccio di Walsh che perde posizioni, ma Cairoli è sempre settimo per via del sorpasso subito dal team-mate Coldenhoff.

15′ Gajser scappa in questa fase: 2″189 di margine su Prado e 3″890 su Evans. Cairoli cerca di riprendersi con gli interessi le posizioni perse. Il siciliano è settimo, mentre molto bene Monticelli (nono).

18′ ECCOLO IL SORPASSO! Gajser sfrutta alla perfezione l’uscita da un salto e si prende la vetta davanti a Walsh. Momento difficile per il britannico che subisce anche l’attacco di Prado che sale in seconda posizione. Cairoli in difficoltà, purtroppo, e ora settimo per via del sorpasso subito da Febvre.

19′ Prado tenta di ritrovare la retta via e nei canali di Mantova guadagna la terza posizione, superando Evans. I primi tre racchiusi in 1″3, ovvero Walsh, Gajser e il citato Prado. Cairoli è sempre sesto e in scia a Seewer.

21′ Tiene botta il britannico Walsh davanti a Gajser sempre pero a un secondo, Cairoli cerca di tenere il passo ma non sembra così brillante in sesta posizione. Alle sue spalle risale la china Febvre (settimo), mentre Monticelli è decimo.

23′ La sfida si particolarmente serrata con Walsh in testa, ma tallonato da Gakser, mentre purtroppo Cairoli perde un’altra posizione subendo l’attacco di Seewer e scaldando in sesta posizione.

26′ Walsh velocissimo sul passo dell’1’53″763 a precedere sempre di 1″0 Gajser. Cairoli cerca di mettere pressione a Prado (4°).

28′ Purtroppo Cairoli subisce l’attacco di Prado e scala in quinta posizione, mentre Walsh continua a comandare con 1″099 di vantaggio su Gajser e 1″979 su Evans. Tony a 4″681 dalla vetta. Ivo Monticelli decimo.

29′ ATTENZIONE! Contatto tra Prado e Evans, con lo spagnolo a terra. L’australiano terzo e l’iberico quarto ora. Walsh comanda davanti a Gajser, mentre Cairoli è 4°

30′ Prado centra una grande partenza a precedere Febvre, Walsh, Gajser. Cairoli è sesto.

13.15 PARTITI!!!!

13.12: Fondamentale partire bene per Cairoli, per iniziare con il piglio giusto gara-1.

13.09: Si partirà alle 13.15!

13.07: Nel caso, saremo pronti a vivere un rush finale letteralmente indimenticabile. Per il momento gustiamoci l’ultimo atto di Mantova, in un Mondiale MXGP 2020 che non smette di regalare emozioni e colpi di scena.

13.04: Vedremo, quindi, se Jeremy Seewer e Jorge Prado saranno in grado, ancora una volta, di tenere testa ai due fuoriclasse.

13.01: Tim Gajser sa di avere a disposizione le maggiori chance di successo, ma i rivali sono vicinissimi, incominciando da un acciaccato Tony Cairoli. Il siciliano è consapevole di aver bisogno di una grande impresa per acciuffare il decimo titolo iridato e la caduta di domenica scorsa non lo ha certo agevolato.

12.58: Ci attendono due manche davvero molto incerte: a partire dalle ore 13.15 gara 1, quindi alle ore 16.10 gara 2. Mancheranno, ancora una volta, “pezzi del puzzle importanti” come Jeffrey Herlings, Arnaud Tonus ed Arminas Jasikonis, per infortuni di non poco conto, ma lo spettacolo resta assicurato.

12.55: l campione del mondo in carica della MX2, infatti, ha toccato quota 317 punti e si è messo a sua volta nella lotta.

12.52: In terza posizione Seewer è arrivato a quota 334 (45 e 34 punti nelle prime due tappe mantovane), a soli 18 punti dalla vetta. Sorprende ancor di più il quarto posto di Prado.

12.49: Le prime due tappe delle prove sulla pista mantovana hanno portato a una graduatoria molto equilibrata. In vetta rimane il campione del mondo in carica, con 352 punti (38 nella prima uscita, 36 mercoledì) con sole cinque lunghezze su Tony Cairoli (26 nella prima uscita, 36 nella seconda) ma alle loro spalle il margine inizia ad assottigliarsi.

12.46: Previsione fin troppo facile visto il lunghissimo confronto che stanno mettendo in scena i due campioni ma, mai come in questa occasione, sarà importante non sottovalutare anche Jeremy Seewer e Jorge Prado.

12.43: Si conclude il trittico sul tracciato di Mantova e le aspettative in chiave iridata non mancano di certo.Tutto è pronto per l’ennesimo capitolo della saga di Tim Gajser contro Tony Cairoli.

12.40: Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del GP d’Europa, prova del Mondiale 2020 di Motocross.

Il programma del GP Europa MXGP – La presentazione del GP Europa MXGP – La classifica mondiale prima del GP Europa MXGP

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del GP d’Europa, prova del Mondiale 2020 di Motocross. Si conclude il trittico sul tracciato di Mantova e le aspettative in chiave iridata non mancano di certo.Tutto è pronto per l’ennesimo capitolo della saga di Tim Gajser contro Tony Cairoli. Previsione fin troppo facile visto il lunghissimo confronto che stanno mettendo in scena i due campioni ma, mai come in questa occasione, sarà importante non sottovalutare anche Jeremy Seewer e Jorge Prado.

Le prime due tappe delle prove sulla pista mantovana hanno portato a una graduatoria molto equilibrata. In vetta rimane il campione del mondo in carica, con 352 punti (38 nella prima uscita, 36 mercoledì) con sole cinque lunghezze su Tony Cairoli (26 nella prima uscita, 36 nella seconda) ma alle loro spalle il margine inizia ad assottigliarsi. In terza posizione Seewer è arrivato a quota 334 (45 e 34 punti nelle prime due tappe mantovane), a soli 18 punti dalla vetta. Sorprende ancor di più il quarto posto di Prado. Il campione del mondo in carica della MX2, infatti, ha toccato quota 317 punti e si è messo a sua volta nella lotta. Ci attendono due manche davvero molto incerte: a partire dalle ore 13.15 gara 1, quindi alle ore 16.10 gara 2. Mancheranno, ancora una volta, “pezzi del puzzle importanti” come Jeffrey Herlings, Arnaud Tonus ed Arminas Jasikonis, per infortuni di non poco conto, ma lo spettacolo resta assicurato.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE del GP d’Europa, prova del Mondiale 2020 di Motocross: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Si comincia alle 13.15 con gara-1 mentre gara-2 andrà in scena alle 16.10. Buon divertimento!

Foto: Valerio Origo