LIVE Motocross, GP Europa 2020 in DIRETTA: Tony Cairoli lotta con Gajser per il Mondiale

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del GP d’Europa, prova del Mondiale 2020 di Motocross. Si conclude il trittico sul tracciato di Mantova e le aspettative in chiave iridata non mancano di certo.Tutto è pronto per l’ennesimo capitolo della saga di Tim Gajser contro Tony Cairoli. Previsione fin troppo facile visto il lunghissimo confronto che stanno mettendo in scena i due campioni ma, mai come in questa occasione, sarà importante non sottovalutare anche Jeremy Seewer e Jorge Prado.

Le prime due tappe delle prove sulla pista mantovana hanno portato a una graduatoria molto equilibrata. In vetta rimane il campione del mondo in carica, con 352 punti (38 nella prima uscita, 36 mercoledì) con sole cinque lunghezze su Tony Cairoli (26 nella prima uscita, 36 nella seconda) ma alle loro spalle il margine inizia ad assottigliarsi. In terza posizione Seewer è arrivato a quota 334 (45 e 34 punti nelle prime due tappe mantovane), a soli 18 punti dalla vetta. Sorprende ancor di più il quarto posto di Prado. Il campione del mondo in carica della MX2, infatti, ha toccato quota 317 punti e si è messo a sua volta nella lotta. Ci attendono due manche davvero molto incerte: a partire dalle ore 13.15 gara 1, quindi alle ore 16.10 gara 2. Mancheranno, ancora una volta, “pezzi del puzzle importanti” come Jeffrey Herlings, Arnaud Tonus ed Arminas Jasikonis, per infortuni di non poco conto, ma lo spettacolo resta assicurato.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE del GP d’Europa, prova del Mondiale 2020 di Motocross: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Si comincia alle 13.15 con gara-1 mentre gara-2 andrà in scena alle 16.10. Buon divertimento!

Foto: Valerio Origo