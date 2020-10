Motocross, GP Europa 2020: si chiude il trittico di Mantova con l’ennesima sfida tra Tony Cairoli e Tim Gajser

Tutto è pronto per l’ennesimo capitolo della saga di Tim Gajser contro Tony Cairoli nel Gran Premio d’Europa 2020 del Mondiale MXGPdi motocross. Previsione fin troppo facile visto il lunghissimo duello che stanno mettendo in scena i due campioni ma, mai come in questa occasione, sarà importante non sottovalutare anche Jeremy Seewer e Jorge Prado. Zitti zitti questi due ultimi protagonisti della classe regina del motocross si stanno prepotentemente inserendo nella lotta e ci regaleranno un finale di stagione tanto imperdibile quanto indecifrabile.

Le prime due tappe del trittico mantovano, per esempio, ci hanno proposto una classifica quanto mai compatta. In vetta rimane il campione del mondo in carica, con 352 punti (38 nella prima uscita, 36 mercoledì) con sole cinque lunghezze su Tony Cairoli (26 nella prima uscita, 36 nella seconda) ma alle loro spalle il margine inizia ad assottigliarsi. In terza posizione, per esempio, Jeremy Seewer è arrivato a quota 334 (45 e 34 punti nelle prime due tappe mantovane), a soli 18 punti dalla vetta. Sorprende ancor di più il quarto posto di Jorge Prado. Il campione del mondo in carica della MX2, infatti, ha toccato quota 317 punti e si è messo a sua volta nella lotta.

Ci attendono due manche davvero intense nella giornata di domenica (ore 13.15 gara 1, quindi alle ore 16.10 gara 2) per chiudere il secondo (dei tre) trittici italiani e gettarci ufficialmente nel finale di stagione. Mancheranno, ancora una volta, tre pezzi da novanta come Jeffrey Herlings, Arnaud Tonus ed Arminas Jasikonis, per infortuni assortiti. Dopo l’ultima prova di Mantova, infatti, rimarranno sette tappe da disputare (le ultime tre a Pietramurata) per un totale di altre 14 manche da vivere tutte d’un fiato.

Tim Gajser sa di avere a disposizione le maggiori chance di successo, ma i rivali sono vicinissimi, incominciando da un acciaccato Tony Cairoli. Il siciliano è consapevole di aver bisogno di una grande impresa per acciuffare il decimo titolo iridato e la caduta di domenica scorsa non lo ha certo agevolato. Vedremo, quindi, se Jeremy Seewer e Jorge Prado saranno in grado, ancora una volta, di tenere testa ai due fuoriclasse. Nel caso, saremo pronti a vivere un rush finale letteralmente indimenticabile. Per il momento gustiamoci l’ultimo atto di Mantova, in un Mondiale MXGP 2020 che non smette di regalare emozioni e colpi di scena.

Foto: Infront