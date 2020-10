LIVE Moto3, GP Francia 2020 in DIRETTA: Salac svetta nelle FP2 davanti a Romano Fenati!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

LA CRONACA DELLA FP2 DELLA MOTO3

LA CRONACA DELLA FP1

14.08 Grazie amici di OA Sport per averci seguito durante questa sessione. Appuntamento a domani per la FP3 e la qualifica. Un saluto a tutti!

14.04 Si chiude un’interessante sessione per i giovani centauri della Moto3. Salac svetta dopo la FP2, ma l’Italia è presente nella Top3 con Romano Fenati.

14.30 La classifica finale della FP2 della Moto3

1 12 F. SALAC 1:44.820 2 55 R. FENATI +0.039 3 17 J. MCPHEE +0.525 4 5 J. MASIA +0.616 5 16 A. MIGNO +0.991 6 89 K. PAWI +1.059 7 79 A. OGURA +1.256 8 13 C. VIETTI +1.262 9 23 N. ANTONELLI +1.286 10 92 Y. KUNII +1.331

13.57 Filip Salac! Il ceco sigla il best lap nell’ultimo passaggio per 39 millesimi su Fenati davanti McPhee

13.56 Fenati si migliora! 1.44.859 per il portacolori del Max Racing! Masià, Salac, McPhee e Pawi inseguono l’italiano.

13.55 Bandiera a scacchi a Le Mans! Ultimo giro per tutti!

13.54 Ultimo minuto della sessione. Fenati si migliora e torna al comando della classifica davanti a Masià e McPhee

13.50 Masià insiste e migliora la propria prestazione di 5 decimi. 1.46.004 è il nuovo riferimento cronometrico.

13.48 Che ritmo per Masià! L’iberico ferma il cronometro sul tempo di 1.46.502! Fernandez si piazza al secondo posto davanti a McPhee e Pawi.

13.46 Jaume Masià passa al comando! 1.47.437 per lo spagnolo di casa Leopard.

13.45 Pawi e McPhee migliorano la prestazione di Fenati. La classifica vede Pawi leader con il tempo di 1.47.804.

13.44 Riccardo Rossi si piazza al secondo posto a 57 millesimi da Fenati!

13.42 La classifica a 12 minuti dalla conclusione:

1 55 R. FENATI 1:47.929 2 12 F. SALAC +0.164 3 89 K. PAWI +0.465 4 17 J. MCPHEE +0.501 5 5 J. MASIA +0.908 6 54 R. ROSSI +1.108 7 16 A. MIGNO +1.378 8 9 D. PIZZOLI +1.445 9 7 D. FOGGIA +1.679 10 92 Y. KUNII +1.685

13.41 Rossi agguanta il terzo posto davanti a Pizzoli. Fenati resta leader con il tempo di 1.49.929.

13.39 Tre italiani nella Top4. Andrea Migno, Dennis Foggia e Riccardo Rossi inseguono Salac e Fenati, leader della FP2.

13.38 Romano Fenati strappa la leadership a Salac, ma il ceco non ci sta. Nuovo primato per l’alfiere di Snipers in 1.48.093.

13.36 La classifica aggiornata dei tempi. Tutti i piloti montano le slick.

1 12 F. SALAC 1:49.038 2 55 R. FENATI +0.314 3 16 A. MIGNO +1.255 4 13 C. VIETTI +1.352 5 99 C. TATAY +1.851 6 54 R. ROSSI +2.271 7 75 A. ARENAS +2.520 8 14 T. ARBOLINO +3.337 9 7 D. FOGGIA +3.343 10 73 M. KOFLER +4.064

13.35 Salac è il nuovo leader delle FP2. Il ceco è il primo ad abbattere il muro del minuto e 49.

13.34 Fenati e Salac si migliorano.

13.32 Romano Fenati strappa il miglior crono di giornata! L’alfiere di casa Max Racing ferma il cronometro in 1.50.712.

13.31 La classifica aggiornata dei tempi:

1 99 C. TATAY 1:50.889 2 75 A. ARENAS +0.669 3 12 F. SALAC +1.002 4 14 T. ARBOLINO +1.486 5 21 A. LOPEZ +2.310 6 5 J. MASIA +2.386 7 11 S. GARCIA +2.638 8 53 D. ÖNCÜ +2.693 9 16 A. MIGNO +2.718 10 13 C. VIETTI +2.858

13.27 Tatay si migliora! Il #99 del gruppo è il primo a scendere sotto il muro del minuto e 50.

13.26 Carlos Tatay sale al comando della classifica con il tempo di 1.51.676.

13.23 La classifica dei tempi dopo i primi passaggi:

1 75 A. ARENAS 1:52.522 2 99 C. TATAY +0.247 3 14 T. ARBOLINO +1.180 4 5 J. MASIA +1.229 5 53 D. ÖNCÜ +1.667 6 11 S. GARCIA +1.848 7 82 S. NEPA +1.955 8 21 A. LOPEZ +1.987 9 27 K. TOBA +2.135 10 71 A. SASAKI +2.634

13.22 Albert Arenas inizia sigla il miglior crono della sessione con il tempo di 1.53.429. Tatay e Baltus inseguono lo spagnolo di casa Aspar.

13.20 Attendiamo i primi riferimenti cronometrici.

13.19 Alcoba dovrà iniziare la sessione con 15 minuti di ritardo per un irregolarità durante il week-end di Barcellona.

13.17 I piloti scendono in pista. La pista è migliorata rispetto a questa mattina.

13.15 Bandiera verde! Inizia la sessione! 40 minuti a disposizione per tutti i protagonisti.

13.12 Il migliore degli italiani dopo la FP1 è Andrea Migno (Sky). Il nostro connazionale è al momento al secondo posto della graduatoria con due decimi da John McPhee, leader della classifica.

13.10 I piloti sono pronti a scendere in pista.

13.07 Il circuito transalpino ha una metratura di 4 chilometri e 185 metri. La pista Bugatti di Le Mans è stata edificata nel 1966 ed è suddivisa in 11 curve.

13.03 La classifica del Mondiale alla vigilia della tappa di Le Mans.

1 Ai OGURA Honda JPN 122

2 Albert ARENAS KTM SPA 119

3 John MCPHEE Honda GBR 98

4 Tony ARBOLINO Honda ITA 95

5 Celestino VIETTI KTM ITA 94

6 Tatsuki SUZUKI Honda JPN 75

7 Jaume MASIA Honda SPA 70

8 Gabriel RODRIGO Honda ARG 69

9 Raul FERNANDEZ KTM SPA 64

10 Darryn BINDER KTM RSA 62

11 Dennis FOGGIA Honda ITA 60

12 Romano FENATI Husqvarna ITA 57

13 Jeremy ALCOBA Honda SPA 46

14 Andrea MIGNO KTM ITA 36

15 Niccolò ANTONELLI Honda ITA 33

16 Sergio GARCIA Honda SPA 32

17 Stefano NEPA KTM ITA 25

18 Deniz ÖNCÜ KTM TUR 22

19 Kaito TOBA KTM JPN 19

20 Alonso LOPEZ Husqvarna SPA 16

21 Filip SALAC Honda CZE 16

22 Ryusei YAMANAKA Honda JPN 13

23 Ayumu SASAKI KTM JPN 10

24 Carlos TATAY KTM SPA 4

25 Riccardo ROSSI KTM ITA 3

26 Barry BALTUS KTM BEL

27 Yuki KUNII Honda JPN

28 Maximilian KOFLER KTM AUT

29 Davide PIZZOLI KTM ITA

30 Jason DUPASQUIER KTM SWI

31 Khairul Idham PAWI Honda MAL

32 Jose Julian GARCIA SPA

33 Dirk GEIGER KTM GER

13.00 La classifica dei tempi al termine della FP1:

1 17 John MCPHEE GBR Petronas Sprinta Racing Honda 214.9 1’55.217

2 16 Andrea MIGNO ITA SKY Racing Team VR46 KTM 214.4 1’55.432 0.215 / 0.215

3 75 Albert ARENAS SPA Gaviota Aspar Team Moto3 KTM 211.2 1’55.589 0.372 / 0.157

4 12 Filip SALAC CZE Rivacold Snipers Team Honda 213.9 1’55.845 0.628 / 0.256

5 25 Raul FERNANDEZ SPA Red Bull KTM Ajo KTM 210.3 1’56.349 1.132 / 0.504

6 5 Jaume MASIA SPA Leopard Racing Honda 215.3 1’56.477 1.260 / 0.128

7 11 Sergio GARCIA SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 211.2 1’56.489 1.272 / 0.012

8 82 Stefano NEPA ITA Gaviota Aspar Team Moto3 KTM 214.4 1’56.690 1.473 / 0.201

9 92 Yuki KUNII JPN Honda Team Asia Honda 209.9 1’56.757 1.540 / 0.067

10 27 Kaito TOBA JPN Red Bull KTM Ajo KTM 213.5 1’56.820 1.603 / 0.063

11 55 Romano FENATI ITA Sterilgarda Max Racing Team Husqvarna 210.3 1’56.902 1.685 / 0.082

12 21 Alonso LOPEZ SPA Sterilgarda Max Racing Team Husqvarna 210.3 1’57.162 1.945 / 0.260

13 50 Jason DUPASQUIER SWI CarXpert PruestelGP KTM 213.9 1’57.169 1.952 / 0.007

14 70 Barry BALTUS BEL CarXpert PruestelGP KTM 210.8 1’57.334 2.117 / 0.165

15 79 Ai OGURA JPN Honda Team Asia Honda 211.7 1’57.443 2.226 / 0.109

16 7 Dennis FOGGIA ITA Leopard Racing Honda 212.1 1’57.554 2.337 / 0.111

17 40 Darryn BINDER RSA CIP Green Power KTM 213.5 1’57.559 2.342 / 0.005

18 13 Celestino VIETTI ITA SKY Racing Team VR46 KTM 216.7 1’57.576 2.359 / 0.017

19 89 Khairul Idham PAWI MAL Petronas Sprinta Racing Honda 209.0 1’57.673 2.456 / 0.097

20 52 Jeremy ALCOBA SPA Kömmerling Gresini Moto3 Honda 210.8 1’57.888 2.671 / 0.215

21 14 Tony ARBOLINO ITA Rivacold Snipers Team Honda 213.0 1’57.905 2.688 / 0.017

22 23 Niccolò ANTONELLI ITA SIC58 Squadra Corse Honda 208.6 1’57.940 2.723 / 0.035

23 2 Gabriel RODRIGO ARG Kömmerling Gresini Moto3 Honda 208.1 1’57.967 2.750 / 0.027

24 73 Maximilian KOFLER AUT CIP Green Power KTM 213.0 1’58.001 2.784 / 0.034

25 54 Riccardo ROSSI ITA BOE Skull Rider Facile Energy KTM 215.8 1’58.285 3.068 / 0.284

26 71 Ayumu SASAKI JPN Red Bull KTM Tech 3 KTM 211.2 1’59.047 3.830 / 0.762

27 99 Carlos TATAY SPA Reale Avintia Moto3 KTM 210.8 1’59.265 4.048 / 0.218

28 53 Deniz ÖNCÜ TUR Red Bull KTM Tech 3 KTM 209.9 1’59.496 4.279 / 0.231

29 6 Ryusei YAMANAKA JPN Estrella Galicia 0,0 Honda 215.8 1’59.503 4.286 / 0.007

30 9 Davide PIZZOLI ITA BOE Skull Rider Facile Energy KTM 208.6 1’59.519 4.302 / 0.016

24 Tatsuki SUZUKI JPN SIC58 Squadra Corse Honda

12.57 I piloti sono pronti a tornare in pista dopo una prima difficile sessione. Sono state moltissime, forse troppo, le scivolate durante la FP1. La situazione non dovrebbe replicarsi nel proseguo del week-end.

12.55 Buon pomeriggio amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live per la FP2 del GP di Francia per la Moto3

9.47 Appuntamento alle 13.15 per la seconda sessione di libere. Un saluto a tutti!

9.45 Si completa la FP1 del GP di Francia per la Moto3. Andrea Migno svetta in una sessione condizionata dalle cadute.

9.42 La classifica finale della FP1 della Moto3:

1 16 A. MIGNO 1:54.810 2 17 J. MCPHEE +0.407 3 75 A. ARENAS +0.779 4 12 F. SALAC +1.035 5 25 R. FERNANDEZ +1.539 6 5 J. MASIA +1.667 7 11 S. GARCIA +1.679 8 82 S. NEPA +1.880 9 92 Y. KUNII +1.947 10 27 K. TOBA +2.010

9.40 Finisce la sessione. Tatay e Nepa sono a terra. Che rischio in curva 1!!!! Nepa accusa un dolore alla mano.

9.38 Anche Raul Fernandez (KTM Ajo) perde il controllo della moto. Anche Rodrigo (Gresini) scivola in curva 2.

9.37 Nuova caduta per Celestino Vietti. Il portacolori di casa Sky scivola in curva 6, la piega verso sinistra che immette i protagonisti sul Circuito Bugatti.

9.34 Si migliora John McPhee. L’inglese si conferma in 1.55.2. Scivolata di Garcia nell’ultima curva che collega il circuito Bugatti alla pista della 24 Ore.

9.32 Ogura è costretto a tornare ai box senza la propria moto. Sessione compromessa per lui.

9.30 McPhee strappa a Migno il miglior crono di giornata! 1.55.274 per il britannico di Sprinta

9.29 Ai Ogura cade alla Chiane Dunlop. Non ci sono conseguenze per lui.

9.28 John McPhee sale al terzo posto alle spalle di Arenas e Migno.

9.25 La classifica dei tempi aggiornata:

1 16 A. MIGNO 1:55.432 2 75 A. ARENAS +0.157 3 12 F. SALAC +0.413 4 25 R. FERNANDEZ +0.917 5 27 K. TOBA +1.674 6 21 A. LOPEZ +1.730 7 92 Y. KUNII +1.808 8 5 J. MASIA +2.146 9 17 J. MCPHEE +2.241 10 82 S. NEPA +2.305

9.23 Andrea Migno ancora al comando in 1.55.432! Salac è al momento secondo davanti ad Arenas e Fernandez.

9.22 Che passo per Migno! Il nostro connazionale si migliora in 1.55.795.

9.20 La classifica dei tempi dopo i primi 20 minuti:

1 16 A. MIGNO 1:55.866 2 12 F. SALAC +0.447 3 25 R. FERNANDEZ +0.483 4 75 A. ARENAS +0.915 5 27 K. TOBA +1.240 6 21 A. LOPEZ +1.296 7 92 Y. KUNII +1.374 8 5 J. MASIA +1.712 9 82 S. NEPA +1.871 10 17 J. MCPHEE +1.908

9.20 Andrea Migno sale al comando con il tempo di 1.55.866.

9.19 Anche Celestino Vietti ha problemi e cade in curva 2. Non ci sono conseguenze per il pilota di Sky.

9.17 Raul Fernandez sigla il nuovo record di giornata in 1:56.349.

9.13 Lopez ed Arbolino scivolano lungo il tracciato. Pista molto difficile oggi.9.15 Tatay perde il controllo in curva 1, mentre Toba è il nuovo leader della classifica con il tempo di 1.57.106.

9.12 La classifica dei tempi dopo i primi minuti:

9.10 Pawl cade alla curva Dunlop. Non ci sono conseguenze per lui.

9.09 In questo fine settimana torna in pista Tatsuki Suzuki. Il giapponese ha saltato la tappa di Barcellona dopo un infortunio rimediato a Misano nella seconda competizione del doubleheader.

9.08 Niccolò Antonelli (SIC 58) scivola in curva 3. Pista molto difficile in questi primi minuti.

9.06 Deniz Oncu cade in curva 14. Non ci sono conseguenze per lui. Nel frattempo attendiamo i primi riferimenti cronometrici.

9.05 La chiane Dunlop miete vittime. Dupasquier perde il controllo e cade nella prima curva del tracciato.

9.03 Prima scivolata di giornata per Romano Fenati. L’italiano scivola alla curva Dunlop.

9.02 Le moto prendono la via della pista. Il tracciato è completamente bagnato.

9.00 Bandiera verde, inizia la FP1!

8.59 I piloti si preparano a scendere in pista.

8.56 Piove a Le Mans, una condizione che potremmo ritrovare nel corso del week-end. Sono 15 i gradi dell’aria.

8.54 La classifica del Mondiale alla vigilia della tappa transalpina:

1 Ai OGURA Honda JPN 122

2 Albert ARENAS KTM SPA 119

3 John MCPHEE Honda GBR 98

4 Tony ARBOLINO Honda ITA 95

5 Celestino VIETTI KTM ITA 94

6 Tatsuki SUZUKI Honda JPN 75

7 Jaume MASIA Honda SPA 70

8 Gabriel RODRIGO Honda ARG 69

9 Raul FERNANDEZ KTM SPA 64

10 Darryn BINDER KTM RSA 62

11 Dennis FOGGIA Honda ITA 60

12 Romano FENATI Husqvarna ITA 57

13 Jeremy ALCOBA Honda SPA 46

14 Andrea MIGNO KTM ITA 36

15 Niccolò ANTONELLI Honda ITA 33

16 Sergio GARCIA Honda SPA 32

17 Stefano NEPA KTM ITA 25

18 Deniz ÖNCÜ KTM TUR 22

19 Kaito TOBA KTM JPN 19

20 Alonso LOPEZ Husqvarna SPA 16

21 Filip SALAC Honda CZE 16

22 Ryusei YAMANAKA Honda JPN 13

23 Ayumu SASAKI KTM JPN 10

24 Carlos TATAY KTM SPA 4

25 Riccardo ROSSI KTM ITA 3

26 Barry BALTUS KTM BEL

27 Yuki KUNII Honda JPN

28 Maximilian KOFLER KTM AUT

29 Davide PIZZOLI KTM ITA

30 Jason DUPASQUIER KTM SWI

31 Khairul Idham PAWI Honda MAL

32 Jose Julian GARCIA SPA

33 Dirk GEIGER KTM GER

8.51 Dopo la tappa di Barcellona, Ai Ogura (Honda Asia) è il nuovo leader del Mondiale. Il giapponese si presenta a Le Mans con tre punti di margine sullo spagnolo Albert Arenas (Aspar). Il centauro iberico ha perso per la prima volta in questo 2020 la leadership nel campionato

8.49 I piloti iscritti al GP di Francia Moto3:

2 Gabriel RODRIGO ARG Kömmerling Gresini Moto3 Honda

5 Jaume MASIA SPA Leopard Racing Honda

r 6 Ryusei YAMANAKA JPN Estrella Galicia 0,0 Honda

7 Dennis FOGGIA ITA Leopard Racing Honda

r 9 Davide PIZZOLI ITA BOE Skull Rider Facile Energy KTM

11 Sergio GARCIA SPA Estrella Galicia 0,0 Honda

12 Filip SALAC CZE Rivacold Snipers Team Honda

13 Celestino VIETTI ITA SKY Racing Team VR46 KTM

14 Tony ARBOLINO ITA Rivacold Snipers Team Honda

16 Andrea MIGNO ITA SKY Racing Team VR46 KTM

17 John MCPHEE GBR Petronas Sprinta Racing Honda

21 Alonso LOPEZ SPA Sterilgarda Max Racing Team Husqvarna

23 Niccolò ANTONELLI ITA SIC58 Squadra Corse Honda

24 Tatsuki SUZUKI JPN SIC58 Squadra Corse Honda

25 Raul FERNANDEZ SPA Red Bull KTM Ajo KTM

27 Kaito TOBA JPN Red Bull KTM Ajo KTM

40 Darryn BINDER RSA CIP Green Power KTM

r 50 Jason DUPASQUIER SWI CarXpert PruestelGP KTM

r 52 Jeremy ALCOBA SPA Kömmerling Gresini Moto3 Honda

r 53 Deniz ÖNCÜ TUR Red Bull KTM Tech 3 KTM

5.4 Riccardo ROSSI ITA BOE Skull Rider Facile Energy KTM

55 Romano FENATI ITA Sterilgarda Max Racing Team Husqvarna

70 Barry BALTUS BEL CarXpert PruestelGP KTM

71 Ayumu SASAKI JPN Red Bull KTM Tech 3 KTM

r 73 Maximilian KOFLER AUT CIP Green Power KTM

75 Albert ARENAS SPA Gaviota Aspar Team Moto3 KTM

79 Ai OGURA JPN Honda Team Asia Honda

82 Stefano NEPA ITA Gaviota Aspar Team Moto3 KTM

89 Khairul Idham PAWI MAL Petronas Sprinta Racing Honda

r 92 Yuki KUNII JPN Honda Team Asia Honda

r 99 Carlos TATAY SPA Reale Avintia Moto3 KTM

8.46 La pista, edificata nel 1966, ha una metratura di 4 chilometri e 185 metri. Il tracciato presenta un tratto comune con il Circuit de la Sarthe, il circuito in cui si svolge annualmente la mitica 24 Ore automobilistica.

8.43 Dopo la tappa di Barcellona (Spagna), i giovani centauri del Motomondiale scendono in pista a Le Mans, lo storico impianto francese che sorge in Loira.

8.40 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alle prove libere 1 del GP di Francia per quanto riguarda i protagonisti della Moto3.

Presentazione Moto3 GP Francia – Orari week-end MotoGP

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live delle prove libere del Gran Premio di Francia per quanto riguarda la Moto3. Lo spettacolo è assicurato a Le Mans dopo le emozioni dell’evento di Barcellona che, per la prima volta in questo 2020, ha cambiato il leadership del Mondiale.

Il round catalano ha infatti permesso al giapponese Ai Ogura (Honda Asia) di prendere il comando della classifica piloti sullo spagnolo Albert Arenas (Aspar), ritirato nella tappa di casa in seguito ad una caduta in curva 4. Attualmente, alla vigilia della prova transalpina, Ogura è al comando del campionato con tre punti di margine sull’iberico Arenas e 24 sul britannico John McPhee (Sprinta).

Ci si attende una conferma da parte dei nostri Tony Arbolino (Snipers) e da Dennis Foggia (Leopard). I due hanno sfiorato il successo a Barcellona in una prova che è stata conquistata dallo spagnolo Jaume Masià, compagno di box di Foggia. Sono chiamati alla rivincita Celestino Vietti ed Andrea Migno. I due portacolori di casa Sky hanno deluso al Montmelò e cercheranno un riscatto sul circuito Bugatti di Le Mans.

Appuntamento alle 9.00 per la prima prova libera. Un saluto a tutti!

