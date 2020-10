Moto3, GP Francia 2020: cinque piloti in lizza per il titolo, Tony Arbolino e Celestino Vietti devono rimontare

Decimo appuntamento della stagione ormai alle porte per il Mondiale Moto3 2020, che torna protagonista questo weekend a Le Mans con il Gran Premio di Francia, primo atto del penultimo trittico di gare dell’anno. A 6 round dal termine del campionato, la lotta per il titolo iridato è ancora apertissima e coinvolge almeno cinque piloti, tutti racchiusi in 28 punti, ma non va esclusa a priori la possibilità di un clamoroso recupero finale da parte di un outsider capace di inanellare podi a raffica da qui fino all’ultimo round di Portimao. D’altronde in questa categoria l’equilibrio regna sovrano ed i ribaltoni sono sempre possibili, considerando i colpi di scena e le innumerevoli variabili che si presentano nel corso di un Gran Premio nel gruppone di testa.

La classifica generale vede al momento il giapponese Ai Ogura in testa con 122 punti complessivi (dopo il negativo 11° posto del Montmelò), davanti allo spagnolo Albert Arenas con 119 (caduto in Catalogna), allo scozzese John McPhee con 98 (anch’egli ritiratosi nel GP catalano) e agli italiani Tony Arbolino (2° a Barcellona) e Celestino Vietti (solo 8° al Montmelò), rispettivamente a quota 95 e 94 punti. Più attardati tutti gli altri a partire dalla sesta posizione di Tatsuki Suzuki (-47 dalla vetta), costretto a saltare le ultime due corse causa frattura del polso sinistro ma intenzionato a gareggiare in Francia almeno nelle prime prove libere per testare le sue condizioni (in caso di forfait è pronto a sostituirlo nuovamente Josè Garcia nel Team Sic58).

Tra i possibili candidati al successo in Francia, oltre ai primi cinque in campionato, vanno segnalati senz’ombra di dubbio gli spagnoli Jaume Masià (7° a -52 dalla testa) e Raul Fernandez (9° a -58, specialista del giro secco con 3 pole in stagione ma ancora nessun podio), l’argentino Gabriel Rodrigo (8° a -53) ed il sudafricano Darryn Binder (10° a -60). Quest’ultimo è reduce dal suo primo successo in carriera nel Mondiale, ottenuto al Montmelò grazie ad un’ottima prestazione in qualifica che gli ha poi permesso di gestire la gara con più tranquillità senza dover recuperare furiosamente dalle retrovie. Vedremo se il fratello minore di Brad (vincitore quest’anno del GP di Repubblica Ceca da rookie in MotoGP) saprà confermarsi competitivo sul giro secco anche a Le Mans per poi provare a centrare un incredibile bis domenica. Fari puntati per l’Italia anche su Dennis Foggia, Romano Fenati e Niccolò Antonelli, protagonisti di buone prestazioni nelle ultime uscite e potenziali pretendenti al podio.

Foto: Valerio Origo