MotoGP su TV8, GP Francia 2020: orari gratis e in chiaro, programma differite

Il GP di Francia 2020, nona tappa del Mondiale MotoGP, si correrà nel weekend del 9-11 ottobre sul circuito di Le Mans. Sarà il celebre tracciato transalpino a ospitare questo appuntamento del campionato, a un paio di settimane dal Gran Premio corso in Catalogna. Si preannuncia grande spettacolo, il Mondiale è particolarmente combattuto ed equilibrato, tanti piloti sono in lotta tra loro per il titolo iridato e ne vedremo delle belle anche in questo fine settimana.

Il GP di Francia sarà trasmesso in diretta tv su Sky e in diretta streaming su Sky Go e su DAZN, saranno poi disponibili anche le differite su TV8. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e l’orario d’inizio del GP di Francia 2020, nona tappa del Mondiale MotoGP.

CALENDARIO GP FRANCIA MOTOGP 2020: PROGRAMMA E ORARI

VENERDÌ 9 OTTOBRE:

09.00-09.40 Moto3, prove libere 1

09.55-10.40 MotoGP, prove libere 1

10.55-11.35 Moto2, prove libere 1

12.30-13.00 MotoE, prove libere 1

13.15-13.55 Moto3, prove libere 2

14.10-14.55 MotoGP, prove libere 2

15.10-15.50 Moto2, prove libere 2

16.10-16.40 MotoE, prove libere 2

SABATO 10 OTTOBRE:

09.00-09.40 Moto3, prove libere 3

09.55-10.40 MotoGP, prove libere 3

10.55-11.35 Moto2, prove libere 3

11.45 MotoE, E-Pole

12.35-12.50 Moto3, qualifiche 1

13.00-13.15 Moto3, qualifiche 2

13.30-14.00 MotoGP, prove libere 4

14.10-14.25 MotoGP, qualifiche 1

14.35-14.50 MotoGP, qualifiche 2

15.10-15.25 Moto2, qualifiche 1

15.35-15.50 Moto2, qualifiche 2

16.15 MotoE, gara-1

DOMENICA 11 OTTOBRE:

09.00-09.20 Moto3, warm-up

09.30-09.50 Moto2, warm-up

10.00-10.20 MotoGP, warm-up

11.20 Moto3, gara

13.00 MotoGP, gara

14.30 Moto2, gara

15.40 MotoE, gara-2

GP FRANCIA MOTOGP 2020: COME VEDERLO IN DIRETTA TV E IN STREAMING, DIFFERITA TV E REPLICHE

PROVE LIBERE 1-2 (VENERDÌ 9 OTTOBRE):

Diretta tv su Sky Sport MotoGP (canale 208) delle prove libere di tutte le classi.

Diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201) delle prove libere della MotoGP.

Diretta streaming su Sky Go e su NowTV delle prove libere di tutte le classi.

Diretta streaming su DAZN delle prove libere di tutte le classi.

Replica su Sky Sport MotoGP (canale 208) delle prove libere 2 della MotoGP alle ore 16.10, 19.30, 23.00 e nel rullo notturno.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport delle prove libere di tutte le classi.

Non sono previste trasmissioni su TV8.

PROVE LIBERE 3-4 (SABATO 10 OTTOBRE):

Diretta tv su Sky Sport MotoGP (canale 208) delle prove libere di tutte le classi.

Diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201) delle prove libere della MotoGP.

Diretta streaming su Sky Go e su NowTV delle prove libere di tutte le classi.

Diretta streaming su DAZN delle prove libere di tutte le classi.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport delle prove libere di tutte le classi.

Non sono previste trasmissioni su TV8.

QUALIFICHE (SABATO 10 OTTOBRE):

Diretta tv su Sky Sport MotoGP (canale 208) delle qualifiche di tutte le classi.

Diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201) delle qualifiche della MotoGP.

Diretta streaming su Sky Go, su NowTV e su tv8.it delle qualifiche di tutte le classi.

Diretta streaming su DAZN delle qualifiche di tutte le classi.

Differita tv su TV8 (canale 8 del digitale terrestre, canale 121 della piattaforma Sky): sintesi dalle ore 15.45 alle ore 17.00 delle qualifiche delle tre classi.

Replica su Sky Sport MotoGP (canale 208) delle qualifiche della MotoGP alle ore 19.30, 23.00 e nel rullo notturno.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport delle qualifiche di tutte le classi.

WARM-UP (DOMENICA 11 OTTOBRE):

Diretta tv su Sky Sport MotoGP (canale 208) del warm-up di tutte le classi.

Diretta streaming su Sky Go e su NowTV del warm-up di tutte le classi.

Diretta streaming su DAZN del warm-up di tutte le classi.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport del warm-up di tutte le classi.

Non sono previste trasmissioni su TV8.

GARA (DOMENICA 11 OTTOBRE):

Diretta tv su Sky Sport MotoGP (canale 208) delle gare di tutte le classi.

Diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201) delle gare di Moto3 e MotoGP.

Diretta streaming su Sky Go, su NowTV, su tv8.it delle gare di tutte le classi.

Diretta streaming su DAZN delle gare di tutte le classi.

Differita tv su TV8 (canale 8 del digitale terrestre, canale 121 della piattaforma Sky): Moto3 alle ore 14.15, MotoGP alle ore 16.00, Moto2 alle ore 17.00.

Replica su Sky Sport MotoGP (canale 208) della gara della MotoGP alle ore 16.45, 19.00, 22.15 e nel rullo notturno.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport delle gare di tutte le classi.

Foto: Lapresse