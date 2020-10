LIVE Moto3, GP Aragon 2020 in DIRETTA: Raul Fernandez domina davanti a Fenati e Arenas, Vietti 9°

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

13.59 Si chiude qui dunque il venerdì della Moto3, con un Raul Fernandez letteralmente impressionante. Il suo margine appare immenso con Fenati, Arenas e Binder che sembrano i più pronti a vendere cara la pelle. Nono Vietti, mentre brucia tantissimo l’assenza di Arbolino. Grazie per la cortese attenzione, un salto dalla redazione di OA Sport!

13.57 CLASSIFICA TEMPI FP2 GP ARAGON

1 25 R. FERNANDEZ 1:58.144 2 55 R. FENATI +0.438 3 75 A. ARENAS +0.532 4 40 D. BINDER +0.545 5 24 T. SUZUKI +0.619 6 11 S. GARCIA +0.700 7 5 J. MASIA +0.828 8 79 A. OGURA +0.839 9 13 C. VIETTI +0.879 10 21 A. LOPEZ +0.974

13.56 Nell’ultimo tentativo migliora Suzuki ora quinto, quindi Arenas terzo e Binder quarto. Fernandez sempre nettamente primo con 438 millesimi su Fenati.

13.55 BANDIERA A SCACCHI!!! SI CHIUDE LA FP2 DELLA MOTO3!!!

13.54 Fenati perde nel T2 ma procede con i suoi migliori settori, chiude in 1:58.582 a 438 millesimi ed è secondo, terzo Binder a 677.

13.53 Fernandez chiude un altro giro su ottimi tempi ma non migliora, mentre Fenati vola con 147 millesimi di vantaggio nel T1!

13.52 Ottimi parziali anche per Fenati che vola in 1:58.836 ed è secondo a 692 millesimi terzo Garcia a 700

13.51 Antonelli fa segnare i suoi migliori parziali e chiude in 1:59.273 a 1.129 dalla vetta

13.50 RAUL FERNANDEZ VOLAAAAA!! 1:58.144!!!!!!!!!!!! 746 millesimi sotto al suo tempo precedente!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

13.49 Attenzione a Raul Fernandez! Riparte con un nuovo tentativo e vola con 289 millesimi di vantaggio al T1 sul suo record! Diventano 340 al T2!

13.48 Non brilla per il momento Ai Ogura, solamente 16mo a 1.685 dalla vetta.

13.47 La temperatura si è portata a 15 gradi, ma si segnala di nuovo un vento forte che dà fastidio ai piloti.

13.46 Jaumè Masia fa segnare il record nel T1 per 37 millesimi, ma già nel T2 lascia mezzo secondo rispetto a Fernandez e non migliora il suo terzo crono.

13.45 Di nuovo molti protagonisti tornano ai box, pronti per il time attack finale. Siamo a 10 minuti dalla fine della sessione.

13.44 AGGIORNAMENTO TEMPI

1 25 R. FERNANDEZ 1:58.890 2 40 D. BINDER +0.299 3 5 J. MASIA +0.893 4 23 N. ANTONELLI +0.936 5 27 K. TOBA +1.154 6 7 D. FOGGIA +1.158 7 75 A. ARENAS +1.358 8 54 R. ROSSI +1.430 9 2 G. RODRIGO +1.434 10 24 T. SUZUKI +1.454

13.43 Arenas si porta in settima posizione, mentre Tatay ora è 12mo a 1.545.

13.42 Vinder perde mezzo secondo nel solo T2, arriva con 544 di distacco al T3, chiude secondo a 299 con un ottimo T4.

13.41 Binder record pazzesco nel T1 con 310 millesimi su Fernandez, Masià risponde con 9

13.40 Bel balzo in avanti di Riccardo Rossi, sesto a 1.430.

13.39 Di nuovo tutti in azione ad Aragon, vedremo chi sarà in grado di rispondere a Fernandez, mentre cade Rodrigo in curva 16.

13.38 RIEPILOGO TEMPI FP2

1 25 R. FERNANDEZ 1:58.930 2 23 N. ANTONELLI +0.896 3 27 K. TOBA +1.114 4 7 D. FOGGIA +1.118 5 5 J. MASIA +1.350 6 2 G. RODRIGO +1.394 7 24 T. SUZUKI +1.414 8 12 F. SALAC +1.429 9 55 R. FENATI +1.548 10 75 A. ARENAS +1.553

13.37 Davvero impressionante il ritmo messo in mostra dallo spagnolo del team Red Bull KTM Ajo che precede Antonelli di quasi 9 decimi e Toba di 1.114.

13.36 Raul Fernandez impressionante!! 374 millesimi di vantaggio al T2, arriva al T3 e porta il suo margine a 488, chiude in 1:58. 930 e ora mette 896 millesimi su Antonelli!

13.35 Riparte lo spagnolo ed è di nuovo record al T1 con 187 millesimi di vantaggio sul suo record!

13.34 Vola Fernandez!!! 396 millesimi di vantaggio al T1, 558 al T2, chiude con il tempo di 1:59.135!!!!!!! 691 millesimi su Antonelli

13.33 Tutti ai box i migliori, girano solamente Suzuki e Fernandez che fa segnare il record nel T1 per 50 millesimi.

13.32 Torna in pista Fernandez, mentre in questo momento sul tracciato nessuno fa segnare tempi interessanti.

13.31 Gran tempo di Antonelli che diventa il secondo pilota a scendere sotto il muro dei 2 minuti assieme a Binder nella FP1

13.30 Masià rischia grosso nell’ultima curva, mentre Foggia vola in vetta con Antonelli che lo scalza in 1:59.826

13.29 Rodrigo arriva al T3 con 190 millesimi di vantaggio su Fernandez, ma perde tre decimi e chiude terzo in 2:00.324 a 107 millesimi.

13.28 AGGIORNAMENTO TEMPI

1 25 R. FERNANDEZ 2:00.217 2 5 J. MASIA +0.063 3 24 T. SUZUKI +0.127 4 23 N. ANTONELLI +0.161 5 7 D. FOGGIA +0.193 6 2 G. RODRIGO +0.253 7 55 R. FENATI +0.261 8 75 A. ARENAS +0.266 9 79 A. OGURA +0.391 10 40 D. BINDER +0.457

13.27 Antonelli fa segnare il record in tutti i settori e chiude in 2:00.378 al quarto posto con 161 millesimi da Fernandez

13.26 Fernandez torna ai box, mentre Foggia, Rodrigo e Antonelli ripartono con il record nel T1

13.25 Suzuki fa segnare il record in tutti e 3 i settori ma compie un errore all’ultima curva e non migliora.

13.24 Antonelli sale in nona posizione a 629 millesimi, quindi Foggia decimo a 630.

13.23 Suzuki si porta in terza posizione a 127 millesimi, Fenati quarto a 261 con Arenas quinto a 266

13.22 Tutti fanno segnare parziali record, con Rodrigo sotto di 103 millesimi al T3 e Masià 27 al T2

13.20 Al comando si porta Raul Fernandez in 2:00.217 con 63 millesimi su Masià, quindi McPhee terzo a 752

13.18 I piloti si stanno lanciando per il primo giro veloce, con Rodrigo che piazza il crono di 2:01.126

13.16 Tutti subito in pista per sfruttare al massimo la pista, in condizioni decisamente migliori rispetto al turno mattutino

13.15 SEMAFORO VERDE! SCATTA LA FP2 DELLA MOTO3!!

13.13 Due minuti al via della FP2, la situazione del MotorLand parla di 14 gradi per l’aria e 22 sull’asfalto. Vento in calo, a soli 13kmh.

13.11 ARRIVATA L’UFFICIALITà: TONY ARBOLINO non potrà prendere il via in questo fine settimana del GP di Aragon, davvero un peccato per il milanese che si era inserito nella lotta per il titolo!

13.09 Questa mattina il miglior tempo, proprio allo scadere, è stato fissato da Darryn Binder, che ha saputo spingere la sua moto proprio nel momento giusto. Diversi altri piloti, invece, hanno preferito non rischiare



13.06 LA CLASSIFICA DEL MONDIALE MOTO3

13.04 Non ha preso parte alla sessione, invece, Tony Arbolino (Honda Snipers). Davvero un caso ingarbugliato quello del pilota milanese, che è stato fermato dalle autorità sanitarie spagnole perché, domenica scorsa, nel volo che lo riportava in Italia da Parigi dopo la gara di Le Mans, era presente un positivo al Covid-19 (che non aveva nulla a che fare con lui). Per questo motivo è finito nella casella dei “tracciabili” e appena sbarcato in Spagna è stato bloccato. Nonostante due tamponi negativi nella giornata di ieri Tony Arbolino non può scendere in pista ed ora la “patata bollente” passa direttamente nelle mani del numero uno di Dorna, Carmelo Ezpeleta, che dovrà mediare per dare il semaforo verde al nostro portacolori. La sensazione, tuttavia, è che per Arbolino il GP di Aragon non inizierà nemmeno…

13.01 I TEMPI DELLA FP1

1 40 Darryn BINDER RSA CIP Green Power KTM 240.2 1’59.813

2 13 Celestino VIETTI ITA SKY Racing Team VR46 KTM 239.2 2’00.144 0.331 / 0.331

3 17 John MCPHEE GBR Petronas Sprinta Racing Honda 242.4 2’00.316 0.503 / 0.172

4 25 Raul FERNANDEZ SPA Red Bull KTM Ajo KTM 237.6 2’00.367 0.554 / 0.051

5 23 Niccolò ANTONELLI ITA SIC58 Squadra Corse Honda 237.6 2’00.509 0.696 / 0.142

6 21 Alonso LOPEZ SPA Sterilgarda Max Racing Team Husqvarna 235.5 2’00.571 0.758 / 0.062

7 79 Ai OGURA JPN Honda Team Asia Honda 235.5 2’00.578 0.765 / 0.007

8 24 Tatsuki SUZUKI JPN SIC58 Squadra Corse Honda 239.7 2’00.648 0.835 / 0.070

9 55 Romano FENATI ITA Sterilgarda Max Racing Team Husqvarna 238.1 2’00.656 0.843 / 0.008

10 92 Yuki KUNII JPN Honda Team Asia Honda 238.6 2’00.678 0.865 / 0.022

11 70 Barry BALTUS BEL CarXpert PruestelGP KTM 233.5 2’00.752 0.939 / 0.074

12 53 Deniz ÖNCÜ TUR Red Bull KTM Tech 3 KTM 234.0 2’00.808 0.995 / 0.056

13 75 Albert ARENAS SPA Solunion Aspar Team Moto3 KTM 236.5 2’00.825 1.012 / 0.017

14 16 Andrea MIGNO ITA SKY Racing Team VR46 KTM 237.1 2’00.980 1.167 / 0.155

15 71 Ayumu SASAKI JPN Red Bull KTM Tech 3 KTM 236.5 2’01.077 1.264 / 0.097

16 11 Sergio GARCIA SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 234.0 2’01.099 1.286 / 0.022

17 99 Carlos TATAY SPA Reale Avintia Moto3 KTM 236.5 2’01.153 1.340 / 0.054

18 27 Kaito TOBA JPN Red Bull KTM Ajo KTM 236.5 2’01.254 1.441 / 0.101

19 2 Gabriel RODRIGO ARG Kömmerling Gresini Moto3 Honda 241.3 2’01.414 1.601 / 0.160

20 5 Jaume MASIA SPA Leopard Racing Honda 238.6 2’01.689 1.876 / 0.275

21 9 Davide PIZZOLI ITA BOE Skull Rider Facile Energy KTM 237.6 2’01.779 1.966 / 0.090

22 54 Riccardo ROSSI ITA BOE Skull Rider Facile Energy KTM 237.6 2’02.108 2.295 / 0.329

23 7 Dennis FOGGIA ITA Leopard Racing Honda 241.3 2’02.149 2.336 / 0.041

24 89 Khairul Idham PAWI MAL Petronas Sprinta Racing Honda 233.5 2’02.434 2.621 / 0.285

25 50 Jason DUPASQUIER SWI CarXpert PruestelGP KTM 238.1 2’02.544 2.731 / 0.110

26 82 Stefano NEPA ITA Solunion Aspar Team Moto3 KTM 240.2 2’02.604 2.791 / 0.060

27 73 Maximilian KOFLER AUT CIP Green Power KTM 238.6 2’02.851 3.038 / 0.247

28 52 Jeremy ALCOBA SPA Kömmerling Gresini Moto3 Honda 234.5 2’03.023 3.210 / 0.172

29 6 Ryusei YAMANAKA JPN Estrella Galicia 0,0 Honda 229.0 2’06.051 6.238 / 3.028

12 Filip SALAC CZE Rivacold Snipers Team Honda

12.59 In alcuni punti della pista questa mattina l’asfalto non superava i 6 gradi, per una condizione davvero ai limiti. Tanto che, nel turno successivo, la MotoGP ha attendo mezzora prima di scendere sul tracciato per evitare rischi…

12.57 La seconda sessione potrebbe concedere una situazione meno rigida ai piloti che, questa mattina alle ore 9.00 hanno vissuto un turno quasi impraticabile

12.55 Buongiorno e bentornati al MotorLand, tra 20 minuti scatterà la FP2 del GP di Aragon!

LA CRONACA DELLA FP1 DELLA MOTO3

9.46 Grazie a tutti amici di OA Sport per averci seguito in questa FP1. Appuntamento alle 13.15 per la FP2! Un saluto a tutti!

9.45 La classifica della FP1:

1 40 D. BINDER 1:59.813 2 13 C. VIETTI +0.331 3 17 J. MCPHEE +0.503 4 25 R. FERNANDEZ +0.554 5 23 N. ANTONELLI +0.696 6 21 A. LOPEZ +0.758 7 79 A. OGURA +0.765 8 24 T. SUZUKI +0.835 9 55 R. FENATI +0.843 10 92 Y. KUNII +0.865

9.43 Il sudafricano Darryn Binder svetta al termine della FP1. L’Italia si difende con Celestino Vietti e Nicolò Antonelli, rispettivamente secondo e quinto.

9.42 Celestino Vietti ferma la miglio prestazione di giornata, ma viene beffato da Binder che è il primo a scendere sotto il muro dei due minuti.

9.41 Fenati, Ogura, Vietti e McPhee si stanno migliorano!

9.40 Bandiera a scacchi!

9.38 John McPhee strappa a Fenati il miglio crono di giornata in 2.00.543.

9.37 Ancora Fenati! 2.00.656 è il nuovo best lap!

9.35 Per la terza volta consecutiva Fenati migliora la propria prestazione record! L’alfiere di casa Max Racing detta il passo in 2.00.964.

9.34 I meccanici di Foggia stanno lavorando sulla moto dopo la caduta di qualche minuto fa.

9.32 Ottimo ritmo per Romano Fenati! Il nostro portacolori svetta in classifica con il crono di 2.01.039! Vietti è al momento al secondo posto davanti a Lopez ed Antonelli.

9.29 I piloti tornano in pista per l’ultima fase della FP1

9.27 La classifica aggiornata a 15 minuti dalla conclusione:

1 13 C. VIETTI 2:01.347 2 23 N. ANTONELLI +0.076 3 25 R. FERNANDEZ +0.350 4 16 A. MIGNO +0.380 5 40 D. BINDER +0.499 6 24 T. SUZUKI +0.681 7 7 D. FOGGIA +0.802 8 17 J. MCPHEE +0.806 9 5 J. MASIA +0.939 10 21 A. LOPEZ +1.002

9.25 Celestino Vietti strappa a Binder il giro veloce! 2.01.347 per l’alfiere di casa Sky.

9.23 Binder sigla il nuovo best lap in 2.01.846! Antonelli e Vietti inseguono il sudafricano!

9.21 Scivolata per Dennis Foggia (Leopard) in curva 14, non ci sono conseguenze per lui.

9.19 Tatsuki Suzuki svetta nella classifica dei tempi. Il giapponese di casa SIC58 ferma il cronometro in 2.02.028.

9.17 Arenas si migliora e sale secondo alle spalle di Antonelli che è il nuovo leader della classifica! Attendiamo sul traguardo Suzuki che sembra in grado di beffare il nostro connazionale.

9.15 Antonelli è al momento il migliore degli italiani. Il portacolori di casa SIC58 è al secondo posto della classifica alle spalle di Masià.

9.13 Prima caduta del week-end. Yamanaka scivola in curva 2, fortunatamente senza conseguenze.

9.11 Continuano a migliorarsi la classifica dei tempi. Lo spagnolo Jaume Masià (Leopard) ferma il cronometro su 2.02.954.

9.10 Attenzione ai limiti del tracciato, ogni abuso verrà sanzionato con la cancellazione del tempo.

9.09 La classifica dopo i primi 10 minuti:

1 7 D. FOGGIA 2:03.487 2 5 J. MASIA +0.307 3 40 D. BINDER +0.584 4 71 A. SASAKI +0.900 5 25 R. FERNANDEZ +0.929 6 17 J. MCPHEE +1.007 7 52 J. ALCOBA +1.009 8 2 G. RODRIGO +1.053 9 55 R. FENATI +1.066 10 9 D. PIZZOLI +1.211

9.06 La direzione gara ha deciso di sanzionare Lopez per un incidente che lo ha visto protagonista a Le Mans. Lo spagnolo dovrà affrontare un long lap penalty durante la corsa.

9.06 Attendiamo i primi riferimenti cronometrici.

9.03 I piloti scendono in pista.

9.00 Tony Arbolino non scende in pista. Il pilota di casa Snipers non può scendere in pista esser entrato in contatto, durante un volo aereo, con una persona positiva al Coronavirus. Il nostro connazionale attualmente è in quarantena nonostante la negatività a due tamponi consecutivi.

9.00 Bandiera verde! Inizia la sessione!

8.58 I piloti sono pronti a scendere in pista per la FP1.

8.55 Il sole splende in Aragona. Sono otto i gradi della pista così come quelli dell’aria.

8.52 L’elenco dei partecipanti iscritti al GP Aragon 2020:

2 Gabriel RODRIGO ARG Kömmerling Gresini Moto3 Honda

5 Jaume MASIA SPA Leopard Racing Honda

r 6 Ryusei YAMANAKA JPN Estrella Galicia 0,0 Honda

7 Dennis FOGGIA ITA Leopard Racing Honda

r 9 Davide PIZZOLI ITA BOE Skull Rider Facile Energy KTM

11 Sergio GARCIA SPA Estrella Galicia 0,0 Honda

12 Filip SALAC CZE Rivacold Snipers Team Honda

13 Celestino VIETTI ITA SKY Racing Team VR46 KTM

14 Tony ARBOLINO ITA Rivacold Snipers Team Honda

16 Andrea MIGNO ITA SKY Racing Team VR46 KTM

17 John MCPHEE GBR Petronas Sprinta Racing Honda

21 Alonso LOPEZ SPA Sterilgarda Max Racing Team Husqvarna

23 Niccolò ANTONELLI ITA SIC58 Squadra Corse Honda

24 Tatsuki SUZUKI JPN SIC58 Squadra Corse Honda

25 Raul FERNANDEZ SPA Red Bull KTM Ajo KTM

27 Kaito TOBA JPN Red Bull KTM Ajo KTM

40 Darryn BINDER RSA CIP Green Power KTM

r 50 Jason DUPASQUIER SWI CarXpert PruestelGP KTM

r 52 Jeremy ALCOBA SPA Kömmerling Gresini Moto3 Honda

r 53 Deniz ÖNCÜ TUR Red Bull KTM Tech 3 KTM

54 Riccardo ROSSI ITA BOE Skull Rider Facile Energy KTM

55 Romano FENATI ITA Sterilgarda Max Racing Team Husqvarna

70 Barry BALTUS BEL CarXpert PruestelGP KTM

71 Ayumu SASAKI JPN Red Bull KTM Tech 3 KTM

r 73 Maximilian KOFLER AUT CIP Green Power KTM

75 Albert ARENAS SPA Solunion Aspar Team Moto3 KTM

79 Ai OGURA JPN Honda Team Asia Honda

82 Stefano NEPA ITA Solunion Aspar Team Moto3 KTM

89 Khairul Idham PAWI MAL Petronas Sprinta Racing Honda

r 92 Yuki KUNII JPN Honda Team Asia Honda

r 99 Carlos TATAY SPA Reale Avintia Moto3 KTM

8.49 La classifica del Mondiale alla vigilia del GP d’Aragon

1 ARENAS Albert SPA 135 25 25 – 20 25 11 – 13 – 16

2 66 OGURA Ai JPN 129 16 20 – 16 13 16 20 16 5 7

3 16 10 VIETTI Celestino ITA 119 0 11 16 3 11 25 – 20 8 25

4 20 4 ARBOLINO Ton

y ITA 115 1 16 6 8 9 20 10 5 20 20

5 37 17 MCPHEE John GBR 98 20 – 20 11 16 – 25 6 – –

6 52 15 MASIA Jaume SPA 83 13 6 – – 20 2 9 11 9 13

7 58 6 RODRIGO Gabriel ARG 77 10 9 11 0 5 13 11 4 6 8

8 60 2 SUZUKI Tatsuki JPN 75 11 8 25 – 6 9 16 – – –

9 62 2 FERNANDEZ Raul SPA 73 6 10 10 10 7 8 – 10 3 9

10 72 10 FOGGIA Dennis ITA 63 7 – – 25 0 5 7 – 16 3

11 73 1 BINDER Darryn RSA 62 – 0 13 4 10 10 – – 25 –

12 78 5 FENATI Romano ITA 57 0 3 4 7 0 0 8 25 10 –

13 88 10 MIGNO Andrea ITA 47 0 13 0 2 4 3 6 8 – 11

14 89 1 ALCOBA Jerem

y SPA 46 9 1 9 9 2 – 13 3 0 –

15 98 9 GARCIA Ser

gio SPA 37 5 0 8 0 0 6 0 0 13 5

16 102 4 ANTONELLI Niccolò ITA 33 – 7 1 13 0 0 5 0 7 –

17 109 7 NEPA Stefano ITA 26 04 26 1 7 2 12 1

18 113 4 ÖNCÜ Deniz TUR 22 40 -1 8 – 0 9 – 0

19 115 2 SASAKI Ayumu JPN 20 0 5 – 0 3 – – 2 0 10

20 115 0 SALAC Filip CZE 20 8 – -0 – 4 0 04 4

21 116 1 TOBA Kaito JPN 19 20 55 0 – 0 70 –

22 119 3 LOPEZ Alonso SPA 16 3 2 – – 0 0 – – 11 –

23 122 3 YAMANAKA R

yusei JPN 13 00 70 0 1 4 01 0

24 125 3 TATAY Carlos SPA 10 0 – 30 0 0 1 0 – 6

25 130 5 ROSSI Riccardo ITA 5 0 – 0 – 0 – 3 00 2

8.45 La sede dell’evento è il Motorland Aragon. La pista, inaugurata nel 2009, si articola in 5 chilometri e 77 metri.

8.42 Dopo la manifestazione di Le Mans, i giovani centauri del Motomondiale si apprestano a vivere il penultimo doubleheader della stagione, il secondo dei tre previsti in terra spagnola.

8.40 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live delle prove libere del GP d’Aragon per quanto riguarda la Moto3.

Presentazione Moto3 GP Aragon – Orari week-end MotoGP

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live delle prove libere del Gran Premio d’Aragon per quanto riguarda la Moto3. I giovani centauri del Motomondiale sono pronti a scendere in pista per iniziare l’undicesimo week-end del 2020, il primo dei due che si terranno in Aragona. Ricordiamo infatti che nel moderno circuito iberico si tiene il penultimo doubleheader della stagione, il secondo del campionato in terra spagnola

Albert Arenas (Aspar) approda al Motorland Aragon da leader del Mondiale con sei punti di margine sul giapponese Ai Ogura (Honda Asia). Quest’ultimo ha perso il primato in classifica al termine del Gran Premio di Francia, competizione che lo ha visto chiudere al nono posto.

Ci attendiamo una conferma dei nostri italiani, padroni nel fine settimana di Le Mans. Celestino Vietti (Sky) e Tony Arbolino (Snipers) si sono distinti sul circuito transalpino, rispettivamente con un primo ed un secondo posto. Non dimentichiamoci anche di Romano Fenati (Max Racing) e di Dennis Foggia (Leopard), centauri che potrebbero dire nei 5 chilometri e 77 metri della pista aragonese.

Appuntamento alle 9.00 per la Diretta Live della prima sessione di prove libere. Buon divertimento!

