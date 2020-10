Moto3, Tony Arbolino escluso dal GP di Aragon! Negativo a 2 tamponi, ma le autorità spagnole lo bloccano

Tony Arbolino non potrà disputare il GP di Aragon 2020, tappa del Mondiale Moto3 in programma questo weekend sull’omonimo circuito spagnolo. La vicenda che ha portato all’esclusione del centauro italiano è decisamente paradossale e merita di essere spiegata nel dettaglio. L’alfiere della Honda Snipers è stato fermato dalle autorità sanitarie spagnole perché, domenica scorsa, durante il volo che lo riportata in Italia da Parigi dopo la gara di Le Mans, era presente un passeggero positivo al Covid-19 (il quale non aveva niente a che fare col pilota milanese).

Tony Arbolino è finito nella lista dei “tracciabili” e, appena sbarcato in Spagna, è stato bloccato. Il ragazzo è risultato negativo a ben due tamponi, ma le autorità hanno detto che non può scendere in pista. Il 20enne, reduce da un doppio secondo posto, si trova al quarto posto nella classifica del Mondiale ad appena venti punti dal leader (lo spagnolo Albert Arenas). Questa esclusione rappresenta una vera e propria mazzata sulle sue ambizioni di titolo iridato. L’Italia si dovrà affidare a Celestino Vietti, vincitore a Le Mans e ora terzo a 16 lunghezze di ritardo da Arenas.

Foto: Valerio Origo