LIVE Moto2, GP Francia 2020 in DIRETTA: Jorge Martin guida la classifica della FP2. Brutta caduta per Luca Marini

LA CRONACA DELLA FP1 DELLA MOTO2

16.06 Grazie a tutti amici di OA Sport per averci seguito in questa giornata. Un saluto a tutti!

16.05 La brutta caduta di Luca Marini ha condizionato la sessione odierna che ha visto Martin molto performante. Attendiamo novità per il nostro porta colori di casa Sky, portato in ospedale per accertamenti.

16.03 La classifica dei tempi alla fine della FP2_

1 88 J. MARTIN 1:37.400 2 96 J. DIXON +0.313 3 72 M. BEZZECCHI +0.617 4 22 S. LOWES +0.755 5 37 A. FERNANDEZ +0.785 6 9 J. NAVARRO +0.821 7 44 A. CANET +0.859 8 12 T. LUTHI +0.874 9 23 M. SCHROTTER +0.941 10 16 J. ROBERTS +0.998

16.02 Jorge Martin strappa la miglior prestazione nell’ultimo giro in 1.37.400! Dixon e Bezzecchi completano la Top3.

16.00 Ultimo giro per tutti. Dixon si conferma al comando, mentre Simone Corsi scivola in curva 6. Anche Marcel Schrotter scivola lungo la pista.

16.00 Bandiera a scacchi!

15.58 Bezzecchi sigla il miglior crono, ma Dixon lo beffa e diventa il nuovo leader in 1.37.713.

15.56 Martin si conferma al comando in 1.38.043! Marco Bezzecchi agguanta il secondo tempo davanti a Schrotter.

15.55 Molti piloti si stanno migliorando, ultimi giri per tutti!

15.53 Jorge Martin strappa a Marcel Schrotter la miglior prestazione del week-end. Lo spagnolo ha segnato il tempo di 1.38.266.

15.50 Nuovo primato per Marcel Schrotter! Il tedesco di casa Kalex svetta in classifica con il tempo di 1.38.341.

15.48 Luca Marini viene trasportato in ospedale per dei nuovi accertamenti.

15.46 Molti piloti mettono gomme nuove per l’ultima fase della FP2.

15.44 La classifica aggiornata:

1 22 S. LOWES 1:38.562 2 97 X. VIERGE +0.213 3 88 J. MARTIN +0.468 4 35 S. CHANTRA +0.503 5 96 J. DIXON +0.549 6 23 M. SCHROTTER +0.769 7 33 E. BASTIANINI +0.793 8 12 T. LUTHI +0.805 9 37 A. FERNANDEZ +0.865 10 44 A. CANET +0.891

15.41 Sam Lowes ottiene la nuova prestazione record! Il britannico svetta in classifica con il crono di 1.38.562.

15.39 Caviglia e malleolo sinistro sono sotto osservazione. Attendiamo novità su Luca Marini. Nel frattempo Viergie è il nuovo leader della classifica.

15.37 Jorge Martin (KTM AJo) strappa il miglior crono di giornata, ma viene subito beffato da Sam Lowes! Il britannico di casa Marc VDS ferma il tempo su 1.38.951

15.36 Sam Lowes il secondo tempo assoluto! Attenzione a Martin che si sta migliorando.

15.35 Dixon sale al comando della classifica davanti a Vierge, Schrotter, Marini e Bezzecchi.

15.33 La moto di Marini viene riportata all’interno del box. Attendiamo novità sull’italiano.

15.29 Syahrin rischia di scivolare alla Chiane Dunlop. Non ci sono conseguenze per lui fortunatamente.

15.27 Luca Marini è arrivato al centro medico in questo momento.

15.26 La classifica dei tempi dopo i primi passaggi:

1 23 M. SCHROTTER 1:42.810 2 88 J. MARTIN +0.149 3 96 J. DIXON +0.885 4 45 T. NAGASHIMA +0.922 5 35 S. CHANTRA +1.045 6 55 H. SYAHRIN +1.078 7 22 S. LOWES +1.260 8 72 M. BEZZECCHI +1.312 9 12 T. LUTHI +1.670 10 9 J. NAVARRO +1.975

15.24 Riparte la sessione. Attendiamo aggiornamenti su Luca Marini.

15.23 Nel frattempo abbiamo delle notizie incoraggianti su Fabio DI Giannantonio. L’Italiano è caduto in curva 14 in FP2, ma fortunatamente non ha avuto conseguenze.

15.22 Marini è stato portato al centro medico per un controllo.

15.21 I commissari stanno lavorando per riportare il tracciato in condizioni di sicurezza. Attendiamo novità sulle condizioni del leader del campionato Moto2.

15.18 La bandiera rossa è stata esposta dai commissari di percorso al fine di pulire il tracciato dallo sporco lasciato dalla caduta di Marini.

15.16 Bruttissima caduta per Luca Marini!! Il leader del Mondiale perde il controllo della moto e cade in curva 5, la curva che precede l’ingresso nel Circuito Bugatti. Il portacolori di casa Sky viene portato via in ambulanza.

15.14 Prima caduta della sessione. Kasma Daniel, leader della classifica dopo la FP1, cade malamente in curva 11. Non dovrebbero esserci conseguenze per lui.

15.12 Attendiamo i primi riferimenti cronometrici. Tutti scendono in pista anche per paura di un peggioramento delle condizioni meteo.

15.10 Bandiera verde! Inizia la sessione!

15.08 Siamo pronti per vivere una nuova sessione. Attualmente non piove in quel di Le Mans.

15.06 Alla vigilia del GP di Francia, Luca Marini è il leader del Mondiale. L’italiano di casa Sky è pronto ad allungare in campionato.

15.04 La prima sessione del week-end ha visto parecchie cadute. La staccata della curva Dunlop e la curva 14 si sono rilevati i punti più difficili della pista.

15.00 I piloti si preparano per la sessione. La pista al momento è da slick.

14.57 La classifica dei tempi al termine della FP1:

1 99 Kasma DANIEL MAL Onexox TKKR SAG Team Kalex 257.6 1’51.279

2 40 Hector GARZO SPA Flexbox HP 40 Kalex 251.1 1’51.532 0.253 / 0.253

3 7 Lorenzo BALDASSARRI ITA Flexbox HP 40 Kalex 251.1 1’51.535 0.256 / 0.003

4 16 Joe ROBERTS USA Tennor American Racing Kalex 255.6 1’51.829 0.550 / 0.294

5 96 Jake DIXON GBR Petronas Sprinta Racing Kalex 254.3 1’51.851 0.572 / 0.022

6 88 Jorge MARTIN SPA Red Bull KTM Ajo Kalex 257.0 1’51.912 0.633 / 0.061

7 72 Marco BEZZECCHI ITA SKY Racing Team VR46 Kalex 260.3 1’52.206 0.927 / 0.294

8 12 Thomas LUTHI SWI Liqui Moly Intact GP Kalex 255.6 1’52.238 0.959 / 0.032

9 11 Nicolò BULEGA ITA Federal Oil Gresini Moto2 Kalex 255.0 1’52.259 0.980 / 0.021

10 55 Hafizh SYAHRIN MAL Inde Aspar Team Moto2 Speed Up 255.0 1’52.373 1.094 / 0.114

11 33 Enea BASTIANINI ITA Italtrans Racing Team Kalex 257.6 1’52.596 1.317 / 0.223

12 24 Simone CORSI ITA MV Agusta Forward Racing MV Agusta 253.7 1’52.608 1.329 / 0.012

13 62 Stefano MANZI ITA MV Agusta Forward Racing MV Agusta 252.4 1’52.693 1.414 / 0.085

14 87 Remy GARDNER AUS Onexox TKKR SAG Team Kalex 254.3 1’52.769 1.490 / 0.076

15 19 Lorenzo DALLA PORTA ITA Italtrans Racing Team Kalex 255.6 1’52.807 1.528 / 0.038

16 45 Tetsuta NAGASHIMA JPN Red Bull KTM Ajo Kalex 253.7 1’52.898 1.619 / 0.091

17 23 Marcel SCHROTTER GER Liqui Moly Intact GP Kalex 253.7 1’52.921 1.642 / 0.023

18 9 Jorge NAVARRO SPA Termozeta Speed Up Speed Up 253.7 1’52.937 1.658 / 0.016

19 22 Sam LOWES GBR EG 0,0 Marc VDS Kalex 255.6 1’52.942 1.663 / 0.005

20 37 Augusto FERNANDEZ SPA EG 0,0 Marc VDS Kalex 254.3 1’53.173 1.894 / 0.231

21 97 Xavi VIERGE SPA Petronas Sprinta Racing Kalex 254.3 1’53.255 1.976 / 0.082

22 57 Edgar PONS SPA Federal Oil Gresini Moto2 Kalex 253.0 1’53.499 2.220 / 0.244

23 21 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Termozeta Speed Up Speed Up 255.6 1’54.035 2.756 / 0.536

24 10 Luca MARINI ITA SKY Racing Team VR46 Kalex 253.0 1’55.032 3.753 / 0.997

25 42 Marcos RAMIREZ SPA Tennor American Racing Kalex 251.8 1’55.598 4.319 / 0.566

26 44 Aron CANET SPA Inde Aspar Team Moto2 Speed Up 252.4 1’56.515 5.236 / 0.917

27 64 Bo BENDSNEYDER NED NTS RW Racing GP NTS 251.8 1’56.725 5.446 / 0.210

28 74 Piotr BIESIEKIRSKI POL NTS RW Racing GP NTS 247.4 1’57.968 6.689 / 1.243

35 Somkiat CHANTRA THA IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 253.7 1’59.073 7.794 / 1.105

27 Andi Farid IZDIHAR INA IDEMITSU Honda Team Asia Kalex

14.54 Non piove al momento a Le Mans. La situazione sembra leggermente peggiorata rispetto alla seconda sessione della Moto3, momento in cui la pista si è asciugata.

14.52 Dopo una difficile sessione, condizionata dalla pioggia, i protagonisti della Moto2 si preparano l’ultimo turno di giornata.

14.50 Buon pomeriggio amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live delle FP2 del GP di Francia per quanto riguarda la Moto2.

11.40 Grazie amici di OA Sport per averci seguito. Appuntamento alle 15.10 per la FP2. Un saluto a tutti!

11.39 Si chiude in quel di Le Mans la prima sessione di prove libere del GP di Francia per la Moto2. Daniel svetta in una FP1 condizionata da moltissime cadute.

11.37 Baldassarri agguanta il terzo posto e si classifica come il migliore degli italiani. Di seguito la classifica dei tempi aggiornata al termine della sessione:

1 99 K. DANIEL 1:51.279 2 40 H. GARZO +0.253 3 7 L. BALDASSARRI +0.256 4 16 J. ROBERTS +0.550 5 96 J. DIXON +0.572 6 88 J. MARTIN +0.633 7 72 M. BEZZECCHI +0.927 8 12 T. LUTHI +0.959 9 11 N. BULEGA +0.980 10 55 H. SYAHRIN +1.094

11.36 Kasma Daniel sale al comando nell’ultimo giro! 1.51.279 per il #99 del gruppo!

11.35 Bandiera a scacchi!

11.34 Ultimo giro lanciato per tutti, mentre Sam Lowes e Joe Roberts scivolano lungo il tracciato.

11.32 Jorge Martin sale al quinto posto, mentre Roberts si inserisce secondo.

11.30 I piloti si migliorano, cambia radicalmente la classifica dei tempo. Garzo è al comando davanti a Dixon e Baldassarri.

11.28 La classifica a meno di 10 minuti dalla fine:

1 96 J. DIXON 1:51.851 2 11 N. BULEGA +0.408 3 40 H. GARZO +0.439 4 55 H. SYAHRIN +0.549 5 7 L. BALDASSARRI +0.915 6 87 R. GARDNER +0.918 7 99 K. DANIEL +1.066 8 22 S. LOWES +1.091 9 37 A. FERNANDEZ +1.322 10 88 J. MARTIN +1.353

11.27 La pista si sta asciugando in questo momento. Quasi tutti i piloti sono in pista.

11.24 Dixon sale al comando della graduatoria! Bulega è al momento secondo!

11.21 Syahrin torna sul tracciato dopo la caduta avvenuta nel corso dei primi minuti della sessione. Anche Marini riesce a rientrare in pista.

11.19 Bruttissima caduta per Fabio Di Giannantonio. L’alfiere di casa Speed Up scivola rovinosamente nell’ultima curva. Non dovrebbero esserci conseguenze.

11.18 Niente da fare per Marini che è costretto a tornare ai box.

11.16 Bulega migliora il proprio crono e si conferma in vetta alla classifica. Luca Marini cerca di tornare in pista.

11.14 La classifica dei tempi dopo i primi 20 minuti:

1 11 N. BULEGA 1:52.347 2 55 H. SYAHRIN +0.053 3 87 R. GARDNER +0.422 4 99 K. DANIEL +0.570 5 22 S. LOWES +0.595 6 88 J. MARTIN +0.857 7 96 J. DIXON +0.966 8 72 M. BEZZECCHI +1.067 9 16 J. ROBERTS +1.129 10 7 L. BALDASSARRI +1.457

11.12 Kasma Daniel, terzo in classifica, scivola alla variante Dunlop senza conseguenze.

11.10 Bulega svetta in classifica! 1.52.347 per il nostro connazionale davanti a Syahrin e Daniel.

11.08 Situazione pericolosa sul tracciato. Lowes sale al secondo posto davanti Bulega e Bezzecchi.

11.06 Giro veloce e successiva caduta per Syahrin. Nel frattempo i meccanici di Marini cercano di sistemare la moto dopo la scivolata avvenuta nel corso del primo giro della FP1.

11.05 Che rischio per Marco Bezzecchi! Il pilota di casa Sky rischia di perdere la moto in curva 14.

11.03 La classifica dopo i primi 10 minuti:

1 55 H. SYAHRIN 1:54.339 2 11 N. BULEGA +1.463 3 96 J. DIXON +1.533 4 99 K. DANIEL +2.435 5 72 M. BEZZECCHI +2.471 6 45 T. NAGASHIMA +3.272 7 22 S. LOWES +3.339 8 87 R. GARDNER +3.660 9 33 E. BASTIANINI +3.685 10 12 T. LUTHI +3.998

11.01 Curva 14 miete vittime. Caduta per Dalla Porta. Anche Chantra è a terra nel secondo settore del tracciato.

11.00 Non ci sono conseguenze per i piloti coinvolti nelle cadute.

10.58 Scivolata per Izdihar cade nell’ultima curva. Anche Schrotter è fermo sul tracciato.

10.57 Luca Marini inizia male la sessione. Il leader del Mondiale scivola alla Chiane Dunlop.

10.55 Bandiera verde! Inizia la sessione!

10.51 Sono 40 i minuti previsti per la sessione che ci apprestiamo a vivere. La pista è molto insidiosa questa mattina. Ci auguriamo di non rivivere una FP1 come accaduto in Moto3, condizionata dalle scivolate.

10.49 I piloti si preparano per scendere in pista

10.46 La stagione entra nel vivo all’interno del Circuito Bugatti di Le Mans. La pista, edificata 1966, è da anni la casa del GP di Francia per il Motomondiale.

10.43 La classifica del Mondiale alla vigilia del GP di Francia:

1 Luca MARINI Kalex ITA 150

2 Enea BASTIANINI Kalex ITA 130

3 Marco BEZZECCHI Kalex ITA 114

4 Sam LOWES Kalex GBR 103

5 Jorge MARTIN Kalex SPA 79

6 Tetsuta NAGASHIMA Kalex JPN 72

7 Aron CANET Speed Up SPA 61

8 Xavi VIERGE Kalex SPA 59

9 Thomas LUTHI Kalex SWI 57

10 Joe ROBERTS Kalex USA 56

11 Marcel SCHROTTER Kalex GER 54

12 Remy GARDNER Kalex AUS 41

13 Jorge NAVARRO Speed Up SPA 41

14 Lorenzo BALDASSARRI Kalex ITA 39

15 Fabio DI GIANNANTONIO Speed Up ITA 36

16 Augusto FERNANDEZ Kalex SPA 36

17 Jake DIXON Kalex GBR 22

18 Hector GARZO Kalex SPA 21

19 Hafizh SYAHRIN Speed Up MAL 17

20 Nicolò BULEGA Kalex ITA 17

21 Stefano MANZI MV Agusta ITA 16

22 Marcos RAMIREZ Kalex SPA 12

23 Simone CORSI MV Agusta ITA 8

24 Bo BENDSNEYDER NTS NED 5

25 Lorenzo DALLA PORTA Kalex ITA 5

26 Dominique AEGERTER NTS SWI 4

27 Somkiat CHANTRA Kalex THA 3

28 Edgar PONS Kalex SPA 2

29 Mattia PASINI Kalex ITA

30 Andi Farid IZDIHAR Kalex INA

31 Kasma DANIEL Kalex MAL

32 Jesko RAFFIN NTS SWI

33 Piotr BIESIEKIRSKI NTS POL

34 Alejandro MEDINA Speed Up SPA

10.41 A differenza di quanto accaduto in Moto3, il cielo è coperto, ma non piove al momento.

10.39 Gli iscritti alla tappa francese della Moto2:

rp 2 Jesko RAFFIN SWI NTS RW Racing GP NTS

7 Lorenzo BALDASSARRI ITA Flexbox HP 40 Kalex

9 Jorge NAVARRO SPA Termozeta Speed Up Speed Up

10 Luca MARINI ITA SKY Racing Team VR46 Kalex

11 Nicolò BULEGA ITA Federal Oil Gresini Moto2 Kalex

12 Thomas LUTHI SWI Liqui Moly Intact GP Kalex

16 Joe ROBERTS USA Tennor American Racing Kalex

r 19 Lorenzo DALLA PORTA ITA Italtrans Racing Team Kalex

21 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Termozeta Speed Up Speed Up

22 Sam LOWES GBR EG 0,0 Marc VDS Kalex

23 Marcel SCHROTTER GER Liqui Moly Intact GP Kalex

24 Simone CORSI ITA MV Agusta Forward Racing MV Agusta

r 27 Andi Farid IZDIHAR INA IDEMITSU Honda Team Asia Kalex

33 Enea BASTIANINI ITA Italtrans Racing Team Kalex

35 Somkiat CHANTRA THA IDEMITSU Honda Team Asia Kalex

37 Augusto FERNANDEZ SPA EG 0,0 Marc VDS Kalex

r 40 Hector GARZO SPA Flexbox HP 40 Kalex

r 42 Marcos RAMIREZ SPA Tennor American Racing Kalex

r 44 Aron CANET SPA Inde Aspar Team Moto2 Speed Up

45 Tetsuta NAGASHIMA JPN Red Bull KTM Ajo Kalex

55 Hafizh SYAHRIN MAL Inde Aspar Team Moto2 Speed Up

57 Edgar PONS SPA Federal Oil Gresini Moto2 Kalex

62 Stefano MANZI ITA MV Agusta Forward Racing MV Agusta

64 Bo BENDSNEYDER NED NTS RW Racing GP NTS

72 Marco BEZZECCHI ITA SKY Racing Team VR46 Kalex

R(2) 74 Piotr BIESIEKIRSKI POL NTS RW Racing GP NTS

87 Remy GARDNER AUS Onexox TKKR SAG Team Kalex

88 Jorge MARTIN SPA Red Bull KTM Ajo Kalex

96 Jake DIXON GBR Petronas Sprinta Racing Kalex

97 Xavi VIERGE SPA Petronas Sprinta Racing Kalex

r 99 Kasma DANIEL MAL Onexox TKKR SAG Team Kalex

10.37 I centauri del Motomondiale sono pronti a scender in pista in quel di Le Mans, sede dell’undicesima tappa della Stagione.

10.35 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live della prova libera 1 per i protagonisti della Moto2.

La presentazione del Gran Premio di Francia della Moto2 – La classifica del Mondiale Moto2 2020 – Le parole di Jorge Martin

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del venerdì del Gran Premio di Francia 2020 della Moto2. Sul tracciato di Le Mans andrà in scena il decimo appuntamento della stagione, che prenderà il via come sempre con le prime due sessioni di prove libere. Si inizierà alle ore 10.55 con la FP1, mentre alle ore 15.10 toccherà alla seconda sessione.

Si tratterà di due turni di capitale importanza per i piloti della classe mediana che dovranno iniziare a capire la situazione sulla pista della Sarthe. Per tutto il fine settimana si annunciano temperature basse con rischio di pioggia sempre dietro l’angolo, per cui l’asfalto presenterà un conto davvero salato per gli pneumatici che saranno molto complicati da mandare in temperatura. Anche a Le Mans andrà in scena la nuova sfida tra i nostri tre portacolori ed il resto del gruppo. Davanti a tutti in classifica generale, infatti, troviamo Luca Marini con 150 punti, 20 in più di Enea Bastianini e 36 su Marco Bezzecchi. Alle loro spalle rimangono Sam Lowes con 103 punti e Jorge Martin con 79.

Il venerdì del Gran Premio di Francia inizierà alle ore 10.55 con la FP1, mentre alle ore 15.10 toccherà alla seconda sessione. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE testuale dell’intera giornata, per non perdere nemmeno un secondo dello spettacolo della classe mediana.

