LIVE Moto2, GP Aragon 2020 in DIRETTA: dalle 10.30 il warm-up, italiani a caccia di riscontri positivi in vista della gara

10.28 I piloti si preparano per scendere in pista.

10.27 Nel frattempo si è concluso il turno della Moto3 con il miglior tempo di Raul Fernandez, che ha registrato un crono più lento di 1″5 rispetto alla sua pole position di ieri.

10.24 Nonostante lo slittamento in avanti di un’ora di tutto il programma odierno, le temperature di questo warm-up della Moto2 sono ancora abbastanza basse e quindi le prestazioni non saranno così indicative in ottica gara, che si svolgerà in un clima decisamente più mite.

10.20 Ricordiamo i risultati delle qualifiche di ieri, che hanno stabilito la composizione della griglia di partenza odierna:

1 22 Sam LOWES GBR EG 0,0 Marc VDS KALEX Q2 1’51.651 6 7 284.4

2 72 Marco BEZZECCHI ITA SKY Racing Team VR46 KALEX Q2 1’51.799 4 8 0.148 0.148 287.4

3 21 Fabio DI GIANNANTONIO ITA MB Conveyors Speed Up SPEED UP Q2 1’51.870 3 8 0.219 0.071 281.4

4 96 Jake DIXON GBR Petronas Sprinta Racing KALEX Q2 1’51.999 3 8 0.348 0.129 286.6

5 42 Marcos RAMIREZ SPA Tennor American Racing KALEX Q2 1’52.166 3 6 0.515 0.167 287.4

6 9 Jorge NAVARRO SPA MB Conveyors Speed Up SPEED UP Q2 1’52.167 4 7 0.516 0.001 287.4

7 10 Luca MARINI ITA SKY Racing Team VR46 KALEX Q2 1’52.188 4 8 0.537 0.021 285.1

8 88 Jorge MARTIN SPA Red Bull KTM Ajo KALEX Q2 1’52.235 3 6 0.584 0.047 285.9

9 37 Augusto FERNANDEZ SPA EG 0,0 Marc VDS KALEX Q2 1’52.348 3 7 0.697 0.113 285.1

10 87 Remy GARDNER AUS Onexox TKKR SAG Team KALEX Q2 1’52.401 5 8 0.750 0.053 287.4

11 16 Joe ROBERTS USA Tennor American Racing KALEX Q2 1’52.554 4 6 0.903 0.153 285.1

12 33 Enea BASTIANINI ITA Italtrans Racing Team KALEX Q2 1’52.596 4 8 0.945 0.042 285.9

13 12 Thomas LUTHI SWI Liqui Moly Intact GP KALEX Q2 1’52.702 3 6 1.051 0.106 282.9

14 45 Tetsuta NAGASHIMA JPN Red Bull KTM Ajo KALEX Q2 1’52.729 3 8 1.078 0.027 286.6

15 40 Hector GARZO SPA Flexbox HP 40 KALEX Q2 1’52.751 5 8 1.100 0.022 286.6

16 57 Edgar PONS SPA Federal Oil Gresini Moto2 KALEX Q2 1’52.751 4 8 1.100 284.4

17 64 Bo BENDSNEYDER NED NTS RW Racing GP NTS Q2 1’53.097 3 6 1.446 0.346 281.4

18 24 Simone CORSI ITA MV Agusta Forward Racing MV AGUSTA Q2 1’53.221 3 8 1.570 0.124 280.7

19 55 Hafizh SYAHRIN MAL Kipin Energy Aspar Team Moto2 SPEED UP Q1 1’52.849 3 8 (*) 0.219 283.6

20 97 Xavi VIERGE SPA Petronas Sprinta Racing KALEX Q1 1’52.989 3 8 (*) 0.359 0.140 283.6

21 7 Lorenzo BALDASSARRI ITA Flexbox HP 40 KALEX Q1 1’53.083 2 8 (*) 0.453 0.094 288.1

22 23 Marcel SCHROTTER GER Liqui Moly Intact GP KALEX Q1 1’53.118 4 8 (*) 0.488 0.035 285.1

23 62 Stefano MANZI ITA MV Agusta Forward Racing MV AGUSTA Q1 1’53.125 5 8 (*) 0.495 0.007 285.9

24 19 Lorenzo DALLA PORTA ITA Italtrans Racing Team KALEX Q1 1’53.281 4 8 (*) 0.651 0.156 291.2

25 35 Somkiat CHANTRA THA IDEMITSU Honda Team Asia KALEX Q1 1’53.370 3 8 (*) 0.740 0.089 290.5

26 11 Nicolò BULEGA ITA Federal Oil Gresini Moto2 KALEX Q1 1’53.541 6 8 (*) 0.911 0.171 287.4

27 27 Andi Farid IZDIHAR INA IDEMITSU Honda Team Asia KALEX Q1 1’54.090 4 7 (*) 1.460 0.549 288.1

28 18 Xavi CARDELUS AND Kipin Energy Aspar Team Moto2 SPEED UP Q1 1’54.542 3 8 (*) 1.912 0.452 284.4

29 74 Piotr BIESIEKIRSKI POL NTS RW Racing GP NTS Q1 1’55.293 7 8 (*) 2.663 0.751 281.4

30 99 Kasma DANIEL MAL Onexox TKKR SAG Team KALEX Q1 1’55.388 7 8 (*) 2.758 0.095 283.6

10.15 Ultimi 20 minuti di prova in vista della gara, che scatterà alle ore 13.20. Sam Lowes è il grande favorito, ma gli italiani di punta possono metterlo in difficoltà.

10.10 Buongiorno e benvenuti alla diretta del warm-up mattutino del Gran Premio d’Aragon 2020, undicesima tappa stagionale del Mondiale Moto2.

Classifica Mondiale Moto2 – Programma odierno

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Gran Premio di Aragon 2020, undicesimo round stagionale del Mondiale Moto2. Si gareggia al MotorLand di Alcañiz per il quintultimo appuntamento del campionato (prossimo weekend si replica sullo stesso tracciato) con quattro piloti ancora pienamente in lizza per il titolo iridato racchiusi in appena 22 punti. Luca Marini guida la generale con 150 punti davanti ai connazionali Enea Bastianini (135) e Marco Bezzecchi (130), ma attenzione al temibile inglese Sam Lowes in quarta piazza a quota 128.

Quest’ultimo sta attraversando un periodo di forma stellare ed è forse la vera grande minaccia di Marini per il Mondiale, specialmente dopo il recente trionfo di Le Mans (ha interrotto un digiuno di successi lungo quattro anni) e la strepitosa pole position ottenuta ieri con record della pista annesso. Gli italiani di punta daranno però battaglia dal primo all’ultimo giro per contrastare il favorito della vigilia, con Marco Bezzecchi 2° e Fabio Di Giannantonio 3° estremamente competitivi e chiamati ad una prestazione di alto profilo anche in gara. Urge una rimonta importante invece da parte dei primi due in classifica generale: Luca Marini scatta 7° dalla terza fila, Enea Bastianini è addirittura 12° in chiusura della quarta fila dello schieramento.

Il programma odierno si apre alle ore 10.30 con il warm-up mattutino, mentre il via della gara è previsto alle ore 13.20 con un’ora di ritardo rispetto al solito causa temperature troppo fredde. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE testuale integrale dell’evento con aggiornamenti costanti in tempo reale per non perdere neanche un momento della sfida iridata in Moto2 tra tre azzurri ed il britannico Sam Lowes: buon divertimento!

erik.nicolaysen@oasport.it

Foto: Valerio Origo