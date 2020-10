LIVE Modena-Milano, Superlega volley in DIRETTA: aggiornamenti in tempo reale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

17:55 Le due formazioni stanno ultimando il riscaldamento, è ormai tutto pronto.

17:52 I ragazzi di coach Piazza si sono ritrovati senza due punti di riferimento quali Abdel-Aziz e Clevenot, che sono però stati a dovere rimpiazzati da Patry ed Ishikawa, Giani ha dovuto invece far fronte ad una vera e propria rivoluzione, grandi nomi quali Zaytsev, Holt, Bednorz ed Anderson hanno infatti lasciato spazio ad una formazione molto giovane, ma con due punti di riferimento del calibro di Grebennikov e Christenson.

17:48 Entrambe le formazioni si trovano in un periodo di assestamento, i sestetti base sono infatti assai diversi rispetto a quelli della scorsa stagione.

17:45 La Power Volley ha invece superato in scioltezza Latina e Monza, prima di essere sorprendentemente fermata da Vibo Valentia (3-1).

17:42 I Canarini hanno perso a sorpresa il match inaugurale contro Monza (1-3), per poi essersi però rifatti contro Vibo Valentia e Ravenna.

17:39 Sia Modena che Milano hanno iniziato il campionato in maniera un po’ altalenante, ma allo stesso tempo abbastanza convincente.

17:36 Il volley maschile, dopo quello femminile, sta ormai iniziando ad entrare nel vivo, quello di stasera sarà un match importante sia per iniziare a definire le posizioni in classifica, che sia per capire le ambizioni di queste due squadre.

17:33 Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Modena-Milano, match valido per la quarta giornata della Superlega di volley 2020-21.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE di Modena-Milano, match valido per la quarta giornata della Superlega di volley maschile 2020-2021, cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla. Si parte alle ore 18:00!

