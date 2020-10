LIVE Modena-Milano 1-3, Superlega volley in DIRETTA: i ragazzi di Piazza sbancano il PalaPanini!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

20:16 OA Sport vi ringrazia per aver seguito con noi le emozioni di questo match e vi augura un buon proseguimento di serata.

20:15 Vittoria convincente della Power Volley, cha sale al terzo posto in classifica, ad appena due punti da Civitanova e a tre da Perugia.

24-26 Milano, con un parziale di 4-0, si porta il match a casa!

24-25 Murone di Milano, che adesso ha un match-point a disposizione!

24-24 Si va ai vantaggi!

24-23 Weber annulla il primo da posto due.

24-22 Ace di Karlitzek, due set-point per Modena!

23-22 Attacco vincente di Petric.

21-21 Una serie di attacchi vincenti di Maar riporta il set in equilibrio.

20-18 Ancora Elian, coach Piazza è costretto a chiamare time-out.

19-18 Elian non sbaglia un colpo.

18-18 Continua a smartellottare Patry, che si sta caricando tutta la squadra sulle spalle.

18-17 Murone di Stankovic, che risolve una situazione complicata.

17-17 Bordata di Patry da posto quattro.

17-16 Stankovic passa d’esperienza.

15-15 Si va avanti così, c’è molta tensione in campo in questo momento.

14-14 Murone di Ishikawa, si torna in parità.

13-12 Bene Piano dal centro.

13-11 Petric continua a passare in mezzo alle mani del muro

12-11 Ace di Patry, Milano torna a -1.

12-10 Maar passa in attacco da posto quattro.

11-8 Lavia cerca le mani del muro, ma la palla finisce fuori.

11-7 Stankovic mette fine allo scambio più bello del match, difese incredibili da entrambe le parti.

10-6 Allunga Modena con Christenson al servizio.

7-4 Mani-out di Elian. Ferma il gioco coach Piazza.

6-4 Ottima giocata di Christenson, poi ci pensa Mazzone in attacco.

5-4 Pallonetto millimetrico di Ishikawa, non può nulla la difesa modenese.

5-3 Elian sta facendo la differenza in questa fase, ottima soluzione di Giani.

3-3 Diagonale lunga di Maar, si continua punto a punto.

1-1 Attacco vincente di Patry.

1-0 Si riparte.

25-20 Modena riapre la partita, si va al quarto set.

23-19 Milano prova la rimonta disperata con Patry al servizio.

23-17 Muro a due compatto di Christenson e Stankovic, che portano Modena ad un passo dal terzo set.

20-16 Ferma il gioco Piazza.

20-16 Allunga Lavia.

18-16 Risponde con la stessa moneta Kozamernik.

18-15 Primo tempo di Mazzone.

17-14 Ancora bene Elian, +3 per Modena.

16-14 Bordata in parallela di Elian, che è entrato veramente bene in partita.

15-13 Petric passa tra le mani del muro e riporta nuovamente i suoi avanti di due.

14-13 Primo tempo anticipato di Stankovic.

13-13 Ace di Maar, si torna in parità!

13-12 Pipe millimetrica di Ishikawa.

13-11 Ancora un mani-out di Lavia da posto quattro.

12-11 Ottimo l’ingresso di Lavia, il suo attacco riporta avanti i Canarini.

10-10 E ci pensa Bossi a riportare il set in parità.

9-10 Ace di Mazzone, sta reagendo Modena, che adesso si è portata a -1.

8-10 Arriva un bel muro di Christenson, che evita ai suoi il -4.

7-9 Sbaglia questa volta il Giapponese, che da respiro agli avversari.

6-9 Ishikawa fa la voce grossa dai nove metri, questo allungo potrebbe essere quasi decisivo.

5-6 Murone di Piano, Milano è di nuovo avanti.

5-5 Mani-out di Ishikawa, che riporta i suoi in parità.

5-3 Ottimo match di Sbertoli fino a questo momento, il regista milanese sta facendo ruotare molto tutti i suoi attaccanti.

3-2 Per Milano sarà determinante mantenere la concentrazione elevata.

3-1 Il primo break del set è per i padroni di casa.

1-0 Modena riparte in vantaggio, vediamo se arriverà una reazione da parte dei ragazzi di Giani.

19-25 Milano si porta sul 2-0, adesso si fa veramente difficile per i Canarini.

19-24 Finisce qui la serie dai nove metri di Petric, sono cinque i set-point per Milano.

18-23 Ace per la banda serba.

17-23 Petric se ne va al servizio.

14-20 Giani prova a parlare ai suoi.

13-19 Bene la fase di muro e difesa di Milano, che conquista un altro break e viaggia spedita verso il secondo set.

11-16 La fase di cambio palla sta funzionando bene per entrambe le squadre.

9-14 Parziale dii 3-0 per i ragazzi di Giani, ottimo ingresso di Bossi.

8-14 Petric regala un break ai suoi.

7-14 Prova a reagire Modena con il muro.

6-14 Parziale difficile da recuperare per i padroni di casa.

5-11 Pipe di Ishikawa.

5-10 Bene Stankovic dal centro.

4-9 Un po’ fallosa la formazione di Piazza questa sera.

3-7 Prova a scappare via Milano.

3-6 Muro di Patry su Karlitzek, Modena in difficoltà.

3-4 Difficoltà per Mazzone, che viene sostituito da Bossi.

2-2 Ishikawa trova l’ultimo metro di campo da posto quattro.

2-1 Ottimo mani-out di Karlitzek.

1-1 Si riparte in parità.

26-24 Bordata di Kozamernik, che regala il primo set a Milano!

24-25 Gran palla di Sbertoli, che lascia quasi senza muro Ishikawa.

24-24 Mani-out di Karlitzek su Ishikawa, si torna in parità.

23-24 Bossi entra al posto di Mazzone per il servizio.

23-24 Bel primo tempo di Mazzone, che si fa perdonare per l’errore precedente. Time-out chiamato da coach Piazza.

22-24 Invasione di Karlitzek, che spreca la palla della parità. Due set-point per Milano, nel frattempo Lavia ha preso il posto di Karlitzek.

22-23 Ennesimo mani-out di Petric da posto quattro.

21-23 Sparacchia fuori Mazzone dal centro, time-out per coach Giani.

21-22 Esce il servizio di Luca Vettori.

21-21 Giani ci ha visto bene: ha chiamato un video check per un tocco a muro, che di fatto c’è stato.

20-22 prova a sistemare una pallaccia Vettori, ma il suo attacco finisce fuori.

20-21 Diagonale lunga per Petric, si continua punto a punto.

19-21 Ottima velocità di gioco tra Sbertoli e Patry, quest’ultimo non delude da seconda linea.

19-20 Scambio lungo al PalaPanini, ci pensa Petric a metterla giù.

18-20 Ace di Patry, indecisione fatale di Grebennikov.

18-19 Muro di Patry su Petric.

18-18 Karlitzek continua a passare senza problemi, quarto punto in attacco per lui.

17-18 Mani-out di Maar da posto quattro, Milano torna avanti.

16-14 Ace di Mazzone, arriva il break per i padroni di casa.

14-13 Si continua punto a punto, partita consistente di Petric in attacco fino a questo momento.

12-11 Gran attacco di Vettori da posto due, Modena passa in vantaggio.

10-10 Ancora un miracolo difensivo di Grebennikov, poi passa Petric da posto quattro.

9-10 Bordata di Karlitzek, che da posto due tira un chiodo nei tre metri.

8-10 Invasione a rete per il centrale serbo naturalizzato italiano.

8-9 Miracolo in copertura di Grebennikov, poi ci pensa Stankovic dal centro

7-9 Errore dai nove metri per la Power Volley.

6-8 Ancora un’ottima azione di Petric, che riporta i suoi a -2.

4-2 Break per i padroni di casa con la pipe di Karlitzek.

1-1 Si parte in equilibrio, bella parallela di Petric.

18:00 Milano risponde con Sbertoli, Patry, Ishikawa, Kozamernik, Maar, Piano e Pesaresi.

17:58 Questo il sestetto della formazione di casa: Petric, Stankovic, Christenson, Karlitzek, Vettori, Mazzone e Grebennikov.

17:55 Le due formazioni stanno ultimando il riscaldamento, è ormai tutto pronto.

17:52 I ragazzi di coach Piazza si sono ritrovati senza due punti di riferimento quali Abdel-Aziz e Clevenot, che sono però stati a dovere rimpiazzati da Patry ed Ishikawa, Giani ha dovuto invece far fronte ad una vera e propria rivoluzione, grandi nomi quali Zaytsev, Holt, Bednorz ed Anderson hanno infatti lasciato spazio ad una formazione molto giovane, ma con due punti di riferimento del calibro di Grebennikov e Christenson.

17:48 Entrambe le formazioni si trovano in un periodo di assestamento, i sestetti base sono infatti assai diversi rispetto a quelli della scorsa stagione.

17:45 La Power Volley ha invece superato in scioltezza Latina e Monza, prima di essere sorprendentemente fermata da Vibo Valentia (3-1).

17:42 I Canarini hanno perso a sorpresa il match inaugurale contro Monza (1-3), per poi essersi però rifatti contro Vibo Valentia e Ravenna.

17:39 Sia Modena che Milano hanno iniziato il campionato in maniera un po’ altalenante, ma allo stesso tempo abbastanza convincente.

17:36 Il volley maschile, dopo quello femminile, sta ormai iniziando ad entrare nel vivo, quello di stasera sarà un match importante sia per iniziare a definire le posizioni in classifica, che sia per capire le ambizioni di queste due squadre.

17:33 Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Modena-Milano, match valido per la quarta giornata della Superlega di volley 2020-21.

