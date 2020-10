LIVE Canottaggio, Europei 2020 in DIRETTA: equipaggi azzurri protagonisti, arrivano altre nove Finali A!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

LA CRONACA DELLA SESSIONE MATTUTINA DEL 10 OTTOBRE

12.55 Un altro equipaggio azzurro lotterà domani per il settimo posto assoluto nelle Finali B: nel doppio senior maschile Emanuele Fiume (Fiamme Gialle/Pro Monopoli) ed Andrea Cattaneo (Carabinieri/SC Bissolati) si classificano sesti in 6’35″42 nella seconda semifinale e non potranno lottare per le medaglie.

12.18 Grazie per aver seguito questa splendida mattinata di gare con noi di OA Sport. Italia grande protagonista in quel di Poznan, domani le finali a partire dalle 9.50.

12.16 Anche Polonia e Germania conquistano l’accesso alla finale A.

12.10 Tempo di ripescaggi anche nel quattro di coppia maschile, con Lituania ed Estonia che avanzano in finale.

12.07 FINALE! Brivido per le azzurre, che nel finale vengono superate dalla barca svizzera, riuscendo però a strappare un posto per l’ultimo atto.

12.05 Italia prima! Mancano 500 metri, le azzurre devono reggere per conquistare il pass!

12.04 Azzurre seconde a metà gara, alle spalle della Svizzera.

12.03 Tocca ai ripescaggi del quattro di coppia femminile, in acqua Alessandra Montesano (Fiamme Gialle/SC Eridanea), Clara Guerra (Fiamme Gialle/Pro Monopoli), Valentina Iseppi e Ludovica Serafini (CC Aniene).

12.02 Danimarca, Grecia e Germania raggiungono la finale. Successo del danese con il crono di 6:45.92.

11.57 E’ il momento del singolo senior maschile, con la prima semifinale che ha visto la barca della Norvegia precedere Polonia e Bulgaria.

11.53 Seconda semifinale che premia Austria, Danimarca e Irlanda in finale A.

11.47 Niente da fare. Germania, Svizzera e Grecia in finale A, Veronica Lisi quinta.

11.46 Lisi quinta a 500 metri dalla fine, davanti ora la barca svizzera.

11.44 Veronica Lisi fa un po’ fatica, ed è quarta a metà gara, serve una rimonta!

11.43 Lisi terza dopo il primo rilevamento a 500 metri, Germania in testa.

11.42 Iniziano anche le semifinali del singolo donne, con in acqua subito Veronica Lisi.

11.41 ITALIA PRIMA! 5:54.21 il tempo del quartetto azzurro, che aggancia la finale A insieme a Francia e Austria!

11.39 Anche dopo 1500 metri la barca italiana regge la prima posizione, passano le prime tre!

11.38 Dopo 1000 metri ancora azzurri davanti a tutti! Attenzione alla rimonta della Francia, che supera la Croazia.

11.37 Italia davanti dopo 500 metri!

11.36 La Polonia si aggiudica la prima semifinale, conquistando la finale A davanti a Olanda e Germania, con il tempo di 5:53.75. Ora forza azzurri!

11.33 Iniziano anche le semifinali del quattro senza maschile, nella seconda in gara gli azzurri Matteo Castaldo (Fiamme Oro/RYCC Savoia), Bruno Rosetti (CC Aniene), Giovanni Abagnale (Marina Militare) e Marco Di Costanzo (Fiamme Oro).

11.32 Finale conquistata anche per Russia e Romania nel secondo ripescaggio.

11.26 Primo ripescaggio del quattro femminile che porta in finale A Irlanda e Danimarca, più attardate Polonia, Francia e Germania.

11.22 Dalla seconda semifinale passano Germania, Polonia ed Ucraina. Azzurri in finale con il miglior tempo assoluto.

11.16 L’Italia vince in 6’18″82. Passano anche Belgio e Svizzera.

11.15 Azzurri sempre in testa ai 1500 metri, con ben 6″ sulla quarta classificata.

11.14 Oppo e Ruta sono in testa a metà gara!

11.13 Tra le donne vince l’Italia in 6’58″65 e va in Finale A con il secondo crono assoluto alle spalle dei Paesi Bassi. Battuta per otto centesimi la Bielorussia, passa anche la Polonia.

11.11 Tra gli uomini gli azzurri sono in testa ai 500 metri, e le donne sono prime dopo 1500 metri, ma sono saltati i riferimenti cronometrici intermedi.

11.10 Scattata intanto anche semifinale del doppio pesi leggeri maschile di Pietro Willy Ruta (Fiamme Oro) e Stefano Oppo (Carabinieri).

11.09 Azzurre ancora in testa a metà gara, ma almeno quattro barche sono quali sulla stessa linea.

11.07 Azzurre in testa dopo 500 metri, ma le barche sono ancora tutte vicine.

11.05 Partita la semifinale del doppio pesi leggeri femminile di Federica Cesarini (Fiamme Oro/Canottieri Gavirate) e Valentina Rodini (Fiamme Gialle). Con loro Irlanda, Svizzera, Polonia, Bielorussia e Danimarca. Le prime tre in Finale A.

10.50 Piccolo break, le gare riprenderanno alle ore 11.00. Non è stato ancora comunicato quando si recupererà la seconda semifinale del doppio senior maschile, rinviata stamane a causa di una rottura sulla barca della Germania, nella quale saranno in gara Emanuele Fiume (Fiamme Gialle/Pro Monopoli) ed Andrea Cattaneo (Carabinieri/SC Bissolati).

10.49 Niels Alexander Torre (SC Viareggio) vince in 6’55″29 e va in finale con Irlanda e Belgio! Miglior tempo assoluto per l’azzurro.

10.48 Ai 1500 metri passa in testa l’azzurro!

10.46 A metà gara l’azzurro è secondo alle spalle dell’Irlanda.

10.45 Dalla prima semifinale avanzano Norvegia, Ungheria e Grecia.

10.43 Dopo 500 metri l’azzurro è terzo alle spalle di Repubblica ceca ed Irlanda. Dietro all’azzurro Belgio, Germania e Slovenia.

10.42 Mentre è in corso la prima semifinale, parte la seconda con l’azzurro.

10.41 Partita la prima semifinale della specialità non olimpica del singolo pesi leggeri maschile, mentre nella seconda sarà in gara Niels Alexander Torre (SC Viareggio).

10.40 Questi i risultati dei recuperi del singolo pesi leggeri femminile (i primi due in Finale A, gli altri in Finale B).

Primo recupero: 1. Russia 7.49.51, 2. Polonia 7.51.62, 3. Ungheria 7.56.30, 4. Irlanda 7.58.49, 5. Slovenia 8.10.58.

Secondo recupero: 1. Italia (Paola Piazzolla-Fiamme Rosse) 7.46.79, 2. Svizzera 7.47.55, 3. Germania 7.52.11, 4. Repubblica Ceca 8.04.70.

10.39 Paola Piazzolla (Fiamme Rosse) vince il ripescaggio della specialità non olimpica del singolo pesi leggeri femminile in 7’46″79 e va in Finale A assieme alla Svizzera.

10.38 Ai 1500 metri l’azzurra è attaccata alla Svizzera e conserva 4″ sulla Germania.

10.36 A metà gara l’azzurra è seconda e tiene un buon margine sulla Germania, ora terza.

10.34 Dopo 500 metri l’azzurra è seconda dietro la Svizzera, ma con gran margine sulla Repubblica Ceca, terza.

10.32 Partito il ripescaggio.

10.30 A breve dovrebbe partire il ripescaggio della specialità non olimpica del singolo pesi leggeri femminile con Paola Piazzolla (Fiamme Rosse). Le avversarie dell’azzurra saranno Repubblica Ceca, Germania e Svizzera, in due andranno in Finale A.

10.27 Questo inconveniente sta causando qualche minuto di ritardo sulla tabella di marcia originariamente prevista.

10.25 La seconda semifinale del doppio senior maschile è stata rinviata a causa di una rottura sulla barca della Germania. Si correrà più tardi questa mattina.

⚠️The second Semifinal of the men's double sculls has been postponed due to a broken boat for Germany. It will be raced later this morning. — World Rowing (@WorldRowing) October 10, 2020

10.20 Dalla prima semifinale avanzano Paesi Bassi, Romania ed Irlanda.

10.13 Parte la prima semifinale del doppio senior maschile, mentre nella seconda saranno in gara Emanuele Fiume (Fiamme Gialle/Pro Monopoli) ed Andrea Cattaneo (Carabinieri/SC Bissolati).

10.12 Questi i risultati delle semifinali del due senza senior maschile (i primi tre in Finale A, gli altri in Finale B).

Prima semifinale: 1. Croazia 6.31.22, 2. Italia (Matteo Lodo, Giuseppe Vicino-Fiamme Gialle) 6.34.64, 3. Danimarca 6.37.31, 4. Francia 6.41.28, 5. Germania 6.50.03, 6. Grecia 6.54.57.

Seconda semifinale: 1. Romania 6.27.87, 2. Spagna 6.29.08, 3. Olanda 6.30.03, 4. Serbia 6.30.23, 5. Polonia 6.45.42, 6. Bielorussia 6.50.37.

10.09 Dalla seconda semifinale avanzano Romania, Spagna e Paesi Bassi.

10.05 Lodo e Vicino chiudono secondi in 6’34″64 ed accedono alla Finale A! Prima la Croazia, avanza anche la Danimarca.

10.03 Ai 1500 metri Lodo e Vicino scavalcano la Danimarca e sono secondi alle spalle dei croati Sinkovic.

10.02 Non cambiano le posizioni ai 1000 metri.

10.00 Azzurri terzi dopo 500 metri dietro a Croazia e Danimarca.

09.58 Nella prima semifinale del due senza senior maschile saranno in gara Giuseppe Vicino e Matteo Lodo (Fiamme Gialle). A sfidare gli azzurri saranno Danimarca, Francia, Croazia, Germania e Grecia. I primi tre in Finale A.

09.57 Questi i risultati del ripescaggio del singolo PR1 maschile di paracanottaggio (i primi due in Finale A, gli altri in Finale B): 1. Ungheria 10.18.68, 2. Bielorussia 10.25.48, 3. Belgio 10.48.72, 4. Lituania 10.59.59, 5. Italia (Giuseppe Di Lelio-SC The Core) 11.01.36, Francia DNS.

09.56 Paracanottaggio: nei ripescaggi del singolo PR1 maschile Giuseppe Di Lelio (The Core) chiude quinto in 11’01″36 e manca l’accesso alla Finale A. Domani disputerà la Finale B per il settimo posto.

09.50 Questi i risultati delle Semifinali C/D del singolo senior maschile (i primi tre in Finale C, gli altri in Finale D).

Prima semifinale: 1. Francia 7.07.94, 2. Austria 7.09.90, 3. Svezia 7.11.08, 4. Bielorussia 7.13.51, 5. Ungheria 7.22.69

Seconda semifinale: 1. Finlandia 7.06.03, 2. Croazia 7.07.07, 3. Italia (Simone Martini-SC Padova) 7.07.44, 4. Repubblica Ceca 7.07.50, 2. Estonia 7.17.15, 6. Lituania 7.18.74.

09.45 Nel singolo senior maschile Simone Martini (SC Padova) ha chiuso al terzo posto la seconda Semifinale C/D, passando così alla Finale C che metterà in palio il 13° posto.

09.40 Oggi, sabato 10 ottobre, si disputerà soltanto la sessione mattutina con le semifinali ed i ripescaggi di canottaggio e paracanottaggio e le Finali C e D di canottaggio. La delegazione azzurra è composta da 62 atleti, di cui 39 senior, 14 pesi leggeri e 9 paracanottaggio, con 58 titolari e quattro riserve, tutte tra i senior.

09.35 Buongiorno e bentrovati alla diretta live testuale della seconda giornata di gare degli Europei senior di canottaggio e paracanottaggio 2020. A Poznan, in Polonia, si gareggia, come deciso in precedenza, fino a domenica 11 ottobre, senza la presenza degli spettatori.

Il programma della giornata – La cronaca delle batterie – La cronaca dei recuperi

