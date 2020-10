Canottaggio, Europei 2020: salgono a 17 gli equipaggi azzurri in Finale A!

Sono proseguiti questa mattina gli Europei di canottaggio e paracanottaggio, la terza competizione in calendario dopo l’emergenza sanitaria: a Poznan, in Polonia, si gareggerà fino a domani, domenica 11 ottobre, senza la presenza degli spettatori. Nella sessione mattutina, l’unica in programma oggi, sono scesi in acqua 13 dei 21 equipaggi azzurri iscritti, mentre non hanno gareggiato le otto barche che già ieri avevano staccato il pass per le Finali A, che si terranno domani.

Oggi altre nove imbarcazioni azzurre staccano il pass per l’ultimo atto, cinque in specialità olimpiche e quattro in quelle non olimpiche. Il bilancio azzurro è di 17 equipaggi in Finale A (dieci in specialità olimpiche, quattro in quelle non olimpiche e tre in quelle paralimpiche) e 3 in Finale B (due in specialità olimpiche ed uno in quelle paralimpiche), mentre si è chiuso oggi in Finale C il percorso della barca italiana in gara nel singolo senior maschile (specialità olimpica). Ricordiamo infine che l’Italia è assente nell’otto senior femminile (specialità olimpica).

CANOTTAGGIO

SPECIALITA’ OLIMPICHE

Cinque equipaggi azzurri centrano il pass per la Finale A: nel due senza senior maschile Giuseppe Vicino e Matteo Lodo (Fiamme Gialle) sono secondi nella prima semifinale in 6’34″64 (quinto tempo complessivo), mentre nel quattro senza senior maschile Matteo Castaldo (Fiamme Oro/RYCC Savoia), Bruno Rosetti (CC Aniene), Giovanni Abagnale (Marina Militare) e Marco Di Costanzo (Fiamme Oro) vincono la seconda semifinale in 5’54″21 (secondo crono assoluto alle spalle della Polonia). Nel doppio pesi leggeri femminile Federica Cesarini (Fiamme Oro/Canottieri Gavirate) e Valentina Rodini (Fiamme Gialle) vincono la seconda semifinale in 6’58″65 (secondo crono assoluto alle spalle dei Paesi Bassi), infine nel doppio pesi leggeri maschile Pietro Willy Ruta (Fiamme Oro) e Stefano Oppo (Carabinieri) vincono la prima semifinale in 6’18″82, timbrando il miglior tempo complessivo. Nel quattro di coppia senior femminile Alessandra Montesano (Fiamme Gialle/SC Eridanea), Clara Guerra (Fiamme Gialle/Pro Monopoli), Valentina Iseppi e Ludovica Serafini (CC Aniene) giungono seconde nell’unica serie di recuperi in 6’25″61, ultimo piazzamento utile per andare a giocarsi le medaglie.

Due equipaggi azzurri lotteranno domani per il settimo posto assoluto nelle Finali B: nel singolo senior femminile Veronica Lisi (SC Padova) manca l’accesso alla Finale A dopo aver chiuso al quinto posto la prima semifinale in 7’46″69, mentre nel doppio senior maschile Emanuele Fiume (Fiamme Gialle/Pro Monopoli) ed Andrea Cattaneo (Carabinieri/SC Bissolati) si classificano sesti in 6’35″42 nella seconda semifinale e non potranno lottare per le medaglie.

Si conclude oggi, infine, la rassegna continentale per Simone Martini (SC Padova) nel singolo senior maschile: l’azzurro si classifica al 17° posto assoluto, terminando quinto nella Finale C in 7’03″74. L’azzurro aveva superato le Semifinali C/D con il terzo posto nella seconda semifinale in 7’07″44, guadagnandosi il diritto di lottare per la 13ma piazza complessiva.

SPECIALITA’ NON OLIMPICHE

Tutti in Finale A i quattro equipaggi azzurri impegnati: nel singolo pesi leggeri femminile Paola Piazzolla (Fiamme Rosse) vince la seconda serie di ripescaggi in 7’46″79, mentre nel singolo pesi leggeri maschile Niels Alexander Torre (SC Viareggio) vince la seconda semifinale in 6’55″29, facendo segnare il miglior crono assoluto. Nel quattro di coppia pesi leggeri femminile Giulia Mignemi (CT Aetna), Arianna Noseda (Fiamme Rosse/SC Lario), Greta Martinelli (SC Tremezzina) e Silvia Crosio (SC Amici del Fiume) vincono la test race che assegna le corsie per la Finale A di domani in 6’32″91, così come nel quattro di coppia pesi leggeri maschile Patrick Rocek (SC Lario), Antonio Vicino, Gabriel Soares e Catello Amarante (Marina Militare) vincono la test race che assegna le corsie per la Finale A di domani in 5’58″35.

PARACANOTTAGGIO

SPECIALITA’ PARALIMPICHE

L’unico equipaggio azzurro in gara oggi manca l’ingresso in Finale A: nel singolo PR1 maschile Giuseppe Di Lelio (The Core) è quinto nell’unica serie di ripescaggio in 11’01″36 e deve accontentarsi di disputare domani la Finale B, che metterà in palio il settimo posto assoluto.

Foto: Archivio privato Pietro Willy Ruta