Hockey pista, Serie A1: Sarzana batte Forte dei Marmi! Bassano e Lodi a valanga

Un inizio col botto. La Serie A1 di hockey pista, per la stagione 2020/2021, si apre con gol, spettacolo e risultati inattesi. Andiamo a vedere cosa è successo nelle prime quattro partite in programma, in attesa di sapere quello che poi sarà nei match di domenica e nel posticipo di mercoledì.

Il risultato più eclatante è quello che ha visto Sarzana battere 3-1 Forte dei Marmi. I Liguri mandano al tappeto i toscani trascinati dalla doppietta di De Rinaldis e dal gol di Ipinazar (su tiro diretto) superando nettamente i toscani, a segno solo con Rubio.

Ad approfittare della situazione verificatasi al “Vecchio Mercato” sono state sugli altri campi Lodi e Bassano. I lombardi infatti si sono imposti 1-4 sulla pista del Sandrigo, con Illuzzi mattatore (2 reti per lui), mentre i vicentini sono stati capaci di travolgere col medesimo punteggio, ma questa volta in “direzione casalinga”, il Breganze in uno dei derby di giornata, grazie alle segnature di Coy (doppietta), Festa e Cancela.

A proposito di derby e di risultati inaspettati, da registrare infine – ma non per questo di minore importanza – il colpaccio del Grosseto che nel duello col Follonica l’ha spuntata alla fine 4-3 rendendosi firmatario di una rimonta straordinaria, che porta le griffe di Buralli e Fantozzi.

I TABELLINI, IL PROGRAMMA E LA CLASSIFICA



Sabato 10 ottobre 2020 – ore 20:45 – Centro Sportivo Via Mercurio di Grosseto (GR)

EDILFOX GROSSETO – GALILEO FOLLONICA = 4-3 (1t: 2-3, 2-0)

Edilfox: Saitta, Saavedra (C), Rodriguez, Paghi S, D’Anna – Buralli, Fantozzi, Battaglia, Bardini, Bruni – All. Paghi F

Galileo: Barozzi, Pagnini F (C), Montigel, Pagnini M, Banini D – Banini F, Cabella, Borarelli, Piro, Menichetti – All. Silva

Marcatori: 1t: 10’35” Saavedra (G), 15’42” Cabella (F), 17’14” Rodriguez (G), 23’19” Banini D. (tir.dir) (F), 24’56” Banini D. (F) – 2t: 2’26” Buralli (G), 19’33” Fantozzi (G)

Espulsioni: 1t: 23’19” Fantozzi (2′) (G), 23’40” Rodriguez (2′) (G), 23’40” Montigel (2′) (F)

Arbitri: Ulderico Barbarisi di Salerno e Carlo Iuorio di Salerno

Sabato 10 ottobre 2020 – ore 20:45 – PalaTerzi di Sarzana (SP)

CREDIT AGRICOLE SARZANA – GDS IMPIANTI FORTE DEI MARMI = 3-1 (1t: 1-0, 1-1)

Credit Agricole: Corona, Borsi (C), Ipinazar, Galbas J, Rossi – De Rinaldis, Rispogliati, Cardella, Pezzini – All. Bertolucci A

GDS Impianti: Gnata, Rubio, Motaran (C), Ambrosio, Casas – Maremmani, Giovannetti, Antonioni, Pardini, Bertozzi – All. Orlandi

Marcatori: 1t: 11’36” De Rinaldis (S), 12’47” De Rinaldis (S) – 2t: 5’47” Rubio (F), 18’06” Ipinazar (tir.dir) (S)

Espulsioni: 1t: 11′ Ambrosio (2′) (F) – 2t: 4’41” Galbas J (2′) (S), 24’41” Ambrosio (2′) (F)

Arbitri: Matteo Galoppi di Follonica (GR) e Giorgio Fontana di Milano

Sabato 10 ottobre 2020 – ore 20:45 – Palasport di Sandrigo (VI)

TELEA MEDICAL SANDRIGO – AMATORI WASKEN LODI = 1-4 (1t: 1-2, 0-2)

Telea Medical: Dal Monte, Vazquez, Pallares, Neves, Cacau – Poletto (C), Pozzato, Menin, Contro, Gasparotto – All. Vanzo

Amatori: Grimalt, Illuzzi (C), Compagno, Mendez, Torner – Cinquini, Greco, Gori M, Gori A, Porchera – All. Bresciani

Marcatori: 1t: 8’26” Illuzzi (rig) (L), 14’05” Poletto (S), 24’29” Illuzzi (L) – 2t: 17’43” Greco (L), 18’28” Compagno (L)

Arbitri: Franco Ferrari di Viareggio (LU) e Louis Hyde di Breganze (VI)

Domenica 11 ottobre 2020 – ore 18:00 – PalaDante di Trissino (VI)

GSH TRISSINO – TEAMSERVICECAR MONZA

Arbitri: Claudio Ferraro di Bassano (VI) e Simone Brambilla di Agrate (MB)

Domenica 11 ottobre 2020 – ore 18:00 – PalaPietri di Correggio (RE)

BDL CORREGGIO – ROLLER SCANDIANO

Arbitri: Alessandro Eccelsi di Novara e Marco Rondina di Vercelli

Mercoledì 14 ottobre 2020 – ore 20:45 – Palasport di Montebello (VI)

MONTEBELLO HOCKEY – WHY SPORT VALDAGNO

Arbitri: Luca Molli di Viareggio (LU) e Cristiano Parolin di Bassano (VI)

CAMPIONATO SERIE A1 – 1a GIORNATA – SABATO 10, DOMENICA 11 E POSTICIPO TELEVISIVO MERCOLEDI’ 14 OTTOBRE 2020 – Livescoring su hockeypista.fisr.it

SABATO 10 OTTOBRE 2020 – ORE 20:45 – UBROKER BASSANO x LANARO BREGANZE = 4-1

SABATO 10 OTTOBRE 2020 – ORE 20:45 – EDILFOX GROSSETO x GALILEO FOLLONICA = 4-3

SABATO 10 OTTOBRE 2020 – ORE 20:45 – CREDIT AGRICOLE SARZANA x GDS IMPIANTI FORTE DEI MARMI = 3-1

SABATO 10 OTTOBRE 2020 – ORE 20:45 – TELEA MEDICAL SANDRIGO x AMATORI WASKEN LODI = 1-4

DOMENICA 11 OTTOBRE 2020 – ORE 18:00 – GSH TRISSINO x TEAMSERVICECAR MONZA

DOMENICA 11 OTTOBRE 2020 – ORE 18:00 – BDL CORREGGIO x ROLLER SCANDIANO

MERCOLEDI’ 14 OTTOBRE 2020 – ORE 20:45 – MONTEBELLO HOCKEY x WHY SPORT VALDAGNO

CLASSIFICA GENERALE – http://hockeypista.fisr.it

Squadra Punti Partite giocate Differenza gol Ultime 3 gare 1 Amatori Wasken Lodi 3 1 3 V 2 Ubroker Bassano 1954 3 1 3 V 3 Credit Agricole Sarzana 3 1 2 V 4 Edilfox Grosseto 3 1 1 V 5 BDL Correggio 0 0 0 – 6 GSH Trissino 0 0 0 – 7 Roller Scandiano 0 0 0 – 8 TeamServiceCar Monza 0 0 0 – 9 Tierre Chimica Montebello 0 0 0 – 10 Why Sport Valdagno 0 0 0 – 11 Galileo Follonica 0 1 -1 S 12 GDS Impianti Forte dei Marmi 0 1 -2 S 13 Telea Medical Sandrigo 0 1 -3 S 14 Lanaro Breganze 0 1 -3 S

