Ginnastica artistica, Serie A: svolto il sorteggio della Final Six. Brixia favorita con Civitavecchia, Bollate incrocia Montevarchi

Nelle sede della Federazione Ginnastica d’Italia in Viale Tiziano a Roma si è svolto il sorteggio della Final Six della Serie A 2020 di ginnastica artistica. L’evento andrà in scena domenica 22 novembre al PalaVesuvio di Napoli. L’estrazione ha definito la composizione dei vari gironi delle semifinali. Per quanto riguarda il settore femminile si sono formati due gruppi di tre squadre ciascuno, le vincitrici dei due raggruppamenti e la migliore seconda classificata accederanno alla finale che metterà in palio lo scudetto.

La Brixia Brescia, grande favorita della vigilia, è finita nel gruppo B insieme alla Ginnastica Civitavecchia e all’Artistica 81 Trieste. Le Fate (Giorgia Villa, Asia D’Amato, Alice D’Amato) insieme alle giovani Angela Andreoli e Giorgia Leone incroceranno la giovane formazione capitolina di Giulia Bencini, Giulia Cotroneo e compagne e la compagine giuliana. Nel gruppo A, invece, il Centro Sport Bollate di Giada Grisetti e Micol Minotti se la dovrà vedere con il Giglio Montevarchi di Lara Mori e la Juventus Nova Melzo.

Per quanto riguarda la Serie A1 maschile, invece, sono in programma tre scontri diretti (testa a testa), le tre vincitrici accederanno alla finale per lo scudetto. Ginnastica Salerno, Spes Mestre e Pro Patria Bustese sono favorite rispettivamente contro Virtus Pasqualetti Macerata, Giovanile Ancona, Ares Cinisello Balsamo. Di seguito l’esito del sorteggio della Final Six della Serie A di ginnastica artistica.

GIRONI FINAL SIX SERIE A GINNASTICA ARTISTICA 2020:

SERIE A1 FEMMINILE:

GRUPPO A (partenza dal volteggio): Centro Sport Bollate, Giglio Montevarchi, Juventus Nova Melzo

GRUPPO B (partenza dalle parallele asimmetriche): Brixia Brescia, Ginnastica Civitavecchia, Artistica 81 Trieste

SERIE A1 MASCHILE:

SCONTRO DIRETTO 1 (partenza al corpo libero): Ginnastica Salerno vs Virtus Pasqualetti Macerata

SCONTRO DIRETTO 2 (partenza al cavallo con maniglie): Spes Mestre vs Giovanile Ancona

SCONTRO DIRETTO 3 (partenza agli anelli): Pro Patria Bustese vs Ares Cinisello Balsamo

SERIE A2 FEMMINILE:

GRUPPO C (partenza dalla trave): Ghislanzoni Gal Lecco, Ginnastica Pavese, Victoria Torino

GRUPPO D (partenza dal corpo libero): Biancoverde Imola, Ginnastica Reale Torino, Olos Gym 2000 Roma

SERIE A2 MASCHILE:

SCONTRO DIRETTO 4 (partenza al volteggio): Ginnastica Ferrara vs Gymnastic Romagna Team

SCONTRO DIRETTO 5 (partenza alle parallele pari): Ginnastica Meda vs Costanza Andrea Massucchi Mortara

SCONTRO DIRETTO 6 (partenza alla sbarra): Artistica Brescia vs Roma 70

Foto: Simone Ferraro/FGI