Ginnastica artistica, Serie A: oggi il sorteggio della Final Six. Come si assegnerà lo scudetto? Il nuovo format a scontri diretti

Oggi pomeriggio (ore 15.00) si svolgerà il sorteggio per definire gli accoppiamenti della Final Six della Serie A 2020 di ginnastica artistica. L’atto conclusivo del massimo campionato italiano a squadre, in programma domenica 22 novembre al PalaVesuvio di Napoli, assegnerà gli scudetti (femminile e maschile). All’evento parteciperanno le migliori sei formazioni della regular season e l’estrazione di oggi pomeriggio servirà per definire i due gironi di semifinale. La formula è oggettivamente complicata, si è cercato di rendere il prodotto più vendibile per le televisioni (prevista la diretta tv, gratis e in chiaro, sul Nove), ma gli spettatori dovranno abituarsi alla novità. Proviamo a spiegarlo nella maniera più chiara possibile.

Sono previsti due gironi di semifinale, in ogni gruppo verranno inserite tre squadre (in base al sorteggio di oggi). Andranno in scena otto scontri diretti (due per attrezzo): ad esempio al volteggio si esibirà una ginnasta per squadra, quella che otterrà il punteggio più elevato otterrà 3 punti, la seconda 2 punti, la terza 1 punto; si procederà poi con una seconda sfida alla tavola, si passerà poi all’attrezzo successivo per altre due sfide e via dicendo. Si stilerà dunque una classifica generale: le vincitrici dei due gironi e la migliore seconda classificata accederanno alla finale, dove si seguirà lo stesso format per assegnare lo scudetto. Ripetiamolo: non è così semplice e immediato, ma la novità potrebbe anche essere stuzzicante e rendere tutto più imprevedibile.

Il sorteggio dei due gironi non sarà libero ma si seguiranno dei paletti, seguendo la classifica generale della regular season. Un girone sarà composto in questo modo: prima o seconda classificata della regular season, terza o quarta della regular season, quinta o sesta della regular season. Nell’altro raggruppamento finiranno ovviamente le altre compagini. Lo stesso meccanismo verrà seguito anche in Serie A2 per definire le tre promozioni. Ricordiamo quali sono state le classifiche della regular season.

CLASSIFICHE SERIE A GINNASTICA ARTISTICA, PER L’ESTRAZIONE DELLA FINAL SIX:

SERIE A1 FEMMINILE:

1. Brixia Brescia

2. Centro Sport Bollate

3. Ginnastica Civitavecchia

4. Giglio Montevarchi

5. Juventus Nova Melzo

6. Artistica 81 Trieste

SERIE A1 MASCHILE:

1. Ginnastica Salerno

2. Spes Mestre

3. Pro Patria Bustese

4. Virtus Pasqualetti Macerata

5. Ares Cinisello Balsamo

6. Giovanile Ancona

