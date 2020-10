Ginnastica artistica, Campionati Italiani 2020: tutti gli ammessi. Lodadio, Edalli, Mozzato e tanti big azzurri

Nel weekend del 7-8 novembre si disputeranno i Campionati Italiani Assoluti 2020 di ginnastica artistica. Sarà il PalaVesuvio di Napoli a ospitare la massima competizione nazionale in questa tormentata stagione agonistica, proprio come è successo poche settimane fa con la terza tappa di Serie A e come succederà a fine mese con la Final Six del campionato a squadre. La Federginnastica ha comunicato i nomi dei ginnastica ammessi alla manifestazione, sono presenti tutti i big del nostro movimento, pronti a darsi battaglia per la conquista dei tricolori: sabato 7 novembre si disputerà il concorso generale individuale, domenica 8 novembre spazio alle Finali di Specialità.

Spicca la presenza di Marco Lodadio (argento mondiale agli anelli), nel concorso generale la lotta dovrebbe essere tra Ludovico Edalli e Nicolò Mozzato. In lizza anche altri nomi nel giro della Nazionale come Nicola Bartolini, Carlo Macchini, Marco Sarrugerio, Matteo Levantesi, Lorenzo Galli. Di seguito tutti gli atleti ammessi ai Campionati Italiani Assoluti 2020 di ginnastica artistica.

ATLETI AMMESSI CAMPIONATI ITALIANI GINNASTICA ARTISTICA 2020:

Yumin Abbadini

Nicola Bartolini

Niccolò Belli

Lorenzo Bonicelli

Ivan Brunello

Andrea Canazza

Lorenzo Minh Casali

Filippo Castellaro

Nicholas Costa

Edoardo De Rosa

Tommaso De Vecchis

Andrea Dotti

Ludovico Edalli

Ares Federici

Saul Fermin

Mirko Galimberti

Lorenzo Galli

Luca Lino Garza

Lay Giannini

Thomas Grasso

Simone Houriya

Davide Lattenero

Matteo Levantesi

Marco Lodadio

Mario Macchiati

Carlo Macchini

Carlo Magliocchetti

Salvatore Maresca

Roberto Marzocchi

Nicolò Mozzato

Stefano Patron

Paolo Principi

Andrea Russo

Marco Sarrugerio

Gionatan Stradi

Fabrizio Valle

Giovanni Zillio

Umberto Zurlini

Foto: Simone Ferraro/FGI