Ginnastica artistica, Campionati Italiani 2020: tutte le ammesse. Torna Vanessa Ferrari! Fate pronte all’arrembaggio

Nel weekend del 7-8 novembre si disputeranno i Campionati Italiani Assoluti 2020 di ginnastica artistica. Sarà il PalaVesuvio di Napoli a ospitare la massima competizione nazionale in questa tormentata stagione agonistica, proprio come è successo poche settimane fa con la terza tappa di Serie A e come succederà a fine mese con la Final Six del campionato a squadre. La Federginnastica ha comunicato i nomi delle ginnaste ammesse alla manifestazione, sono presenti tutte le big del nostro movimento, pronte a darsi battaglia per la conquista dei tricolori: sabato 7 novembre si disputerà il concorso generale individuale, domenica 8 novembre spazio alle Finali di Specialità.

Spicca il grandissimo ritorno di Vanessa Ferrari che, dopo due gare di Coppa del Mondo disputate prima del lockdown, si rimette in gioco e potrebbe anche competere su tutti gli attrezzi. Sarà grande battaglia tra le Fate: Giorgia Villa, Asia D’Amato, Alice D’Amato hanno messo nel mirino il gradino più alto del podio. Lo stesso discorso vale per la veterana Lara Mori, ma attenzione anche alle ragazzine terribili Angela Andreoli e Giorgia Leone. Non bisogna dimenticarsi di Martina Maggio, Giada Grisetti, Micol Minotti e Caterina Cereghetti. Assenti le infortunate Elisa Iorio e Desiree Carofiglio. Di seguito tutte le atlete ammesse ai Campionati Italiani Assoluti 2020 di ginnastica artistica.

ATLETE AMMESSE CAMPIONATI ITALIANI GINNASTICA ARTISTICA 2020:

Vanessa Ferrari

Giorgia Villa

Asia D’Amato

Alice D’Amato

Lara Mori

Martina Maggio

Angela Andreoli

Giorgia Leone

Giada Grisetti

Caterina Cereghetti

Micol Minotti

Emily Armi

Diana Barbanotti

Alessia Canali

Maria Vittoria Cocciolo

Manila Esposito

Alessia Federici

Carolina James

Irene Lanza

Francesca Noemi Linari

Veronica Mandriota

Sara Ricciardi

Chiara Vincenzi

Caterina Vitale

