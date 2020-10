F1 su TV8: orario qualifiche GP Imola, programma, streaming, come vederle gratis e in chiaro

Oggi sabato 31 ottobre si disputano le qualifiche del GP di Emilia Romagna 2020, tappa del Mondiale F1 che va in scena sul circuito di Imola. Il tracciato intitolato a Dino ed Enzo Ferrari tornerà a ospitare un appuntamento della massima categoria automobilistica dopo una lunga assenza, si preannuncia grande spettacolo in questo weekend e ne vedremo davvero delle belle anche perché i piloti non conoscono molto bene questa pista. Spazio a una sessione di prove libere di 90 minuti (l’unica del fine settimana, ieri non si è corso) e poi alle ore 14.00 il via alle qualifiche, con l’assegnazione della pole position e la definizione della griglia di partenza per la gara di domani.

Lewis Hamilton è naturalmente il grande favorito della vigilia, il sei volte Campione del Mondo insegue la partenza al palo e sulla carta dovrà vedersela col compagno di squadra Valtteri Bottas e con Max Verstappen. Si dovrebbe infiammare la lotta tra le due Mercedes e l’alfiere della Red Bull, mentre la Ferrari proverà a ottenere un risultato dignitoso con Charles Leclerc e Sebastian Vettel sulla pista di casa. Sarà importante partire davanti e poter impostare la propria strategia migliore in vista della gara di domenica.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio e il palinsesto delle qualifiche del GP di Emilia Romagna 2020, tappa del Mondiale F1 che va in scena sul circuito di Imola. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Sky e su TV8, in diretta streaming su Sky Go, Now TV, tv8.it, in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

QUALIFICHE GP IMOLA F1 2020: PROGRAMMA E ORARI

SABATO 31 OTTOBRE:

10.00-11.30 Prove libere (sessione unica)

14.00 Qualifiche

QUALIFICHE GP IMOLA F1 2020: COME VEDERLE IN DIRETTA TV E STREAMING

Diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport F1 (canale 207) di prove libere e qualifiche.

Diretta tv, gratis e in chiaro, su TV8 (canale 8 del digitale terrestre, canale 121 del satellite) delle qualifiche. Non sono previste tramissioni su TV8 delle prove libere.

Diretta streaming su Sky Go e Now TV di prove libere e qualifiche.

Diretta streaming, gratis e in chiaro, su tv8.it delle qualifiche.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport di prove libere e qualifiche.

Repliche delle qualifiche su Sky Sport F1 alle ore: 16.00, 18.30, 20.20, 22.05, 00.05 e nel rullo notturno.

Replica delle qualifiche su Sky Sport Uno alle ore 23.05 e nel rullo notturno.

stefano.villa@oasport.it

Foto: Lapresse