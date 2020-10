F1, risultati e classifica prove libere GP Emilia-Romagna 2020: Lewis Hamilton il più veloce, Leclerc 5° e Vettel 12°

Sullo storico tracciato di Imola la F1 riprende la sua corsa e lo fa in un contesto, purtroppo, privo di pubblico visto quanto sta accadendo in Italia e nel mondo in fatto di contagi per il Covid-19. Un appuntamento particolare per via dell’organizzazione del weekend: un solo turno di prove libere in questa giornata (10.00-11.30), a precedere le qualifiche (14.00), poi domenica 1° novembre la gara (13.10).

Ci si presenta in una situazione di classifica decisamente delineata. Lewis Hamilton e la Mercedes, nei fatti, sono vicinissimi a centrare i titoli iridati tra i piloti e i costruttori. La quota prossima a essere raggiunta è sette! Il britannico, reduce dal successo in terra lusitana, ha fatto la storia, vincendo la gara n.92 in carriera. Da questo punto di vista la Ferrari vuol confermare la crescita evidenziatasi a Portimao (Portogallo). Il quarto posto di Charles Leclerc, replicando quanto emerso nelle qualifiche, è una boccata d’ossigeno in un’annata molto difficile per la scuderia di Maranello. In uno dei fine settimana più significativi per la Rossa, il desiderio è quello di fare il meglio possibile per regalarsi qualcosa di speciale su di una pista in cui il brand della Ferrari è un tratto caratterizzante a tutti gli effetti. Di seguito l’ordine dei tempi della FP1:

RISULTATI E CLASSIFICA PROVE LIBERE GP EMILIA-ROMAGNA 2020

1 Lewis HAMILTON Mercedes1:14.726 7

2 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.297 5

3 Valtteri BOTTAS Mercedes+0.492 5

4 Pierre GASLY AlphaTauri+0.907 4

5 Charles LECLERC Ferrari+0.962 8

6 Daniel RICCIARDO Renault+1.113 7

7 Esteban OCON Renault+1.219 9

8 Daniil KVYAT AlphaTauri+1.240 4

9 Alexander ALBON Red Bull Racing+1.335 5

10 Lance STROLL Racing Point+1.356 5

11 Sergio PEREZ Racing Point+1.383 5

12 Sebastian VETTEL Ferrari+1.441 8

13 Romain GROSJEAN Haas F1 Team+1.824 5

14 Carlos SAINZ McLaren+1.834 6

15 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing+1.838 6

16 Lando NORRIS McLaren+1.945 6

17 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing+1.958 5

18 George RUSSELL Williams+2.054 6

19 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+2.334 5

20 Nicholas LATIFI Williams+3.053 7

