DIRETTA MotoGP, GP Francia 2020 LIVE: Valentino Rossi 10°, Quartararo domina. Griglia di partenza e distacchi

15.22 Grazie per averci seguito, ma rimanete su OA Sport! Troverete griglia di partenza, cronaca, dichiarazioni, analisi, video, approfondimenti e tantissimo altro! Un saluto sportivo!

15.20 La classifica finale della Q2:

1 20 Fabio QUARTARARO FRA Petronas Yamaha SRT Yamaha 312.6 1’31.315

2 43 Jack MILLER AUS Pramac Racing Ducati 314.5 1’31.537 0.222 / 0.222

3 9 Danilo PETRUCCI ITA Ducati Team Ducati 312.6 1’31.674 0.359 / 0.137

4 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda CASTROL Honda 317.5 1’31.686 0.371 / 0.012

5 12 Maverick VIÑALES SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 311.6 1’31.719 0.404 / 0.033

6 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 317.5 1’31.722 0.407 / 0.003

7 63 Francesco BAGNAIA ITA Pramac Racing Ducati 319.6 1’31.752 0.437 / 0.030

8 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 318.5 1’31.795 0.480 / 0.043

9 5 Johann ZARCO FRA Esponsorama Racing Ducati 313.5 1’31.832 0.517 / 0.037

10 46 Valentino ROSSI ITA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 310.6 1’31.889 0.574 / 0.057

11 21 Franco MORBIDELLI ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 309.6 1’31.891 0.576 / 0.002

12 88 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Tech 3 KTM 316.5 1’32.009 0.694 / 0.118

15.18 La Yamaha sembrava poter dominare, in realtà lo ha fatto con il solo Quartararo. 5° Vinales, 10° Valentino Rossi, 11° Morbidelli, quest’ultimo tra i grandi delusi di giornata.

15.16 Ducati in ripresa rispetto alle ultime gare. Miller e Petrucci in prima fila, buon sesto Dovizioso a 0.407, 7° Bagnaia che ha potuto effettuare un solo tentativo nella Q2 dopo essere rimasto senza gomme soft (già utilizzate nella Q1).

15.15 Quartararo era il favorito e non ha tradito le attese. Domani sarà il grande favorito, ha mostrato anche un passo notevole. Considerando che Mir scatterà solo 14° e che la Suzuki sta faticando a Le Mans, il francese può mettere un’ipoteca sul Mondiale.

15.13 POLE DI QUARTARARO! 1’31″315! Terza pole stagionale per il francese. Giro pazzesco, inavvicinabile. 2° Miller a 0.222, 3° a sorpresa Petrucci a 0.359! Seguono Crutchlow, Vinales, Dovizioso, Bagnaia, Pol Espargarò, Zarco, Valentino Rossi, Morbidelli e OIiveira.

15.12 MILLER ASSURDO! 1’31″537! Rifila 0.128 a Quartararo. 3° Crutchlow, sta succedendo di tutto!

15.12 Rossi si migliora, ma è ottavo.

15.11 Altro ottimo giro di Dovizioso, ma non si migliora.

15.10 Bagnaia non rientra in pista, ha finito le gomme dopo aver disputato la Q1.

15.09 DOVIZIOSOOOOOOOOOOO!!! FINALMENTEEEEEEEEE!!! E’ secondo a 0.082 da Quartararo! Ci voleva proprio!

15.08 Non si migliora Vinales e resta quarto. Valentino Rossi è sesto. Si sta migliorando Dovizioso.

15.06 5 minuti al termine.

15.06 Valentino Rossi ai box per cambiare moto.

15.05 Bagnaia finisce lungo in frenata, era molto vicino a Quartararo al secondo intermedio.

15.03 Si migliora ancora Quartararo, pazzesco! 1’31″665, Bagnaia a 0.087. 5° Petrucci, che sopravanza Valentino Rossi. 10° Dovizioso, che non riesce a tenere il passo delle Ducati di Bagnaia e Petrucci.

15.02 Quartararo al comando in 1’31″679. 2° Bagnaia a soli 73 millesimi, poi Morbidelli, Vinales e Rossi. Solo Bagnaia sembra poter impensierire le Yamaha. 8° Dovizioso a ben 7 decimi dalla vetta.

15.00 SUBITO MORBIDELLI! 1’32″393, è al comando con 0.214 su Bagnaia e 0.245 su Vinales. 4° Valentino Rossi a 0.309. Ma ora si stanno migliorando tutti…

14.58 Gomme soft all’anteriore ed al posteriore per tutti i piloti.

14.57 INIZIATA LA Q2! 15 minuti per delineare la griglia di partenza del GP di Francia di MotoGP!

14.57 Nonostante sia un grande specialista, Fabio Quartararo non ottiene la pole dal GP di Andalucia, la seconda gara stagionale.

14.54 Quartararo naturalmente sarà il grande favorito per la pole, ma Morbidelli e Vinales proveranno a contrastarlo. Obiettivo seconda fila per Valentino Rossi.

14.53 Alle 14.57 inizierà la Q2. 15 minuti che delineeranno la griglia di partenza.

14.48 PETRUCCI E BAGNAIA ACCEDONO ALLA Q2! Avanzano entrambi gli italiani! 3° Nakagami, 4° Mir che dunque scatterà 14°: domani rischia di perdere un’enormità di punti nei confronti di Quartararo, grande favorito per la vittoria. A seguire Aleix Espargarò, Rins, Binder, Alex Marquez, Smith, Lecuona, Bradl e Rabat.

14.47 Caduta per Binder con la Ktm. Mir ormai eliminato, tutto apparecchiato per il Mondiale di Quartararo!

14.46 BAGNAIA C’E’! E’ secondo a 0.102 da Petrucci! Si mette bene per i due italiani!

14.45 ECCO MIR! Lo spagnolo è secondo a 0.466 da Petrucci! Per il momento Bagnaia sarebbe fuori, deve assolutamente migliorare.

14.44 Petrucci stampa un tempone! 1’31″952! Addirittura 0.560 su Bagnaia! La qualificazione dovrebbe essere in cassaforte!

14.41 Ultimi 5 minuti per questa Q1. Gli italiani devono guardarsi in particolare da Nakagami, Alex Marquez e Mir. Gli altri fanno meno paura.

14.39 FA ANCORA MEGLIO BAGNAIA! 1’32″512! 0.117 su Petrucci, al momento i due italiani sarebbero qualificati.

14.38 SQUILLO DI PETRUCCI! 1’32″629, è in testa!

14.37 Fa ancora meglio Nakagami, primo con la Honda in 1’32″747. 3° Bagnaia, 4° Petrucci, solo 5° Mir che sta rischiando tantissimo l’eliminazione…

14.37 1’32″774 per Alex Marquez, al comando con la Honda.

14.35 Mir si trova in una situazione difficilissima. E’ in lotta per il Mondiale con Quartararo, ma rimanere fuori dalla Q2 sarebbe un colpo tremendo per lo spagnolo. Va detto che la Suzuki non sta brillando a Le Mans.

14.33 Bradl, Petrucci, Lecuona, Nakagami, Binder, Mir, Smith, Aleix Epsargarò, Rins, Rabat, Bagnaia e Alex Marquez in pista. Solo i primi due accederanno alla Q2.

14.32 INIZIATE LE QUALIFICHE! Via alla Q1!

14.26 Quartararo ha mostrato un passo gara eccezionale. Morbidelli, Vinales e Rossi non sono distanti, ma il francese è sembrato avere qualcosina in più. La Yamaha si sta esaltando su una pista favorevole, peraltro con le gradite temperature fresche. La moto giapponese soffre il caldo, ma ormai da qui a fine stagione farà sempre più freddo…

14.24 Buono Petrucci, quinto a 0.271. 11° Dovizioso a 0.540, 12° Bagnaia a 0.553.

14.23 Quartararo chiude al comando in 1’32″528, ottenuto proprio nell’ultimo passaggio. Fa meglio di Morbidelli di appena 5 millesimi! 3° Vinales a 0.035! 4° Valentino Rossi a 0.138. Quattro Yamaha davanti, la scuderia di Iwata si sta esaltando grazie alle temperature fresche.

14.20 Risale ancora Valentino Rossi, quarto a 0.164 da Morbidelli. 4 Yamaha nelle prime 4 posizioni.

14.19 Vinales sale in seconda posizione a 0.030. Le Yamaha sono tutte vicinissime.

14.19 Si rivede Valentino Rossi, sesto a 0.347 da Morbidelli.

14.18 Pessimo il passo di Dovizioso, 7-8 decimi più lento rispetto alle Yamaha di Quartararo e Morbidelli.

14.17 Si migliora ancora Quartararo, ma rimane alle spalle di Morbidelli di appena 5 centesimi.

14.16 MORBIDELLI AL COMANDO! 1’32″533! E’ primo con 0.125 su Quartararo e 0.186 su Pol Espargarò. Seguono Vinales e Petrucci.

14.15 Ottimo passo per Morbidelli, si porta a soli 9 millesimi da Quartararo.

14.14 3° Petrucci a 0.249 da Quartararo, poi Vinales. Dovizioso risale in nona piazza.

14.13 Quartararo impressionante. 1’32″658 con gomme soft molto usurate. Morbidelli è secondo a 0.047 millesimi.

14.12 Valentino Rossi al momento è fermo ai box. Non è soddisfatto di una modifica tecnica apportata dai meccanici.

14.10 Caduta anche per Alex Rins (Suzuki), l’asfalto resta molto insidioso nonostante il filler versato dagli addetti alla pista sull’olio.

14.09 Alle 14.32 inizieranno le qualifiche con la Q1. Alle 14.57 la Q2. Dunque programma in netto ritardo.

14.08 ALTRA CADUTA PER MIGUEL OLIVEIRA CON LA KTM! Davvero un momento nero per il portoghese…

14.06 Ricordiamo che Quartararo è al comando davanti a Miller e Oliveira. 7° Petrucci, 10° Valentino Rossi, 11° Bagnaia, 14° Dovizioso, 16° Morbidelli. Gli italiani devono risalire.

14.05 SI RIPARTE DOPO LA BANDIERA ROSSA! Ultimi 17 minuti, poi toccherà alle qualifiche.

14.01 Ci siamo. Alle 14.05 si tornerà in pista per gli ultimi 17 minuti della FP4.

13.58 Ancora tutto fermo, il programma dunque sta ritardando in maniera sensibile.

13.53 Gli addetti alla pista stanno pulendo l’asfalto. E’ stato versato il filler sull’olio.

13.50 Il video della rottura del motore di Oliveira.

13.49 E’ la curva 7 quella che vede l’asfalto cosparso d’olio.

13.46 Mancano 17 minuti al termine della FP4. Ricordiamo che c’è olio in pista a seguito della rottura del motore della Ktm di Oliveira.

13.44 FUMA LA KTM DI OLIVEIRA! Olio in pista, i commissari sventolano la BANDIERA ROSSA! FP4 sospesa.

13.43 1’32″917 per Quartararo, è il primo a scendere sotto il muro dell’1’33″0. Ricordiamolo: sta utilizzando gomme usate…

13.42 Gli italiani: 4° Petrucci, 8° Bagnaia, 10° Valentino Rossi, 11° Morbidelli, 15° Dovizioso.

13.41 Risponde la Ktm. 1’33″032 per Miguel Oliveira, il portoghese vola in testa. Quartararo stampa un altro 1’33″1, il passo del francese è da urlo.

13.40 Continua a migliorarsi Quartararo, 1’33″096.

13.37 Dura pochi secondi la leadership di Petrucci, scavalcato da Quartararo. 1’33″272 per il francese con gomme usate. Domani può dominare.

13.37 Cambia la classifica Petrucci, scatenato con la Ducati, prende la vetta con la Ducati.

13.36 1’34″036 per Dovizioso, è settimo a 0.682 da Rossi. Subito davanti al forlivese c’è Morbidelli.

13.35 Quartararo sale in seconda piazza a soli 27 millesimi da Rossi.

13.35 VALENTINO ROSSI AL COMANDO! 1’33″677! 35 millesimi meglio rispetto a Petrucci.

13.34 Fabio Quartararo sta utilizzando delle gomme usate per valutarne la tenuta in un eventuale finale di gara.

13.33 Rins in testa in 1’34″637, 2° Valentino Rossi a 0.269.

13.31 Tutti i piloti in pista con gomma soft sia all’anteriore sia al posteriore.

13.30 INIZIATA LA FP4!

13.25 La FP4 durerà 30 minuti. Poi a seguire assisteremo alle qualifiche.

13.23 Cielo nuvoloso a Le Mans, ma non pioverà.

13.16 Valentino Rossi è scivolato nel finale della FP3. Il passo è buono, ma quest’anno il Dottore sta commettendo più errori del solito per portare al limite la Yamaha.

13.13 Andrea Dovizioso è apparso in progresso rispetto alle ultime apparizioni. Ma basterà per il podio? E, soprattutto, sarà ancora in tempo per il Mondiale?

13.07 Quartararo guida il Mondiale MotoGP con 108 punti, +8 su Mir, +18 su Vinales e +24 su Dovizioso. Siamo sinceri: vista la situazione in cui versa il mondo, con la seconda ondata della pandemia in piena espansione, non è escluso che il Campionato possa anche concludersi in anticipo. A quel punto vincerebbe il titolo chi si trova in testa al momento della sospensione. Per questo il margine del francese, al momento, è molto importante. Peraltro qui a Le Mans sembra andare davvero forte e potrebbe chiudere i conti…

13.04 Quartararo, Oliveira, Morbidelli, Miller, Crutchlow, Zarco, Rossi, Vinales, Vinales, Pol Espargarò e Dovizioso sono i piloti qualificati per la Q2. Dovrà transitare dalla Q1 lo spagnolo Joan Mir, che si sta giocando il Mondiale con Quartararo.

13.02 La FP4 sarà molto importante per provare il passo in vista della gara. Oggi, come domani, non è prevista pioggia.

12.55 Ben ritrovati amici di OA Sport. Alle 13.30 prenderà il via la quarta ed ultima sessione di prove libere del GP di Francia 2020 di MotoGP.

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle qualifiche del Gran Premio di Francia 2020, nono round stagionale del Mondiale MotoGP. Si profila una bellissima bagarre per conquistare la pole position in quel di Le Mans, con le prove ufficiali che si disputeranno a partire dalle ore 14.10 in condizioni di pista asciutta. Dopo un venerdì molto difficile e abbastanza interlocutorio, a causa di condizioni variabili ed estremamente complesse, quest’oggi il meteo è migliorato consentendo ai piloti di girare con maggiore tranquillità sull’asciutto.

Fabio Quartararo, leader del campionato, è il favorito n.1 sul giro secco in vista delle prove ufficiali dopo aver stampato il miglior tempo in mattinata nelle FP3 davanti alla KTM Tech 3 del sorprendente portoghese Miguel Oliveira e all’altra Yamaha Petronas di Franco Morbidelli. Fari puntati in casa Yamaha Factory su Maverick Vinales e Valentino Rossi, entrambi dotati di un buon potenziale sulla pista francese sia nel time-attack che sul passo gara. Grande curiosità per capire l’effettiva competitività sul giro secco da parte di Andrea Dovizioso, chiamato al riscatto dopo il disastroso round catalano per restare in lotta per il titolo iridato. In ottica Mondiale sarà subito estremamente importante seguire il Q1, in cui Joan Mir andrà a caccia con la Suzuki di uno dei due pass a disposizione per accedere al Q2.

Appuntamento fissato dunque alle ore 14.10 con il semaforo verde della prima sessione di qualifica a Le Mans, mentre il decisivo Q2 scatterà alle ore 14.35. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE scritta dell’evento con aggiornamenti costanti in tempo reale per non perdere neanche un momento dell’avvincente lotta per il Mondiale MotoGP 2020: buon divertimento!

